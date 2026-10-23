Trực tiếp Stade Brestois 29 vs Nice: Hiệp 2 bắt đầu, Stade Brestois 29 dẫn 1-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Stade Brestois 29 vs Nice: Hiệp 2 bắt đầu, Stade Brestois 29 dẫn 1-0

Văn Thể23/10/2026 20:46

Stade Brestois 29 đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, hơn Nice một điểm trên bảng xếp hạng. Trận đấu diễn ra lúc 01h45 ngày 24/10/2026 tại Stade Francis-Le-Blé.

Stade Brestois 291 - 0NiceHiệp 2 — phút 59'
  • 59'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Stade Brestois 29 1 - 0 Nice.

  • 58'Thẻ vàng

    Phút 58': Hamza Koutoune (Nice) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 54'Thay người

    Phút 54' (Nice): Hamza Koutoune vào sân thay Jonathan Clauss.

  • 51'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Stade Brestois 29 46% - 54% Nice, dứt điểm 8 - 6 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 0 - 3.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 39'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Stade Brestois 29 46% - 54% Nice, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 4; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 0 - 1.

  • 26'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Stade Brestois 29 43% - 57% Nice, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 0 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 15'BÀN THẮNG! Stade Brestois 29 (1-0)

    Phút 15': Ludovic Ajorque (Stade Brestois 29) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Stade Brestois 29 54% - 46% Nice, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Stade Brestois 29 tiếp đón Nice.

Cập nhật lúc 03:01 24/10/2026

Đội hình chính thức
Stade Brestois 29
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Julien Lachuer
Nice
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV O. Pantaloni
1
E. Selvik
70
K. Lala
29
L. Tousart
4
G. Lloris
2
B. Locko
13
J. Chotard
8
H. Magnetti
17
Mama Baldé
23
K. Doumbia
9
P. Mboup
19
L. Ajorque
23
Y. Diouf
36
A. Seidu
55
Ndayishimiye
5
Mohamed Abdelmonem
92
J. Clauss
6
H. Boudaoui
28
A. Witsel
27
N. Nkounkou
7
G. Hein
9
M. Amoura
11
E. Wahi
Dự bị
Stade Brestois 29
18 J. Bourgault39 D. N´Guessan7 Nonge Boende30 M. Patouillet20 L. Zogbe21 Ibrahim Yayiya Kante11 N. Edjouma6 M. Diambou32 C. Laine M.
Nice
39 D. Coulibaly10 S. Diop21 I. Jansson84 H. Koutoune35 Mandza Tsiendi41 D. Morana29 N. Ngoumou77 T. Boulhendi8 M. Sanson
Cập nhật đội hình lúc 01:17 24/10/2026
Stade Brestois 29Thống kêNice
46%
Kiểm soát bóng
54%
8
Dứt điểm
6
4
Trúng đích
0
2
Phạt góc
4
5
Phạm lỗi
5
1
Việt vị
2
0
Thủ môn cứu thua
3

Stade Brestois 29 đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 10 với 9 điểm. Họ tiếp Nice, đội xếp hạng 13 với 8 điểm, trong trận đấu diễn ra lúc 01h45 ngày 24/10/2026 tại Stade Francis-Le-Blé. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là một điểm và ba bậc trên bảng xếp hạng, nên kết quả có thể làm thay đổi vị trí của cả hai.

Stade Brestois 29 bám sát nhóm đầu

Với 9 điểm, Stade Brestois 29 đang ở nửa trên bảng xếp hạng. Đây là vị trí giúp đội chủ nhà giữ khoảng cách khá gần với nhóm cạnh tranh suất dự cúp châu lục. Một chiến thắng trên sân nhà sẽ giúp họ củng cố vị trí đó.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của Stade Brestois 29 chưa thật sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Trận mới nhất là kết quả hòa, trước đó là một chiến thắng và một trận hòa. Hai trận thua nằm ở phần cũ hơn của chuỗi này, cho thấy đội bóng đã có dấu hiệu lấy lại thăng bằng.

