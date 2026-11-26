TRỰC TIẾPTrực tiếp Sunderland vs Jagiellonia: Đội hình xuất phát
Sunderland đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 11 với 7 điểm, trong lúc Jagiellonia mới có 3 điểm và xếp hạng 29. Hai đội gặp nhau lúc 03:00 ngày 27/11/2026 tại Stadium of Light.
- 03:00Đội hình chính thức đã công bố
Đội hình ra sân của Sunderland và Jagiellonia đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 03:00.
Cập nhật lúc 02:34 27/11/2026
Sunderland bước vào trận đấu với Jagiellonia trong tư thế của đội đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đội chủ nhà hiện đứng hạng 11 với 7 điểm, còn Jagiellonia nằm ở hạng 29 với 3 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 27/11/2026 tại Stadium of Light.
Sunderland giữ vị trí đáng chú ý ở nhóm giữa bảng
Hạng 11 cùng 7 điểm là vị trí cho phép Sunderland nuôi tham vọng bám đuổi nhóm đầu. Với đội chủ nhà, mỗi trận đấu lúc này đều góp phần quyết định họ có giữ được đà tiến lên hay không.
Đội chủ nhà cũng được thi đấu trên sân quen thuộc. Stadium of Light là lợi thế đáng kể khi họ cần một kết quả tích cực để củng cố vị trí trên bảng xếp hạng.
Phong độ Sunderland: nhiều biến động
Trong 5 trận gần nhất, Sunderland thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Trận mới nhất của họ kết thúc với kết quả hòa. Trước đó là một trận thắng, sau đó đội nhà thua liên tiếp 2 trận rồi mới có chiến thắng ở trận xa nhất trong chuỗi này.
Chuỗi kết quả này cho thấy Sunderland chưa thực sự ổn định. Dù vậy, việc họ vẫn giữ được vị trí hạng 11 cho thấy những trận thắng và hòa đã giúp đội bóng không bị tụt lại phía sau.
Jagiellonia cần một cú hích để thoát khỏi nhóm cuối bảng
Jagiellonia đang ở hạng 29 với 3 điểm, một vị trí khiến họ chịu nhiều áp lực. Tuy nhiên, phong độ gần đây của đội khách không hoàn toàn đi theo hướng tiêu cực: trong 5 trận gần nhất, họ thắng 3 trận và thua 2 trận.
Trận gần nhất của Jagiellonia là một thất bại. Trước đó, họ có chiến thắng, rồi lại thua, sau đó thắng liên tiếp 2 trận ở giai đoạn cũ hơn. Đội khách vì thế có những kết quả khá thất thường, nhưng việc giành 3 chiến thắng trong 5 trận là tín hiệu cho thấy họ vẫn có khả năng gây khó khăn cho đối thủ.
Điểm then chốt của trận đấu
Khoảng cách trên bảng xếp hạng giữa hai đội khá rõ ràng, và Sunderland là bên có vị thế tốt hơn. Dù vậy, cả hai đều có chuỗi phong độ nhiều thăng trầm, nên khả năng thể hiện sự ổn định trong suốt 90 phút sẽ có vai trò lớn.
Với Sunderland, mục tiêu là tận dụng lợi thế sân nhà để giữ nhịp độ trong cuộc đua phía trên. Với Jagiellonia, một kết quả tốt trên sân khách có thể giúp họ cải thiện tinh thần sau trận thua gần nhất.
Nhận định
Sunderland được đánh giá nhỉnh hơn nhờ vị trí trên bảng xếp hạng và lợi thế sân nhà. Tuy vậy, phong độ chưa ổn định của đội chủ nhà, cùng việc Jagiellonia thắng 3 trong 5 trận gần nhất, khiến trận đấu khó có thể diễn ra một chiều. Nếu Sunderland duy trì được sự tập trung, họ có cơ sở để tiếp tục bám sát nhóm dẫn đầu.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)