TRỰC TIẾP Trực tiếp Sunderland vs Jagiellonia: Đội hình xuất phát Sunderland đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 11 với 7 điểm, trong lúc Jagiellonia mới có 3 điểm và xếp hạng 29. Hai đội gặp nhau lúc 03:00 ngày 27/11/2026 tại Stadium of Light.

Sunderland vs Jagiellonia SẮP BẮT ĐẦU • 03:00 03:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Sunderland và Jagiellonia đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 03:00.

Cập nhật lúc 02:34 27/11/2026

Đội hình chính thức Sunderland Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. Le Bris Jagiellonia Sơ đồ 4-3-3 · HLV A. Siemieniec 22 R. Roefs 32 T. Hume 4 K. Danso 15 O. Alderete 17 Reinildo 39 M. Fofana 27 N. Sadiki 11 C. Rigg 28 E. Le Fée 10 N. Angulo 57 Timur Tuterov 50 S. Abramowicz 27 Rodrigo Conceição 5 Bernardo Vital 4 Y. Kobayashi 23 Guilherme Manuel Serrão Montóia 85 Eryk Kozlowski 6 T. Romanczuk 19 A. Klynge 72 K. Jóźwiak 99 N. Prelec 7 K. Szmyt Dự bị Sunderland 48 Jenson Jones 29 Jules Ahoka 12 T. Meunier 21 S. Moore 20 N. Mukiele 13 O'Nien 77 T. Proctor 47 T. Ogunsuyi 7 C. Talbi Jagiellonia 14 H. Finndell 15 N. Wojtuszek 20 B. Wdowik 17 Y. Sylla 3 D. Stojinović 30 O. Sow 1 M. Perchel 21 Sergio Lozano 44 Konstantopoulos Cập nhật đội hình lúc 02:34 27/11/2026

Sunderland bước vào trận đấu với Jagiellonia trong tư thế của đội đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đội chủ nhà hiện đứng hạng 11 với 7 điểm, còn Jagiellonia nằm ở hạng 29 với 3 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 27/11/2026 tại Stadium of Light.

Sunderland giữ vị trí đáng chú ý ở nhóm giữa bảng

Hạng 11 cùng 7 điểm là vị trí cho phép Sunderland nuôi tham vọng bám đuổi nhóm đầu. Với đội chủ nhà, mỗi trận đấu lúc này đều góp phần quyết định họ có giữ được đà tiến lên hay không.

Đội chủ nhà cũng được thi đấu trên sân quen thuộc. Stadium of Light là lợi thế đáng kể khi họ cần một kết quả tích cực để củng cố vị trí trên bảng xếp hạng.

Phong độ Sunderland: nhiều biến động

Trong 5 trận gần nhất, Sunderland thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Trận mới nhất của họ kết thúc với kết quả hòa. Trước đó là một trận thắng, sau đó đội nhà thua liên tiếp 2 trận rồi mới có chiến thắng ở trận xa nhất trong chuỗi này.

Chuỗi kết quả này cho thấy Sunderland chưa thực sự ổn định. Dù vậy, việc họ vẫn giữ được vị trí hạng 11 cho thấy những trận thắng và hòa đã giúp đội bóng không bị tụt lại phía sau.

Jagiellonia cần một cú hích để thoát khỏi nhóm cuối bảng

Jagiellonia đang ở hạng 29 với 3 điểm, một vị trí khiến họ chịu nhiều áp lực. Tuy nhiên, phong độ gần đây của đội khách không hoàn toàn đi theo hướng tiêu cực: trong 5 trận gần nhất, họ thắng 3 trận và thua 2 trận.

Trận gần nhất của Jagiellonia là một thất bại. Trước đó, họ có chiến thắng, rồi lại thua, sau đó thắng liên tiếp 2 trận ở giai đoạn cũ hơn. Đội khách vì thế có những kết quả khá thất thường, nhưng việc giành 3 chiến thắng trong 5 trận là tín hiệu cho thấy họ vẫn có khả năng gây khó khăn cho đối thủ.

Điểm then chốt của trận đấu

Khoảng cách trên bảng xếp hạng giữa hai đội khá rõ ràng, và Sunderland là bên có vị thế tốt hơn. Dù vậy, cả hai đều có chuỗi phong độ nhiều thăng trầm, nên khả năng thể hiện sự ổn định trong suốt 90 phút sẽ có vai trò lớn.

Với Sunderland, mục tiêu là tận dụng lợi thế sân nhà để giữ nhịp độ trong cuộc đua phía trên. Với Jagiellonia, một kết quả tốt trên sân khách có thể giúp họ cải thiện tinh thần sau trận thua gần nhất.

Nhận định

Sunderland được đánh giá nhỉnh hơn nhờ vị trí trên bảng xếp hạng và lợi thế sân nhà. Tuy vậy, phong độ chưa ổn định của đội chủ nhà, cùng việc Jagiellonia thắng 3 trong 5 trận gần nhất, khiến trận đấu khó có thể diễn ra một chiều. Nếu Sunderland duy trì được sự tập trung, họ có cơ sở để tiếp tục bám sát nhóm dẫn đầu.

Sunderland 5 trận gần nhất H T B B T 4 Trận 2-1-1 T-H-B 4 Ghi (TB 1.0) 4 Thủng lưới Jagiellonia 5 trận gần nhất B T B T T 8 Trận 4-1-3 T-H-B 13 Ghi (TB 1.6) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Benfica 4 4 0 0 +10 12 T T T T 2 Bournemouth 4 4 0 0 +9 12 T T T T 3 Ferencvarosi TC 4 4 0 0 +8 12 T T T T … 8 Beşiktaş 4 2 1 1 +3 7 B H T T 9 Dinamo Zagreb 4 2 1 1 +1 7 T B T H 10 Levski Sofia 4 2 1 1 +1 7 T T H B 11 Sunderland 4 2 1 1 0 7 B H T T 12 NEC Nijmegen 4 2 1 1 -1 7 T T H B … 24 Sturm Graz 4 1 1 2 -3 4 B T B H 25 Celje 4 1 1 2 -4 4 T H B B … 28 AC Milan 4 1 0 3 -3 3 B B T B 29 Jagiellonia 4 1 0 3 -3 3 B B T B 30 Plzen 4 1 0 3 -4 3 T B B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Sunderland ✚ J. Angulo (Off the roster) ✚ D. Ballard (Muscle Injury) ✚ B. Brobbey (Muscle Injury) ✚ A. Browne (Off the roster) ✚ H. Diarra (Muscle Injury) ✚ M. Ellborg (Off the roster) ✚ R. Mundle (Knee Injury) ✚ J. Ta Bi (Off the roster) Jagiellonia ✚ D. Drachal (Off the roster) ✚ C. Polak (Off the roster) ✚ D. Rallis (Off the roster) ✚ Z. Zalewski (Off the roster) ✚ O. Sow (Inactive) ✚ Y. Sylla (Inactive) ✚ N. Wojtuszek (Inactive)