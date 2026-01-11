Trực tiếp Strasbourg vs Auxerre: Strasbourg nới rộng cách biệt 4-1

Về Báo Hà Tĩnh

TRỰC TIẾPTrực tiếp Strasbourg vs Auxerre: Strasbourg nới rộng cách biệt 4-1

Văn Thể01/11/2026 16:15

Auxerre đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với hạng 12, 10 điểm, hơn Strasbourg 3 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 21h00 ngày 01/11/2026 tại Stade de la Meinau.

Strasbourg4 - 1AuxerreHiệp 2 — phút 86'
  • 86'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Strasbourg 4 - 1 Auxerre.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Strasbourg): Pape Demba Diop vào sân thay Dario Essugo.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Strasbourg): Jacobo Ortega vào sân thay Conrad Harder.

  • 77'BÀN THẮNG! Strasbourg (4-1)

    Phút 77': Gessime Yassine (Strasbourg) lập công (kiến tạo: Sebastian Nanasi). Tỷ số: 4 - 1.

  • 75'Strasbourg ép sân

    Cầm bóng: Strasbourg 58% - 42% Auxerre, dứt điểm 14 - 4 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 3 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 8 - 14, cứu thua 0 - 1.

  • 74'Thẻ đỏ

    Phút 74': Lamfia Dioubaté (Auxerre) nhận thẻ đỏ (Abusive Language).

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Auxerre): Youssef Khoudda vào sân thay Naouirou Ahamada.

  • 72'Thẻ vàng

    Phút 72': Paul Nardi (Auxerre) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 68'BÀN THẮNG! Auxerre (3-1)

    Phút 68': Cameron Archer (Auxerre) lập công (kiến tạo: Romain Faivre). Tỷ số: 3 - 1.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Strasbourg): Diogo Sousa vào sân thay Giovanni Reyna.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Strasbourg): Jeyland Mitchell vào sân thay Ismael Doukoure.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Auxerre): Arthur Piedfort vào sân thay Danny Namaso.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Auxerre): Lamfia Dioubaté vào sân thay Kevin Danois.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Auxerre): Rayan Mandengue vào sân thay Lamine Sy.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Auxerre): Marvin Senaya vào sân thay Christ Makosso.

  • 62'Strasbourg ép sân

    Cầm bóng: Strasbourg 59% - 41% Auxerre, dứt điểm 11 - 3 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 7 - 12, cứu thua 0 - 1.

  • 62'BÀN THẮNG! Strasbourg (3-0)

    Phút 62': Conrad Harder (Strasbourg) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 3 - 0.

  • 60'Thẻ vàng

    Phút 60': Christ Makosso (Auxerre) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 59'Thay người

    Phút 59' (Strasbourg): Sebastian Nanasi vào sân thay Martial Godo.

  • 55'BÀN THẮNG! Strasbourg (2-0)

    Phút 55': Martial Godo (Strasbourg) lập công (kiến tạo: Gessime Yassine). Tỷ số: 2 - 0.

  • 51'Thẻ vàng

    Phút 51': William Still (Auxerre) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 49'Strasbourg ép sân

    Cầm bóng: Strasbourg 58% - 42% Auxerre, dứt điểm 9 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 10, cứu thua 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 44'Thẻ vàng

    Phút 44': Hugo Filipe Carvalho de Oliveira (Strasbourg) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 41'BÀN THẮNG! Strasbourg (1-0)

    Phút 41': Dario Essugo (Strasbourg) lập công (kiến tạo: Joaquín Martínez Gauna). Tỷ số: 1 - 0.

  • 39'Thẻ vàng

    Phút 39': Lamine Sy (Auxerre) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Strasbourg 56% - 44% Auxerre, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 0 - 1.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Strasbourg 56% - 44% Auxerre, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 13'Strasbourg ép sân

    Cầm bóng: Strasbourg 68% - 32% Auxerre, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Strasbourg tiếp đón Auxerre.

Cập nhật lúc 22:45 01/11/2026

Đội hình chính thức
Strasbourg
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Hugo Oliveira
Auxerre
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV W. Still
1
F. Jörgensen
6
I. Doukouré
24
L. Høgsberg
31
Abdoul Karim Coulibaly
36
Oso
14
Dário Essugo
29
El Mourabet
10
G. Reyna
80
Gessime Yassine
40
C. Harder
20
M. Godo
1
P. Nardi
27
L. Sy
15
C. Makosso
4
A. Tuanzebe
92
C. Akpa
22
F. Oppegård
5
K. Danois
21
R. Faivre
8
N. Ahamada
10
D. Namaso
9
C. Archer
Dự bị
Strasbourg
23 Diogo Sousa12 Piekutowski30 J. Ortega11 S. Nanasi4 J. Mitchell26 O. Kellyman21 P. Diop16 G. Antwi7 S. Amo-Ameyaw
Auxerre
23 M. Diop34 L. Dioubate20 S. Diomandé47 Youssef Khoudda32 R. Mandengue46 A. Piedfort29 M. Senaya13 T. Siwe77 Aristide Zossou
Cập nhật đội hình lúc 20:32 01/11/2026
StrasbourgThống kêAuxerre
58%
Kiểm soát bóng
42%
14
Dứt điểm
4
4
Trúng đích
1
3
Phạt góc
0
8
Phạm lỗi
14
2
Việt vị
0
0
Thủ môn cứu thua
1

Auxerre đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và sẽ mang theo tâm thế tự tin đến sân của Strasbourg. Đội khách hiện đứng thứ 12 với 10 điểm, trong khi chủ nhà đứng thứ 16 với 7 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 21h00 ngày 01/11/2026 tại Stade de la Meinau.