Nice cần một trận đấu để thay đổi vị trí

Nice đang đứng hạng 13 với 8 điểm, kém đối thủ một điểm. Chỉ một kết quả tích cực ở trận này cũng đủ để họ rút ngắn hoặc xóa bỏ khoảng cách với chủ nhà, tùy vào diễn biến của cả bảng xếp hạng.

Phong độ của Nice trong 5 trận gần nhất có nhiều biến động: thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Họ vừa thua ở trận gần nhất, nhưng trước đó có hai trận thắng liên tiếp. Chuỗi kết quả này cho thấy đội khách có khả năng tạo ra những trận thắng, nhưng chưa giữ được sự ổn định.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Stade Brestois 29 thắng 1 trận, hòa 2 trận, còn Nice thắng 2 trận. Con số này cho thấy hai đội rất cân bằng, và những trận đấu giữa họ thường khó phân thắng bại. Hai kết quả hòa càng nhấn mạnh xu hướng đó.

Dù vậy, Nice nhỉnh hơn một chút về số trận thắng trong loạt đối đầu gần đây. Điều này khiến chủ nhà không thể chủ quan, dù đang xếp trên về điểm số và thứ hạng.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội đang ở cạnh nhau trên bảng xếp hạng nên sự thận trọng có thể là yếu tố chi phối thế trận. Với Stade Brestois 29, bài toán là biến lợi thế sân nhà thành điểm số để giữ vững vị trí bám sát nhóm dự cúp châu lục. Với Nice, đây là cơ hội để vượt lên ngay trên sân của đối thủ trực tiếp.

Phong độ chưa đồng đều của cả hai cũng cho thấy đội nào giữ được sự tập trung và hạn chế sai sót sẽ có lợi thế. Với hai kết quả hòa trong 5 lần gặp gần nhất, một trận đấu chặt chẽ và cạnh tranh sát sao là kịch bản dễ xảy ra.

Nhận định

Xét về vị trí, điểm số và yếu tố sân nhà, Stade Brestois 29 nhỉnh hơn một chút. Nhưng khoảng cách chỉ một điểm, phong độ dao động và lịch sử đối đầu cân bằng khiến Nice hoàn toàn có thể tạo bất ngờ. Đây là trận đấu có thể ảnh hưởng đến vị trí của cả hai đội ở khu vực giữa bảng và nhóm bám đuổi phía trên.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Stade Brestois 29 · 1 thắng2 hòaNice · 2 thắng
01/02/2026
Nice
2 - 2
Stade Brestois 29
Hòa
21/09/2025
Stade Brestois 29
4 - 1
Nice
SB2
18/05/2025
Nice
6 - 0
Stade Brestois 29
NIC
03/11/2024
Stade Brestois 29
0 - 1
Nice
NIC
04/02/2024
Stade Brestois 29
0 - 0
Nice
Hòa
Stade Brestois 29
5 trận gần nhất
HTHBB
7
Trận
2-3-2
T-H-B
13
Ghi (TB 1.9)
10
Thủng lưới
Nice
5 trận gần nhất
BTTBH
7
Trận
2-2-3
T-H-B
6
Ghi (TB 0.9)
9
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Lyon7421+814TBTHT
2Paris Saint Germain7421+514TTTTB
3Paris FC7421+514TBTHT
9Marseille7304+49TTBBB
10Stade Brestois 297232+39HTBBT
11Toulouse7232+19THTHB
12Auxerre7304-69TBTTB
13Nice7223-38BTTBH
14Strasbourg7214-37BBBHT
Tình hình lực lượng
Stade Brestois 29
B. Chardonnet (Calf Injury)
R. Le Guen (Broken Leg)
G. Versini (Leg Injury)
B. Chardonnet (Calf Injury)
R. Le Guen (Broken Leg)
G. Versini (Leg Injury)
Nice
A. Abdi (Muscle Injury)
L. Abergel (Knee Injury)
M. Bombito (Leg Injury)
A. Mendy (Knee Injury)
A. Abdi (Muscle Injury)
L. Abergel (Knee Injury)
M. Bombito (Leg Injury)
A. Mendy (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Stade Brestois 29 vs Nice: Hiệp 2 bắt đầu, Stade Brestois 29 dẫn 1-0
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