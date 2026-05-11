Trực tiếp Sturm Graz vs Celje: Hết hiệp 1, Celje dẫn 2-1

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Sturm Graz vs Celje: Hết hiệp 1, Celje dẫn 2-1

Văn Thể05/11/2026 23:14

Sturm Graz đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, đứng hạng 19 với 4 điểm, và tiếp đón Celje (hạng 29, 1 điểm) tại Stadion Graz-Liebenau. Trận đấu diễn ra lúc 03h00 ngày 06/11/2026.

Sturm Graz1 - 2CeljeNghỉ giữa hiệp
  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

  • 45'BÀN THẮNG! Celje (1-2)

    Phút 45': Benjamin Verbič (Celje) lập công (kiến tạo: Milot Avdyli). Tỷ số: 1 - 2.

  • 40'BÀN THẮNG! Sturm Graz (1-1)

    Phút 40': Oumar Diakité (Sturm Graz) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

  • 36'Sturm Graz ép sân

    Cầm bóng: Sturm Graz 59% - 41% Celje, dứt điểm 12 - 3 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 1 - 3.

  • 29'BÀN THẮNG! Celje (0-1)

    Phút 29': Svit Seslar (Celje) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

  • 24'Sturm Graz ép sân

    Cầm bóng: Sturm Graz 58% - 42% Celje, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 1.

  • 17'Thẻ vàng

    Phút 17': Artemijus Tutyskinas (Celje) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 12'Sturm Graz ép sân

    Cầm bóng: Sturm Graz 63% - 37% Celje, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 1 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Sturm Graz tiếp đón Celje.

Cập nhật lúc 03:49 06/11/2026

Đội hình chính thức
Sturm Graz
Sơ đồ 3-4-3 · HLV F. Ingolitsch
Celje
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Z. Željkovič
22
A. Helac
23
A. Malic
2
J. Quarshie
30
P. Koller
28
J. Heil
4
Gorenc Stankovič
39
Luca Weinhandl
27
L. Balbo
19
S. Seidl
14
O. Diakité
78
V. Matoshi
1
Žan-Luk Leban
2
P. Širvys
44
Ł. Bejger
6
A. Tutyškinas
11
M. Avdyli
10
S. Sešlar
19
M. Zabukovnik
13
Papa Mustapha Daniel
25
V. Tusha
47
A. Kučys
7
B. Verbič
Dự bị
Sturm Graz
26 B. Beganović40 J. Halwachs43 Jacob Peter Hödl11 A. Kayombo41 E. Lorenz15 Mamageishvili21 P. Petrović1 Adam Stejskal5 A. Vallci
Celje
23 Ž. Frelih4 D. Hrka77 M. Ivanšek12 L. Kolar33 L. Koútris9 B. Kramer8 M. Kvesić31 D. Suhovrsnik15 Ž. Žužek
Cập nhật đội hình lúc 02:32 06/11/2026
Sturm GrazThống kêCelje
59%
Kiểm soát bóng
41%
12
Dứt điểm
3
3
Trúng đích
2
4
Phạt góc
0
7
Phạm lỗi
5
1
Thủ môn cứu thua
3

Sturm Graz đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 19 với 4 điểm. Họ bước vào trận tiếp đón Celje, đội đứng hạng 29 với 1 điểm, lúc 03h00 ngày 06/11/2026 trên sân Stadion Graz-Liebenau. Với chủ nhà, đây là cơ hội để củng cố vị trí. Với đội khách, đây là dịp để thu hẹp khoảng cách.

Sturm Graz cần giữ nhịp trên sân nhà

Trong 5 trận gần nhất, Sturm Graz thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Hai chiến thắng nằm ở đầu chuỗi, tức là các trận cũ nhất. Ba trận sau đó đội chưa thắng, gồm hai trận hòa và một trận thua. Trận gần nhất của họ kết thúc với kết quả hòa.

Đáng chú ý, khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng chỉ là 3 điểm (4 điểm so với 1 điểm), dù vị trí cách nhau tới 10 bậc. Một chiến thắng sẽ giúp Sturm Graz tạo thêm khoảng cách với đối thủ. Một kết quả không thắng sẽ khiến họ tiếp tục phải theo đuổi nhóm trên.

Celje mang theo chuỗi trận không thua

Celje cũng thắng 2 trận trong 5 trận gần nhất, nhưng hồ sơ của họ khác ở chỗ đội chưa thua trận nào. Ngoài hai trận thắng, Celje hòa 3 trận. Họ kết thúc chuỗi này bằng một chiến thắng ở trận gần nhất.

Tuy nhiên, chuỗi không thua chưa giúp Celje cải thiện vị trí. Với 1 điểm, đội đứng hạng 29 và cần những kết quả tích cực hơn nữa. Ba trận hòa cho thấy họ khá chắc chắn trong thế trận, nhưng chưa biến được những trận cân bằng thành chiến thắng.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội có hai trạng thái khác nhau. Sturm Graz có thứ hạng cao hơn nhưng phong độ gần đây chững lại. Celje có chuỗi bất bại nhưng đang ở nửa dưới bảng. Vì vậy, cách mỗi bên kiểm soát nhịp độ trận đấu sẽ rất quan trọng.

  • Sturm Graz: hạng 19, 4 điểm, thắng 2, hòa 2, thua 1 trong 5 trận gần nhất.
  • Celje: hạng 29, 1 điểm, thắng 2, hòa 3, không thua trận nào trong 5 trận gần nhất.

Lợi thế sân nhà cùng vị trí cao hơn giúp Sturm Graz được đánh giá nhỉnh hơn về hoàn cảnh. Tuy vậy, chuỗi trận không thua của Celje là lý do để chủ nhà không thể chủ quan.

Nhận định

Sturm Graz có nhiều động lực để giành chiến thắng nhằm duy trì khoảng cách với nhóm dưới và bám sát nhóm dự cúp châu lục. Celje đủ khả năng gây khó khăn nhờ chuỗi 5 trận không thua. Trận đấu vì thế nhiều khả năng sẽ giằng co, và kết quả phụ thuộc vào đội nào tận dụng tốt hơn các tình huống then chốt.

Sturm Graz
5 trận gần nhất
HBHTT
3
Trận
1-1-1
T-H-B
1
Ghi (TB 0.3)
3
Thủng lưới
Celje
5 trận gần nhất
THTHH
3
Trận
0-1-2
T-H-B
2
Ghi (TB 0.7)
7
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Olympiakos Piraeus4310+310HTTT
2Benfica3300+89TTT
3Bayer Leverkusen3300+89TTT
8Beşiktaş3210+47HTT
9Sunderland3210+27HTT
18Dinamo Zagreb3111-14BTH
19Sturm Graz3111-24TBH
20NEC Nijmegen3111-34THB
24AC Milan3102-13BTB
25Celta Vigo3102-13TBB
28Torreense3102-33BBT
29Celje3012-51HBB
30Hapoel Beer Sheva3012-51BBH
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Sturm Graz
N. Geyrhofer (Off the roster)
L. Grgic (Knee Injury)
S. Jatta (Shoulder Injury)
D. Khudyakov (Leg Injury)
O. Kiteishvili (Calf Injury)
G. Mamageishvili (Injury)
F. Rozga (Muscle Injury)
E. Soglo (Muscle Injury)
Celje
I. Calusic (Off the roster)
J. Pisek (Off the roster)
R. Pozeg (Off the roster)
Z. L. Sega (Off the roster)
S. Sluga (Off the roster)
D. Vuklisevic (Off the roster)
I. Calusic (Off the roster)
J. Pisek (Off the roster)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Sturm Graz vs Celje: Hết hiệp 1, Celje dẫn 2-1
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