Auxerre giữ nhịp tốt hơn trên bảng xếp hạng

Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 3 điểm, nhưng vị trí của họ đang khác nhau rõ rệt. Auxerre ở hạng 12, còn Strasbourg đang đứng thứ 16 và chưa thể rời nhóm cuối bảng xếp hạng.

Vì vậy, chiến thắng có thể thay đổi đáng kể bức tranh của cả hai đội. Với Auxerre, ba điểm sẽ giúp họ củng cố vị thế đang bám đuổi nhóm trên. Với Strasbourg, đây là cơ hội để thu hẹp khoảng cách ngay trên sân nhà.

Phong độ: Auxerre ổn định, Strasbourg sa sút

Auxerre thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Trận mới nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, sau chuỗi trận mà họ thắng nhiều hơn thua. Đó là nền tảng quan trọng cho một đội bóng đang muốn tiến sát nhóm đầu.

Ngược lại, Strasbourg đang đi qua giai đoạn khó khăn. Chủ nhà thua cả 4 trận gần nhất và chỉ hòa 1 trận trước đó. Chuỗi kết quả này khiến họ phải tìm lại sự chắc chắn, cả trong cách tổ chức phòng ngự lẫn khả năng tạo cơ hội.

Thế đối đầu nghiêng về Strasbourg

Dù phong độ hiện tại không thuận lợi, Strasbourg có lợi thế tâm lý khi nhìn lại lịch sử gặp Auxerre. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, đội chủ nhà thắng 4 trận và hòa 1 trận. Auxerre chưa thắng lần nào.

Đáng chú ý, đây là điểm tựa để Strasbourg tin rằng họ vẫn có thể cắt chuỗi thua. Ngược lại, Auxerre cần chứng minh phong độ hiện tại đủ sức phá vỡ thế bất lợi trong các lần gặp trước.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với Strasbourg, ưu tiên hàng đầu là kiểm soát nhịp độ và tránh những sai lầm sớm, vì chuỗi thua liên tiếp dễ khiến tâm lý đội bóng nặng nề. Chơi trên sân nhà, họ cần khai thác sự cổ vũ của khán giả để tạo sức ép ngay từ đầu trận.

Auxerre nhiều khả năng sẽ giữ cách chơi chắc chắn đã mang lại chuỗi kết quả tích cực. Một khởi đầu thận trọng, sau đó tận dụng khoảng trống khi chủ nhà dâng cao tìm bàn thắng, có thể là hướng đi hợp lý cho đội khách.

Nhận định

Nhìn chung, Auxerre bước vào trận với nhiều lợi thế về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng. Strasbourg lại có thành tích đối đầu và yếu tố sân nhà để hy vọng.

Đây là cuộc đối đầu giữa một đội đang đi lên và một đội cần tìm lại niềm tin. Kết quả sẽ tác động trực tiếp đến vị trí của cả hai ở thời điểm này của mùa giải.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Strasbourg · 4 thắng1 hòaAuxerre · 0 thắng
08/03/2026
Auxerre
0 - 0
Strasbourg
Hòa
30/10/2025
Strasbourg
3 - 0
Auxerre
STR
02/03/2025
Auxerre
0 - 1
Strasbourg
STR
05/01/2025
Strasbourg
3 - 1
Auxerre
STR
19/03/2023
Strasbourg
2 - 0
Auxerre
STR
Strasbourg
5 trận gần nhất
BBBBH
8
Trận
2-1-5
T-H-B
12
Ghi (TB 1.5)
18
Thủng lưới
Auxerre
5 trận gần nhất
HTBTT
8
Trận
3-1-4
T-H-B
12
Ghi (TB 1.5)
18
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Paris Saint Germain9621+1120TTTTT
2Lille9531+618THHTB
3Rennes9513+116BTBTB
11Toulouse8242+110HTHTH
12Auxerre8314-610HTBTT
13Stade Brestois 298233+29BHTBB
15Estac Troyes9225-98THBBB
16Strasbourg8215-67BBBBH
17Le Mans9144-77BHBBT
Tình hình lực lượng
Strasbourg
J. Panichelli (Knee Injury)
S. Amo-Ameyaw (Inactive)
F. Balde (Leg Injury)
J. Panichelli (Knee Injury)
S. Amo-Ameyaw (Inactive)
F. Balde (Leg Injury)
Auxerre
A. Diousse (Knee Injury)
S. Fofana (Groin Injury)
R. Labeau Lascary (Injury)
B. Okoh (Knee Injury)
A. Diousse (Knee Injury)
S. Fofana (Groin Injury)
R. Labeau Lascary (Injury)
B. Okoh (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Trực tiếp Strasbourg vs Auxerre: Strasbourg nới rộng cách biệt 4-1
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO