Trực tiếp Sunderland vs AZ Alkmaar: Sunderland mở tỷ số

Về Báo Hà Tĩnh

TRỰC TIẾPTrực tiếp Sunderland vs AZ Alkmaar: Sunderland mở tỷ số

Văn Thể16/09/2026 22:06

AZ Alkmaar hành quân đến sân Stadium of Light của Sunderland vào rạng sáng ngày 17/09/2026 với quyết tâm giành điểm số để nuôi hy vọng bám đuổi vị trí dẫn đầu.

Sunderland1 - 0AZ AlkmaarHiệp 2 — phút 89'
  • 89'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Sunderland 1 - 0 AZ Alkmaar.

  • 87'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Sunderland 45% - 55% AZ Alkmaar, dứt điểm 19 - 11 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 9 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 13 - 11, cứu thua 2 - 4.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Sunderland): C. Rigg vào sân thay K. Danso.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (AZ Alkmaar): J. Hornkamp vào sân thay M. Meerdink.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (AZ Alkmaar): C. Stengs vào sân thay L. Schouten.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (AZ Alkmaar): D. Kwakman vào sân thay J. Clasie.

  • 75'Sunderland ép sân

    Cầm bóng: Sunderland 48% - 52% AZ Alkmaar, dứt điểm 19 - 6 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 8 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 11 - 10, cứu thua 1 - 4.

  • 72'Thẻ vàng

    Phút 72': N. Mukiele (Sunderland) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Sunderland): T. Meunier vào sân thay T. Hume.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Sunderland): B. Brobbey vào sân thay M. Fofana.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Sunderland): N. Angulo vào sân thay W. Isidor.

  • 66'BÀN THẮNG! Sunderland (1-0)

    Phút 66': E. Le Fee (Sunderland) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

  • 64'Thẻ vàng

    Phút 64': Weslley Patati (AZ Alkmaar) nhận thẻ vàng.

  • 63'Sunderland ép sân

    Cầm bóng: Sunderland 51% - 49% AZ Alkmaar, dứt điểm 17 - 5 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 7 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 9, cứu thua 1 - 4.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (AZ Alkmaar): V. Byskov vào sân thay K. Smit.

  • 52'Thay người

    Phút 52' (Sunderland): D. Ballard vào sân thay O. Alderete.

  • 51'Sunderland ép sân

    Cầm bóng: Sunderland 56% - 44% AZ Alkmaar, dứt điểm 13 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 7 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 1 - 3.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (AZ Alkmaar): Weslley Patati vào sân thay A. Oufkir.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 39'Thẻ vàng

    Phút 39': A. Oufkir (AZ Alkmaar) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • 38'Sunderland ép sân

    Cầm bóng: Sunderland 57% - 43% AZ Alkmaar, dứt điểm 8 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 3; phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 1 - 2.

  • 30'Thẻ vàng

    Phút 30': O. Alderete (Sunderland) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 26'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Sunderland 52% - 48% AZ Alkmaar, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 3; phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 1 - 2.

  • 22'Thẻ vàng

    Phút 22': T. Hume (Sunderland) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • 13'AZ Alkmaar ép sân

    Cầm bóng: Sunderland 42% - 58% AZ Alkmaar, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Sunderland tiếp đón AZ Alkmaar.

Cập nhật lúc 03:46 17/09/2026

Đội hình chính thức
Sunderland
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Regis Le Bris
AZ Alkmaar
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Leeroy Echteld
22
Robin Roefs
20
Nordi Mukiele
4
Kevin Danso
15
Omar Alderete
17
Reinildo Mandava
34
Granit Xhaka
27
Noah Sadiki
32
Trai Hume
28
Enzo Le Fée
39
Malick Fofana
18
Wilson Isidor
28
Jari De Busser
22
Elijah Dijkstra
3
Wouter Goes
4
Lewis Schouten
5
Mateo Chávez
8
Jordy Clasie
6
Peer Koopmeiners
24
Ayoub Oufkir
10
Kees Smit
11
Ro-Zangelo Daal
9
Mexx Meerdink
Dự bị
Sunderland
21 Simon Moore5 Daniel Ballard12 Thomas Meunier13 Luke O'Nien48 Jenson Jones6 Dayann Methalie10 Nilson Angulo11 Chris Rigg29 Jules Ahoka
AZ Alkmaar
1 Rome Jayden Owusu-Oduro2 Seiya Maikuma29 Wesley Hoedt31 Rion Ichihara34 Mees De Wit14 Calvin Stengs17 Valdemar Byskov21 Dave Kwakman7 Weslley Patati
Cập nhật đội hình lúc 01:33 17/09/2026
SunderlandThống kêAZ Alkmaar
45%
Kiểm soát bóng
55%
19
Dứt điểm
11
4
Trúng đích
2
9
Phạt góc
5
13
Phạm lỗi
11
1
Việt vị
0
2
Thủ môn cứu thua
4

