Trực tiếp Sturm Graz vs Marseille: Sturm Graz mở tỷ số

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Sturm Graz vs Marseille: Sturm Graz mở tỷ số

Văn Thể22/10/2026 19:15

Sturm Graz muốn bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 26 với 1 điểm, và tiếp Marseille (hạng 32, 0 điểm) lúc 23h45 ngày 22/10/2026 tại Graz-Liebenau.

Sturm Graz1 - 0MarseilleHiệp 1 — phút 45'
  • 45'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Sturm Graz 1 - 0 Marseille.

  • 37'Marseille ép sân

    Cầm bóng: Sturm Graz 30% - 70% Marseille, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 10 - 3, cứu thua 0 - 2.

  • 32'Thẻ vàng

    Phút 32': Oumar Diakité (Sturm Graz) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 25'Marseille ép sân

    Cầm bóng: Sturm Graz 29% - 71% Marseille, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 2.

  • 24'Thẻ vàng

    Phút 24': Angel Gomes (Marseille) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 13'Marseille ép sân

    Cầm bóng: Sturm Graz 35% - 65% Marseille, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 0; phạm lỗi 2 - 1.

  • 13'BÀN THẮNG! Sturm Graz (1-0)

    Phút 13': Oumar Diakité (Sturm Graz) lập công (kiến tạo: Luca Weinhandl). Tỷ số: 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Sturm Graz tiếp đón Marseille.

Cập nhật lúc 00:31 23/10/2026

Đội hình chính thức
Sturm Graz
Sơ đồ 3-4-1-2 · HLV F. Ingolitsch
Marseille
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Bruno Genesio
22
A. Helac
23
A. Malic
2
J. Quarshie
30
P. Koller
28
J. Heil
4
Gorenc Stankovič
39
Luca Weinhandl
43
Jacob Peter Hödl
78
V. Matoshi
14
O. Diakité
19
S. Seidl
12
J. de Lange
74
K. Bezahaf
18
B. Meité
21
N. Aguerd
25
U. Garcia
42
Nouhoum Kamissoko
19
G. Kondogbia
7
A. Gomes
48
K. Abdallah
9
A. Gouiri
11
N. Maupay
Dự bị
Sturm Graz
26 B. Beganović27 L. Balbo25 M. Grgic40 J. Halwachs11 A. Kayombo41 E. Lorenz21 P. Petrović5 A. Vallci32 Wiener-Pucher
Marseille
77 A. Harit23 P. Højbjerg43 T. Mmadi6 T. Nnadi14 Igor Paixão22 T. Weah44 Antoine Valero8 H. Abdelli33 Emerson
Cập nhật đội hình lúc 23:17 22/10/2026
Sturm GrazThống kêMarseille
30%
Kiểm soát bóng
70%
6
Dứt điểm
4
3
Trúng đích
0
1
Phạt góc
1
10
Phạm lỗi
3
2
Việt vị
0
0
Thủ môn cứu thua
2

Sturm Graz bước vào trận gặp Marseille với mong muốn bám sát nhóm dự cúp châu lục. Hiện đội chủ nhà đứng hạng 26 với 1 điểm, còn Marseille đứng hạng 32 và chưa có điểm nào. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 22/10/2026 trên sân Stadion Graz-Liebenau.

Sturm Graz muốn bám sát nhóm dự cúp châu lục

Khoảng cách trên bảng xếp hạng là rất nhỏ nhưng có ý nghĩa. Sturm Graz hơn Marseille 1 điểm và đang xếp trên đối thủ 6 bậc. Với đội chủ nhà, đây là cơ hội để củng cố vị trí và tiến gần hơn nhóm đầu.

Ngược lại, Marseille vẫn chưa có điểm nào trong tay. Một kết quả tích cực trên sân khách sẽ giúp đội bóng này tạo bước ngoặt về mặt tinh thần.

Phong độ gần đây: Sturm Graz nhỉnh hơn

Sturm Graz thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà thắng trận mới nhất, trước đó thua một trận, rồi có chuỗi 2 trận thắng liên tiếp, và thua trận sớm nhất trong chuỗi này.

Marseille thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Giống Sturm Graz, đội khách cũng thắng ở trận mới nhất. Tuy nhiên, trước đó họ để thua trong hai trong ba trận tiếp theo, cho thấy sự thiếu ổn định.

Điểm then chốt về chiến thuật

Cả hai đội đều đang tìm sự ổn định sau những chuỗi kết quả lên xuống. Sturm Graz có lợi thế thi đấu trên sân quen thuộc và phong độ nhỉnh hơn. Nếu duy trì được nhịp độ ở trận thắng gần nhất, đội chủ nhà hoàn toàn có thể kiểm soát thế trận.

Marseille cần tận dụng động lực từ chiến thắng ở trận mới nhất. Để làm được điều đó, đội khách phải giữ được sự chắc chắn trong cả hai nửa sân, tránh lặp lại các chuỗi thua từng xuất hiện trong 5 trận vừa qua.

Nhận định

Xét về vị trí và phong độ, Sturm Graz được đánh giá nhỉnh hơn một chút. Đội chủ nhà đứng cao hơn, có nhiều trận thắng hơn trong 5 trận gần nhất và được thi đấu trên sân nhà. Dù vậy, khoảng cách giữa hai đội không lớn. Marseille vẫn có thể gây khó khăn nếu duy trì được tinh thần sau trận thắng gần nhất. Một cuộc đấu giằng co và chặt chẽ là kịch bản dễ xảy ra tại Stadion Graz-Liebenau.

Sturm Graz
5 trận gần nhất
TBTTB
2
Trận
0-1-1
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
3
Thủng lưới
Marseille
5 trận gần nhất
TBTBB
2
Trận
0-0-2
T-H-B
1
Ghi (TB 0.5)
5
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Juventus2200+66TT
2Bayer Leverkusen2200+66TT
3Benfica2200+56TT
8Lyon2200+26TT
9Sunderland2200+26TT
24Levski Sofia2011-11HB
25Hapoel Beer Sheva2011-11BH
26Sturm Graz2011-31BH
27NEC Nijmegen2011-51HB
31Plzen2002-40BB
32Marseille2002-40BB
33Celtic2002-50BB
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Sturm Graz
N. Geyrhofer (Off the roster)
L. Grgic (Knee Injury)
S. Jatta (Shoulder Injury)
D. Khudyakov (Inactive)
O. Kiteishvili (Calf Injury)
G. Mamageishvili (Injury)
F. Rozga (Muscle Injury)
E. Soglo (Muscle Injury)
Marseille
D. Cornelius (Hip Injury)
A. Koum Mbondo (Inactive)
P. Hojbjerg (Muscle Injury)
F. Moumbagna (Inactive)
D. Cornelius (Hip Injury)
A. Koum Mbondo (Inactive)
P. Hojbjerg (Muscle Injury)
F. Moumbagna (Inactive)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Sturm Graz vs Marseille: Sturm Graz mở tỷ số
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