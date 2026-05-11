TRỰC TIẾP Trực tiếp Sturm Graz vs Celje: Sturm Graz ép sân, chưa có bàn thắng Sturm Graz đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, đứng hạng 19 với 4 điểm, và tiếp đón Celje (hạng 29, 1 điểm) tại Stadion Graz-Liebenau. Trận đấu diễn ra lúc 03h00 ngày 06/11/2026.

Sturm Graz 0 - 0 Celje Hiệp 1 — phút 28' 28' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

24' Sturm Graz ép sân Cầm bóng: Sturm Graz 58% - 42% Celje, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 1.

17' Thẻ vàng Phút 17': Artemijus Tutyskinas (Celje) nhận thẻ vàng (Foul).

12' Sturm Graz ép sân Cầm bóng: Sturm Graz 63% - 37% Celje, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 1 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Sturm Graz tiếp đón Celje.

Cập nhật lúc 03:29 06/11/2026

Đội hình chính thức Sturm Graz Sơ đồ 3-4-3 · HLV F. Ingolitsch Celje Sơ đồ 4-3-3 · HLV Z. Željkovič 22 A. Helac 23 A. Malic 2 J. Quarshie 30 P. Koller 28 J. Heil 4 Gorenc Stankovič 39 Luca Weinhandl 27 L. Balbo 19 S. Seidl 14 O. Diakité 78 V. Matoshi 1 Žan-Luk Leban 2 P. Širvys 44 Ł. Bejger 6 A. Tutyškinas 11 M. Avdyli 10 S. Sešlar 19 M. Zabukovnik 13 Papa Mustapha Daniel 25 V. Tusha 47 A. Kučys 7 B. Verbič Dự bị Sturm Graz 26 B. Beganović 40 J. Halwachs 43 Jacob Peter Hödl 11 A. Kayombo 41 E. Lorenz 15 Mamageishvili 21 P. Petrović 1 Adam Stejskal 5 A. Vallci Celje 23 Ž. Frelih 4 D. Hrka 77 M. Ivanšek 12 L. Kolar 33 L. Koútris 9 B. Kramer 8 M. Kvesić 31 D. Suhovrsnik 15 Ž. Žužek Cập nhật đội hình lúc 02:32 06/11/2026

Sturm Graz Thống kê Celje 58% Kiểm soát bóng 42% 6 Dứt điểm 2 1 Trúng đích 1 2 Phạt góc 0 4 Phạm lỗi 3 1 Thủ môn cứu thua 1

Sturm Graz đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 19 với 4 điểm. Họ bước vào trận tiếp đón Celje, đội đứng hạng 29 với 1 điểm, lúc 03h00 ngày 06/11/2026 trên sân Stadion Graz-Liebenau. Với chủ nhà, đây là cơ hội để củng cố vị trí. Với đội khách, đây là dịp để thu hẹp khoảng cách.

Sturm Graz cần giữ nhịp trên sân nhà

Trong 5 trận gần nhất, Sturm Graz thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Hai chiến thắng nằm ở đầu chuỗi, tức là các trận cũ nhất. Ba trận sau đó đội chưa thắng, gồm hai trận hòa và một trận thua. Trận gần nhất của họ kết thúc với kết quả hòa.

Đáng chú ý, khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng chỉ là 3 điểm (4 điểm so với 1 điểm), dù vị trí cách nhau tới 10 bậc. Một chiến thắng sẽ giúp Sturm Graz tạo thêm khoảng cách với đối thủ. Một kết quả không thắng sẽ khiến họ tiếp tục phải theo đuổi nhóm trên.

Celje mang theo chuỗi trận không thua

Celje cũng thắng 2 trận trong 5 trận gần nhất, nhưng hồ sơ của họ khác ở chỗ đội chưa thua trận nào. Ngoài hai trận thắng, Celje hòa 3 trận. Họ kết thúc chuỗi này bằng một chiến thắng ở trận gần nhất.

Tuy nhiên, chuỗi không thua chưa giúp Celje cải thiện vị trí. Với 1 điểm, đội đứng hạng 29 và cần những kết quả tích cực hơn nữa. Ba trận hòa cho thấy họ khá chắc chắn trong thế trận, nhưng chưa biến được những trận cân bằng thành chiến thắng.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội có hai trạng thái khác nhau. Sturm Graz có thứ hạng cao hơn nhưng phong độ gần đây chững lại. Celje có chuỗi bất bại nhưng đang ở nửa dưới bảng. Vì vậy, cách mỗi bên kiểm soát nhịp độ trận đấu sẽ rất quan trọng.

Sturm Graz: hạng 19, 4 điểm, thắng 2, hòa 2, thua 1 trong 5 trận gần nhất.

hạng 19, 4 điểm, thắng 2, hòa 2, thua 1 trong 5 trận gần nhất. Celje: hạng 29, 1 điểm, thắng 2, hòa 3, không thua trận nào trong 5 trận gần nhất.

Lợi thế sân nhà cùng vị trí cao hơn giúp Sturm Graz được đánh giá nhỉnh hơn về hoàn cảnh. Tuy vậy, chuỗi trận không thua của Celje là lý do để chủ nhà không thể chủ quan.

Nhận định

Sturm Graz có nhiều động lực để giành chiến thắng nhằm duy trì khoảng cách với nhóm dưới và bám sát nhóm dự cúp châu lục. Celje đủ khả năng gây khó khăn nhờ chuỗi 5 trận không thua. Trận đấu vì thế nhiều khả năng sẽ giằng co, và kết quả phụ thuộc vào đội nào tận dụng tốt hơn các tình huống then chốt.

Sturm Graz 5 trận gần nhất H B H T T 3 Trận 1-1-1 T-H-B 1 Ghi (TB 0.3) 3 Thủng lưới Celje 5 trận gần nhất T H T H H 3 Trận 0-1-2 T-H-B 2 Ghi (TB 0.7) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Olympiakos Piraeus 4 3 1 0 +3 10 H T T T 2 Benfica 3 3 0 0 +8 9 T T T 3 Bayer Leverkusen 3 3 0 0 +8 9 T T T … 8 Beşiktaş 3 2 1 0 +4 7 H T T 9 Sunderland 3 2 1 0 +2 7 H T T … 18 Dinamo Zagreb 3 1 1 1 -1 4 B T H 19 Sturm Graz 3 1 1 1 -2 4 T B H 20 NEC Nijmegen 3 1 1 1 -3 4 T H B … 24 AC Milan 3 1 0 2 -1 3 B T B 25 Celta Vigo 3 1 0 2 -1 3 T B B … 28 Torreense 3 1 0 2 -3 3 B B T 29 Celje 3 0 1 2 -5 1 H B B 30 Hapoel Beer Sheva 3 0 1 2 -5 1 B B H … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Sturm Graz ✚ N. Geyrhofer (Off the roster) ✚ L. Grgic (Knee Injury) ✚ S. Jatta (Shoulder Injury) ✚ D. Khudyakov (Leg Injury) ✚ O. Kiteishvili (Calf Injury) ✚ G. Mamageishvili (Injury) ✚ F. Rozga (Muscle Injury) ✚ E. Soglo (Muscle Injury) Celje ✚ I. Calusic (Off the roster) ✚ J. Pisek (Off the roster) ✚ R. Pozeg (Off the roster) ✚ Z. L. Sega (Off the roster) ✚ S. Sluga (Off the roster) ✚ D. Vuklisevic (Off the roster) ✚ I. Calusic (Off the roster) ✚ J. Pisek (Off the roster)