TRỰC TIẾP Trực tiếp Sturm Graz vs Heart Of Midlothian: Sturm Graz mở tỷ số Sturm Graz chạm trán Heart Of Midlothian tại Merkur-Arena lúc 01h30 ngày 22/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Champions League.

Sturm Graz 1 - 0 Heart Of Midlothian Hiệp 1 — phút 22' 22' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Sturm Graz 1 - 0 Heart Of Midlothian.

12' Heart Of Midlothian ép sân Cầm bóng: Sturm Graz 26% - 74% Heart Of Midlothian, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 1.

4' BÀN THẮNG! Sturm Graz (1-0) Phút 4': J. Gorenc Stankovic (Sturm Graz) lập công (kiến tạo: J. Mitchell). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Sturm Graz tiếp đón Heart Of Midlothian.

Cập nhật lúc 01:53 22/07/2026

Đội hình chính thức Sturm Graz Sơ đồ 4-4-2 · HLV Fabio Ingolitsch Heart Of Midlothian Sơ đồ 4-3-3 · HLV Wouter Vrancken 53 Daniil Khudyakov 28 Jurgen Heil 5 Albert Vallci 2 Jeyland Mitchell 18 Emran Soglo 19 Simon Seidl 4 Jon Gorenc Stanković 39 Luca Weinhandl 43 Jacob Hödl 17 Szymon Włodarczyk 20 Seedy Jatta 1 Alexander Schwolow 2 Christian Borchgrevink 64 Malachi Fagan-Walcott 5 Jamie McCart 18 Harry Milne 7 Calvin Miller 16 Blair Spittal 6 Oisin McEntee 10 Cláudio Braga 11 Pierre Landry Kaboré 89 Alexandros Kyziridis Dự bị Sturm Graz 22 Ammar Helac 41 Elias Lorenz 21 Petar Petrović 23 Arjan Malić 30 Paul Koller 27 Gabriel Haider 10 Otar Kiteishvili 15 Gizo Mamageishvili 80 Ryan Fosso Heart Of Midlothian 28 Zander Clark 30 Ryan Fulton 3 Stephen Kingsley 17 Stuart Findlay 23 Jordi Altena 12 Tom Renaud 22 Tomas Magnusson 19 Severin Sabri Guendouz 21 James Wilson Cập nhật đội hình lúc 01:03 22/07/2026

Sturm Graz Thống kê Heart Of Midlothian 26% Kiểm soát bóng 74% 1 Dứt điểm 3 1 Trúng đích 0 0 Phạt góc 2 0 Phạm lỗi 1 0 Việt vị 1

Sturm Graz sẽ đối đầu Heart Of Midlothian tại Merkur-Arena lúc 01h30 ngày 22/07/2026, trong khuôn khổ UEFA Champions League. Đây là trận đấu được chú ý bởi màn so tài giữa hai đội bóng đến từ những nền bóng đá khác nhau.

Với dữ liệu hiện có, chưa có thông tin cụ thể về phong độ gần đây, vị trí tại giải, thành tích đối đầu, lực lượng vắng mặt hoặc đội hình dự kiến của hai đội. Vì vậy, những yếu tố này chưa thể được sử dụng để đưa ra đánh giá chi tiết hơn về tương quan trước giờ bóng lăn.

Bối cảnh trận đấu

Trận đấu diễn ra tại Merkur-Arena, sân nhà của Sturm Graz theo thông tin được cung cấp. Yếu tố địa điểm sẽ tạo nên bối cảnh riêng cho cuộc chạm trán, trong khi Heart Of Midlothian phải hướng đến một màn trình diễn đủ chắc chắn trong chuyến làm khách.

Ở thời điểm này, chưa có dữ liệu về mục tiêu cụ thể của mỗi đội trong giải đấu hoặc tính chất vòng đấu. Do đó, không thể xác định đội nào đang chịu áp lực lớn hơn về điểm số hay nắm lợi thế rõ ràng trước trận.

Những điểm chưa thể kết luận

Thông tin về sơ đồ chiến thuật, cách tổ chức tấn công và khả năng kiểm soát khu vực giữa sân của Sturm Graz cũng như Heart Of Midlothian chưa được cung cấp. Tương tự, danh sách cầu thủ chấn thương, bị treo giò hoặc vắng mặt không có trong dữ liệu nhận định.

Vì thiếu các thông tin nền tảng này, trận đấu cần được tiếp cận một cách thận trọng. Việc dự đoán đội hình xuất phát, thế trận hoặc kết quả cụ thể sẽ không có đủ cơ sở xác thực.

Nhận định trước trận

Sturm Graz vs Heart Of Midlothian là cuộc đối đầu tại UEFA Champions League, diễn ra lúc 01h30 ngày 22/07/2026 trên sân Merkur-Arena. Khi chưa có thêm dữ liệu về phong độ, lực lượng và chiến thuật, chưa thể xác định bên nào chiếm ưu thế rõ rệt.

Điểm đáng chờ đợi sẽ là cách hai đội nhập cuộc và phản ứng trước những diễn biến trên sân. Kết quả chung cuộc nhiều khả năng phụ thuộc vào khả năng tận dụng cơ hội, tổ chức phòng ngự và điều chỉnh chiến thuật trong trận đấu.

Sturm Graz 5 trận gần nhất T T T H B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Heart Of Midlothian 5 trận gần nhất T T B B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới