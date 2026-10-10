TRỰC TIẾP Trực tiếp Sunderland vs Brighton: Đội hình xuất phát Brighton đứng trước cơ hội lớn để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu khi hành quân đến Stadium of Light chạm trán Sunderland ở trận đấu diễn ra lúc 21h00 ngày 10/10.

Sunderland vs Brighton SẮP BẮT ĐẦU • 21:00 21:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Sunderland và Brighton đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 21:00.

Cập nhật lúc 20:33 10/10/2026

Đội hình chính thức Sunderland Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. Le Bris Brighton Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV F. Hürzeler 22 R. Roefs 32 T. Hume 20 N. Mukiele 4 K. Danso 17 Reinildo 34 G. Xhaka 27 N. Sadiki 12 T. Meunier 28 E. Le Fée 10 N. Angulo 18 W. Isidor 1 B. Verbruggen 24 F. Kadıoğlu 44 L. Vušković 4 P. Struijk 21 O. Boscagli 14 José María Andrés Baixauli 13 P. Groß 25 D. Gómez 26 Y. Ayari 29 M. De Cuyper 19 C. Kostoulas Dự bị Sunderland 15 O. Alderete 50 J. Angulo 37 J. Bi 31 M. Ellborg 39 M. Fofana 6 D. Methalie 13 O'Nien 11 C. Rigg 7 C. Talbi Brighton 23 J. Steele 10 G. Rutter 15 I. Osman 33 O'Riley 20 Costinha 3 J. Hadjam 5 L. Dunk 12 P. David 35 M. Yalcouyé Cập nhật đội hình lúc 20:33 10/10/2026

Chuyến làm khách đến sân Stadium of Light lúc 21h00 ngày 10/10/2026 mở ra thời cơ quan trọng để Brighton tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng. Với vị thế hiện tại và phong độ ổn định hơn, đội khách nắm giữ nhiều ưu thế khi chạm trán một Sunderland đang gặp nhiều khó khăn ở nửa dưới bảng tổng sắp.

Mục tiêu bám đuổi ngôi đầu của Brighton

Brighton bước vào vòng đấu này với vị trí thứ 3 cùng 10 điểm tích lũy. Thành tích này giúp họ duy trì khoảng cách sít sao với nhóm cạnh tranh vị trí số một, đồng thời tạo ra động lực lớn trước chuyến hành quân xa nhà. Mỗi điểm số ở giai đoạn hiện tại đều có ý nghĩa định hình cuộc đua top đầu.

Ở chiều ngược lại, Sunderland đang xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 4 điểm. Khoảng cách 6 điểm so với đối thủ phản ánh rõ khởi đầu chật vật của đội chủ sân Stadium of Light. Để tránh bị bỏ lại xa hơn, đội bóng áo sọc đỏ trắng buộc phải tìm kiếm kết quả tích cực, dẫu đối thủ phía trước là một thử thách đáng gờm.

Tương phản về phong độ gần đây

Nhìn vào chuỗi 5 trận gần nhất, Brighton thể hiện sự chắc chắn vượt trội khi giành được 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ phải nhận 1 thất bại. Đáng chú ý, ở trận đấu gần nhất ra sân, Brighton đã có được chiến thắng trọn vẹn, qua đó tạo đà hưng phấn cần thiết cho chuyến đi tới vùng Đông Bắc.

Trái lại, Sunderland đang trải qua giai đoạn thi đấu thiếu ổn định. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đội chủ nhà chỉ có đúng 1 chiến thắng, 1 trận hòa và để thua tới 3 trận. Thất bại ở trận đấu gần đây nhất tiếp tục đặt ra bài toán khó cho đội bóng này trong việc duy trì sự tập trung và gắn kết lối chơi.

Lợi thế từ thành tích đối đầu

Bên cạnh phong độ hiện tại, lịch sử chạm trán gần đây cũng đang nghiêng rõ rệt về phía đội khách. Trong 3 lần đối đầu gần nhất giữa hai bên, Brighton bất bại với 2 chiến thắng và 1 trận hòa, còn Sunderland hoàn toàn không biết đến mùi chiến thắng.

Sự áp đảo ở các lần đụng độ trước đó mang lại lợi thế tâm lý lớn cho Brighton. Dù phải chơi dưới áp lực trên sân vận động Stadium of Light, bản lĩnh cùng sự tự tin từ quá khứ đối đầu sẽ là điểm tựa để đại diện đến từ bờ biển phía Nam áp đặt thế trận.

Nhận định xu hướng trận đấu

Cục diện trước giờ bóng lăn cho thấy Brighton nắm nhiều cơ hội để định đoạt kết quả nhờ chuỗi phong độ ổn định, vị thế trong top 3 và thành tích đối đầu vượt trội. Quyết tâm bám đuổi ngôi đầu sẽ thúc đẩy họ chủ động kiểm soát nhịp độ ngay từ những phút đầu.

Trong khi đó, Sunderland dù có điểm tựa sân nhà nhưng chuỗi kết quả kém thuyết phục gần đây đặt họ vào thế phải thận trọng tối đa. Nếu không cải thiện khả năng phòng ngự và chắt chiu tốt các cơ hội phản công, đội chủ nhà sẽ khó có thể ngăn cản bước tiến của một Brighton đang khát khao thu hẹp khoảng cách với đỉnh bảng.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Sunderland · 0 thắng 1 hòa Brighton · 2 thắng Sunderland 0 - 1 Brighton BRI Brighton 0 - 0 Sunderland Hòa Brighton 1 - 0 Sunderland BRI

Sunderland 5 trận gần nhất B T B T H 5 Trận 1-1-3 T-H-B 6 Ghi (TB 1.2) 10 Thủng lưới Brighton 5 trận gần nhất T T T H B 5 Trận 3-1-1 T-H-B 16 Ghi (TB 3.2) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Manchester City 5 5 0 0 +8 15 T T T T T 2 Arsenal 5 4 0 1 +4 12 B T T T T 3 Brighton 5 3 1 1 +11 10 T T H B T 4 Brentford 5 2 3 0 +6 9 T H H H T … 13 Nottingham Forest 5 1 2 2 -1 5 B T H H B 14 Sunderland 5 1 1 3 -4 4 B B H T B 15 Crystal Palace 5 1 1 3 -5 4 H B T B B …

Tình hình lực lượng Sunderland ✚ D. Ballard (Muscle Injury) ✚ B. Brobbey (Muscle Injury) ✚ H. Diarra (Hamstring Injury) ✚ R. Mundle (Knee Injury) ✚ D. Ballard (Muscle Injury) ✚ B. Brobbey (Muscle Injury) ✚ H. Diarra (Hamstring Injury) ✚ R. Mundle (Knee Injury) Brighton ✚ F. Azeez (Abdominal strain) ✚ E. Ferguson (Ankle Injury) ✚ Y. Minteh (Injury) ✚ K. Mitoma (Hamstring Injury) ✚ S. Tzimas (Knee Injury) ✚ M. Wieffer (Knee Injury) ✚ Z. Yohanna (Lacking Match Fitness) ✚ J. Hinshelwood (Injury)