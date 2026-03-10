TRỰC TIẾP Trực tiếp Stade Brestois 29 vs Monza: Hết hiệp 1, Monza dẫn 1-0 Monza tự tin phô diễn bản lĩnh khi hành quân đến sân của Stade Brestois 29 vào lúc 23h00 ngày 03/10, nơi đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm sự ổn định lối chơi.

Stade Brestois 29 0 - 1 Monza Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

39' Thẻ vàng Phút 39': (Monza) nhận thẻ vàng.

27' BÀN THẮNG! Monza (0-1) Phút 27': (Monza) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Stade Brestois 29 tiếp đón Monza.

Cập nhật lúc 23:50 03/10/2026

Cuộc đối đầu giữa Stade Brestois 29 và Monza diễn ra vào lúc 23h00 ngày 03/10/2026 thu hút sự chú ý khi đội khách đang sở hữu tâm lý vững vàng cùng thành tích sân khách đáng nể. Đây là thời điểm mà đại diện nước Ý cần phát huy tối đa bản lĩnh thi đấu xa nhà để đối phó với chuyến làm khách đầy thử thách.

Monza và sự thăng hoa từ phong độ tích cực

Đội khách bước vào màn so tài này với tín hiệu đầy lạc quan về mặt phong độ. Trong 5 trận đấu gần nhất, Monza giành được 2 chiến thắng, hòa 1 trận và nhận 2 thất bại. Đáng chú ý, họ đang duy trì sự hưng phấn cao độ nhờ liên tiếp có được 2 chiến thắng ở 2 trận ra quân gần nhất.

Sự cải thiện rõ rệt trong khâu tổ chức giúp Monza thi đấu tự tin và kiên định hơn trong những tình huống chịu sức ép. Bản lĩnh sân khách được rèn giũa là điểm tựa then chốt, giúp họ giữ vững cự ly đội hình và tận dụng tốt các tình huống chuyển trạng thái nhanh để trừng phạt sai lầm của đối phương.

Thử thách cho sự ổn định của Stade Brestois 29

Ở phía bên kia chiến tuyến, Stade Brestois 29 lại đang trải qua giai đoạn thi đấu thiếu ổn định. Đội chủ nhà chỉ giành được 1 chiến thắng, hòa 2 trận và để thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Mới đây nhất, họ vừa phải đón nhận một thất bại, khiến áp lực tìm lại cảm giác chiến thắng đè nặng lên đôi chân các cầu thủ.

Vấn đề lớn nhất của đội bóng lúc này là khả năng duy trì sự tập trung xuyên suốt trận đấu. Việc chỉ thắng 1 trong 5 lần ra sân vừa qua phản ánh sự chuệch choạc trong việc áp đặt thế trận, đặc biệt là khi phải đương đầu với những khối phòng ngự có tính kỷ luật cao.

Cục diện giằng co và điểm nhấn bản lĩnh

Xét về nhịp độ thi đấu, Monza đang có lợi thế rõ nét về mặt tinh thần nhờ chuỗi kết quả khả quan gần đây. Việc đội bóng này thể hiện bản lĩnh vững vàng trên sân khách sẽ khiến toan tính kiểm soát của Stade Brestois 29 gặp nhiều trở ngại.

Nếu không sớm siết lại sự chắc chắn bên phần sân nhà và cải thiện hiệu quả ở khâu phối hợp, Stade Brestois 29 rất dễ rơi vào bẫy phản công đầy tính toán của đối thủ. Sự đối nghịch về đà hưng phấn nhiều khả năng sẽ tạo nên một thế trận thận trọng, nơi bản lĩnh của Monza có thể trở thành yếu tố tạo nên khác biệt.

Stade Brestois 29 5 trận gần nhất B B T H H 6 Trận 1-3-2 T-H-B 9 Ghi (TB 1.5) 12 Thủng lưới Monza 5 trận gần nhất B T B H T 5 Trận 2-1-2 T-H-B 12 Ghi (TB 2.4) 12 Thủng lưới