Cuộc đối đầu giữa Sunderland và AZ Alkmaar diễn ra vào lúc 02:00 ngày 17/09/2026 trên sân vận động Stadium of Light mở ra cơ hội quan trọng để đại diện bóng đá Hà Lan bám đuổi nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng. Bước vào trận đấu này, AZ Alkmaar đang đứng ở vị trí thứ 3 với 0 điểm, trong khi đội chủ nhà Sunderland xếp ở vị trí thứ 33 và cũng sở hữu 0 điểm.

Cơ hội bám đuổi nhóm đầu của AZ Alkmaar

Với vị trí thứ 3 hiện tại, AZ Alkmaar đang nắm giữ lợi thế nhất định về mặt vị trí trên bảng xếp hạng để cạnh tranh sòng phẳng cho những mục tiêu cao nhất. Trận đấu sắp tới là thời điểm thích hợp để các vị khách tìm kiếm những điểm số đầu tiên, qua đó duy trì khoảng cách và tiếp tục cuộc đua bám đuổi ngôi đầu.

Hành quân xa nhà luôn đi kèm nhiều áp lực, nhưng AZ Alkmaar sở hữu nền tảng tổ chức chặt chẽ và lối chơi kỷ luật. Việc có mặt trong nhóm dẫn đầu ngay từ giai đoạn khởi động giúp đội bóng duy trì tâm lý chủ động, hướng tới việc kiểm soát nhịp độ trận đấu và tận dụng tối đa từng thời cơ để tích lũy trọn vẹn điểm số.

Thử thách cho Sunderland trên sân nhà Stadium of Light

Ở chiều ngược lại, Sunderland bước vào màn so tài này với vị trí thứ 33 trên bảng xếp hạng khi chưa có điểm số nào. Điểm tựa lớn nhất đối với đại diện nước Anh chính là việc được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Stadium of Light, nơi họ có sự cổ vũ nhiệt thành từ khán giả nhà để tạo áp lực lên đối thủ.

Để cải thiện tình hình trước đối thủ đang đứng trong top 3, Sunderland cần thiết lập một khối đội hình vững chắc, ưu tiên sự an toàn nơi tuyến phòng ngự trước khi nghĩ đến việc tìm đường vào khung thành đối phương. Sự tập trung tối đa ở từng mắt xích chiến thuật sẽ là chìa khóa then chốt giúp đội chủ nhà hạn chế sức tấn công của đối thủ.

Toan tính chiến thuật trước giờ bóng lăn

Cục diện trận đấu hứa hẹn sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng thích nghi và kiểm soát thế trận của hai bên. AZ Alkmaar nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt lối chơi nhằm hiện thực hóa mục tiêu giành điểm để duy trì vị thế ở nhóm đầu bảng, trong khi Sunderland cần thể hiện sự kiên định trong khâu phòng ngự phản công để khai thác sơ hở từ đối thủ.

Trận so tài tại Stadium of Light vì vậy mang tính chất rất đáng chờ đợi, nơi toan tính thực dụng và sự quyết tâm của đôi bên sẽ quyết định trực tiếp đến bước tiến tiếp theo trên bảng xếp hạng.

Sunderland
5 trận gần nhất
BTHTB
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
AZ Alkmaar
5 trận gần nhất
HTTTT
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Anderlecht000000TTTTT
2Ararat-Armenia000000TH
3AZ Alkmaar000000
4Benfica000000TTHTT
8Celta Vigo000000
9Celtic000000
24NEC Nijmegen000000
25OFI000000TT
32Sturm Graz000000
33Sunderland000000
34Torreense000000
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Sunderland
J. Angulo (Off the roster)
A. Browne (Off the roster)
H. Diarra (Hamstring Injury)
M. Ellborg (Off the roster)
R. Mundle (Knee Injury)
J. Ta Bi (Off the roster)
C. Talbi (Off the roster)
J. Angulo (Off the roster)
AZ Alkmaar
D. Kasius (Groin Injury)
S. Resink (Knee Injury)
J. Zoet (Off the roster)
D. Kasius (Groin Injury)
S. Resink (Knee Injury)
J. Zoet (Off the roster)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Trực tiếp Sunderland vs AZ Alkmaar: Sunderland mở tỷ số
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO