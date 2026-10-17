Trực tiếp SV Elversberg vs FC Augsburg: FC Augsburg rút ngắn cách biệt 4-3

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TRỰC TIẾPTrực tiếp SV Elversberg vs FC Augsburg: FC Augsburg rút ngắn cách biệt 4-3

Văn Thể17/10/2026 16:17

SV Elversberg đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém FC Augsburg 1 điểm trước cuộc gặp lúc 20h30 ngày 17/10/2026 tại Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde.

SV Elversberg4 - 3FC AugsburgHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: SV Elversberg 4 - 3 FC Augsburg.

  • 90+6'Thẻ vàng

    Phút 90+6': Frederik Schmahl (SV Elversberg) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 90+3'Thay người

    Phút 90+3' (SV Elversberg): Amara Condé vào sân thay Felix Keidel.

  • 90'BÀN THẮNG! FC Augsburg (4-3)

    Phút 90': Mert Kömür (FC Augsburg) lập công (kiến tạo: Hennes Behrens). Tỷ số: 4 - 3.

  • 89'BÀN THẮNG! SV Elversberg (4-2)

    Phút 89': Frederik Schmahl (SV Elversberg) lập công (kiến tạo: Lukas Petkov). Tỷ số: 4 - 2.

  • 87'VAR

    Phút 87': Phạt đền bị hủy — Michael Gregoritsch (FC Augsburg).

  • 86'FC Augsburg ép sân

    Cầm bóng: SV Elversberg 40% - 60% FC Augsburg, dứt điểm 14 - 24 (trúng đích 6 - 6), phạt góc 3 - 12; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 13 - 12, cứu thua 4 - 3.

  • 84'Thẻ vàng

    Phút 84': Nicolas Kristof (SV Elversberg) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 79'VAR

    Phút 79': Bàn thắng không được công nhận — Raif Adam (SV Elversberg).

  • 78'Thay người

    Phút 78' (SV Elversberg): Raif Adam vào sân thay Maurice Krattenmacher.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (SV Elversberg): Noel Futkeu vào sân thay David Mokwa.

  • 76'BÀN THẮNG! FC Augsburg (3-2)

    Phút 76': Michael Gregoritsch (FC Augsburg) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 3 - 2.

  • 75'Thẻ vàng

    Phút 75': Lukas Pinckert (SV Elversberg) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 74'FC Augsburg ép sân

    Cầm bóng: SV Elversberg 41% - 59% FC Augsburg, dứt điểm 12 - 21 (trúng đích 5 - 5), phạt góc 2 - 10; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 12 - 12, cứu thua 4 - 2.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (FC Augsburg): Mert Kömür vào sân thay Arijon Ibrahimovic.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (FC Augsburg): Seol Young-woo vào sân thay Robin Fellhauer.

  • 62'FC Augsburg ép sân

    Cầm bóng: SV Elversberg 40% - 60% FC Augsburg, dứt điểm 13 - 16 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 2 - 9; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 11 - 11, cứu thua 2 - 2.

  • 54'Thẻ vàng

    Phút 54': Felix Keidel (SV Elversberg) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

  • 52'Thẻ vàng

    Phút 52': Chrislain Matsima (FC Augsburg) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 50'FC Augsburg ép sân

    Cầm bóng: SV Elversberg 39% - 61% FC Augsburg, dứt điểm 10 - 16 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 1 - 9; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 2 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 1.

  • 45+9'BÀN THẮNG! FC Augsburg (3-1)

    Phút 45+9': Fabian Rieder (FC Augsburg) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 3 - 1.

  • 45+8'VAR

    Phút 45+8': Phạt đền được công nhận — Marius Wolf (FC Augsburg).

  • 45'Thay người

    Phút 45' (FC Augsburg): Anton Kade vào sân thay Marius Wolf.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (FC Augsburg): Michael Gregoritsch vào sân thay Rodrigo Ribeiro.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (FC Augsburg): Jeffrey Gouweleeuw vào sân thay Juma Bah.

  • 40'Thay người

    Phút 40' (SV Elversberg): Luca Sirch vào sân thay Jan Gyamerah.

  • 40'Thay người

    Phút 40' (SV Elversberg): Frederik Schmahl vào sân thay Noah Darvich.

  • 38'SV Elversberg ép sân

    Cầm bóng: SV Elversberg 46% - 54% FC Augsburg, dứt điểm 10 - 5 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 1 - 5; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 7, cứu thua 1 - 1.

  • 30'Thẻ vàng

    Phút 30': Han-Noah Massengo (FC Augsburg) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 30'Thẻ vàng

    Phút 30': Rodrigo Ribeiro (FC Augsburg) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 28'BÀN THẮNG! SV Elversberg (3-0)

    Phút 28': Maximilian Rohr (SV Elversberg) lập công (kiến tạo: Felix Keidel). Tỷ số: 3 - 0.

  • 25'SV Elversberg ép sân

    Cầm bóng: SV Elversberg 45% - 55% FC Augsburg, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 0 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 1.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: SV Elversberg 57% - 43% FC Augsburg, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 7'BÀN THẮNG! SV Elversberg (2-0)

    Phút 7': Lasse Günther (SV Elversberg) lập công (kiến tạo: Maurice Krattenmacher). Tỷ số: 2 - 0.

  • 4'Hỏng phạt đền

    Phút 4': Lukas Petkov (SV Elversberg) sút hỏng phạt đền.

  • 4'BÀN THẮNG! SV Elversberg (1-0)

    Phút 4': Lukas Petkov (SV Elversberg) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 2'VAR

    Phút 2': Phạt đền được công nhận — Lasse Günther (SV Elversberg).

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    SV Elversberg tiếp đón FC Augsburg.

Cập nhật lúc 22:35 17/10/2026

Đội hình chính thức
SV Elversberg
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV V. Wagner
FC Augsburg
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV M. Baum
20
N. Kristof
30
J. Gyamerah
19
L. Pinckert
31
M. Rohr
21
L. Günther
43
F. Keidel
8
Ł. Poręba
25
L. Petkov
10
Noah Darvich
7
Krattenmacher
42
D. Mokwa
1
F. Dahmen
35
Abdulay Bah
5
C. Matsima
2
Brackelmann
27
M. Wolf
4
H. Massengo
32
F. Rieder
16
Hennes Behrens
19
R. Fellhauer
21
Ibrahimović
9
Rodrigo Ribeiro
Dự bị
SV Elversberg
15 R. Adam28 T. Boss6 A. Condé9 N. Futkeu3 F. Le Joncour2 N. Mickelson17 F. Schmahl24 Schnellbacher26 L. Sirch
FC Augsburg
30 A. Kade14 Y. Keitel10 M. Kömür22 N. Labrović39 U. Ogundu37 T. Schnitzer7 Seol Young-Woo6 J. Gouweleeuw11 Gregoritsch
Cập nhật đội hình lúc 20:02 17/10/2026
SV ElversbergThống kêFC Augsburg
40%
Kiểm soát bóng
60%
14
Dứt điểm
24
6
Trúng đích
6
3
Phạt góc
12
13
Phạm lỗi
12
3
Việt vị
2
4
Thủ môn cứu thua
3

SV Elversberg đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội tiếp tục thu hẹp khoảng cách khi tiếp đón FC Augsburg lúc 20h30 ngày 17/10/2026 trên sân Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. Hiện đội chủ nhà xếp thứ 10 với 7 điểm, chỉ kém đối thủ xếp thứ 6 đúng 1 điểm.

Khoảng cách mong manh trên bảng xếp hạng

FC Augsburg đang đứng thứ 6 với 8 điểm, còn SV Elversberg xếp thứ 10 với 7 điểm. Khoảng cách chỉ 1 điểm khiến trận đấu này mang ý nghĩa lớn với cả hai đội trong nhóm đầu bảng.

Với đội chủ nhà, một kết quả tích cực trên sân nhà có thể giúp họ áp sát hơn nhóm đang dẫn trước. FC Augsburg cũng hiểu rằng đây là cơ hội để củng cố vị trí của mình.

Phong độ: Elversberg thiếu ổn định, Augsburg khó thắng

Trong 5 trận gần nhất, SV Elversberg thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Chuỗi kết quả gần đây của đội chưa thực sự thuyết phục, dù họ vẫn giữ được vị trí đáng chú ý trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, FC Augsburg thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội khách ít thua nhưng cũng không dễ giành trọn ba điểm, điều thể hiện qua số trận hòa nhiều.

Đáng chú ý, cả hai đội cùng chỉ có 1 chiến thắng trong 5 trận vừa qua. Điều này cho thấy trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi những chi tiết nhỏ.

Thế đối đầu nghiêng về FC Augsburg

Trong lần chạm trán gần nhất, FC Augsburg giành chiến thắng, còn SV Elversberg chưa có điểm nào. Đây là lợi thế tinh thần nhất định cho đội khách, nhưng chỉ là một cuộc gặp nên chưa thể coi là xu hướng rõ ràng.

Đội chủ nhà sẽ muốn tận dụng lợi thế sân nhà để đảo ngược kết quả của lần đối đầu trước.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với phong độ hiện tại, SV Elversberg cần sự chắc chắn hơn để chấm dứt chuỗi kết quả chưa tốt. Việc giữ kỷ luật trong phòng ngự và tận dụng cơ hội khi chơi trên sân nhà sẽ là yếu tố quyết định để họ cạnh tranh được với đối thủ xếp trên.

FC Augsburg có chuỗi trận khó thua nhưng lại hòa nhiều. Để thoát khỏi tình trạng này, đội khách cần hiệu quả hơn ở khâu dứt điểm, nhất là khi đối thủ chỉ kém họ 1 điểm và sẵn sàng tận dụng mọi sai sót.

Nhận định

Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội có khoảng cách rất nhỏ trên bảng xếp hạng và phong độ khá tương đồng. FC Augsburg có lợi thế về vị trí và kết quả lần gặp gần nhất, trong khi SV Elversberg được thi đấu trên sân nhà với động lực bám sát nhóm dẫn đầu.

Trận đấu hứa hẹn cân bằng, nơi sự tập trung và hiệu quả trong những khoảnh khắc then chốt sẽ quyết định đội nào tiến gần hơn tới cuộc đua tốp đầu.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
SV Elversberg · 0 thắng0 hòaFC Augsburg · 1 thắng
08/08/2015
SV Elversberg
1 - 3
FC Augsburg
FA
SV Elversberg
5 trận gần nhất
BBHBT
5
Trận
2-1-2
T-H-B
8
Ghi (TB 1.6)
8
Thủng lưới
FC Augsburg
5 trận gần nhất
HHBHT
5
Trận
2-2-1
T-H-B
13
Ghi (TB 2.6)
8
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1SC Freiburg5410+1013THTTT
2Borussia Dortmund5410+713HTTTT
3Bayern München5320+1211HTTHT
5RB Leipzig5302+109TBTBT
6FC Augsburg5221+58HBHTT
7Werder Bremen522108HTHTB
9FSV Mainz 055212+37BTBTH
10SV Elversberg521207BHBTT
111. FC Köln6213-37BTBHB
Tình hình lực lượng
SV Elversberg
C. Campbell (Ankle Injury)
L. Seifert (Ankle Injury)
J. Gyamerah (Groin Injury)
F. Onyeka (Foot Injury)
C. Campbell (Ankle Injury)
L. Seifert (Ankle Injury)
J. Gyamerah (Groin Injury)
F. Onyeka (Foot Injury)
FC Augsburg
N. Banks (Knee Injury)
A. Claude-Maurice (Muscle Injury)
S. Mounie (Injury)
S. Suso (Inactive)
N. Banks (Knee Injury)
A. Claude-Maurice (Muscle Injury)
S. Mounie (Injury)
S. Suso (Inactive)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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