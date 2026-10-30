Trực tiếp SV Elversberg vs FSV Mainz 05: Hết hiệp 1, SV Elversberg dẫn 3-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp SV Elversberg vs FSV Mainz 05: Hết hiệp 1, SV Elversberg dẫn 3-0

Văn Thể30/10/2026 21:45

SV Elversberg đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 8 với 10 điểm, kém FSV Mainz 05 một bậc. Trận đấu bắt đầu lúc 02:30 ngày 31/10/2026.

SV Elversberg3 - 0FSV Mainz 05Nghỉ giữa hiệp
  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

  • 45+1'BÀN THẮNG! SV Elversberg (3-0)

    Phút 45+1': Maurice Krattenmacher (SV Elversberg) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: SV Elversberg 53% - 47% FSV Mainz 05, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 8; phạm lỗi 3 - 4.

  • 33'Thẻ vàng

    Phút 33': Danny da Costa (FSV Mainz 05) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 26'BÀN THẮNG! SV Elversberg (2-0)

    Phút 26': Francis Onyeka (SV Elversberg) lập công (kiến tạo: David Mokwa). Tỷ số: 2 - 0.

  • 25'SV Elversberg ép sân

    Cầm bóng: SV Elversberg 64% - 36% FSV Mainz 05, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 4; phạm lỗi 1 - 3.

  • 13'SV Elversberg ép sân

    Cầm bóng: SV Elversberg 68% - 32% FSV Mainz 05, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 0 - 3.

  • 7'BÀN THẮNG! SV Elversberg (1-0)

    Phút 7': Felix Keidel (SV Elversberg) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 4'Thẻ vàng

    Phút 4': Phillipp Mwene (FSV Mainz 05) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    SV Elversberg tiếp đón FSV Mainz 05.

Cập nhật lúc 03:19 31/10/2026

Đội hình chính thức
SV Elversberg
Sơ đồ · HLV V. Wagner
FSV Mainz 05
Sơ đồ · HLV U. Fischer
20
N. Kristof
31
M. Rohr
8
Ł. Poręba
19
L. Pinckert
25
L. Petkov
40
Francis-Ikechukwu Onyeka
42
D. Mokwa
7
Krattenmacher
43
F. Keidel
26
L. Sirch
21
L. Günther
9
P. Tietz
10
N. Amiri
23
S. Becker
19
A. Caci
21
D. da Costa
2
P. Mwene
8
P. Nebel
4
S. Posch
48
K. Potulski
6
K. Sano
27
R. Zentner
Dự bị
SV Elversberg
15 R. Adam28 T. Boss39 William Cole Campbell6 A. Condé9 N. Futkeu3 F. Le Joncour2 N. Mickelson17 F. Schmahl24 Schnellbacher
FSV Mainz 05
30 S. Widmer1 A. Schwolow5 E. Martel15 L. Maloney7 Lee Jae-Sung11 Königsdörffer17 B. Hollerbach3 F. Gruber16 S. Bell
Cập nhật đội hình lúc 02:02 31/10/2026
SV ElversbergThống kêFSV Mainz 05
53%
Kiểm soát bóng
47%
4
Dứt điểm
4
2
Trúng đích
0
2
Phạt góc
8
3
Phạm lỗi
4

SV Elversberg đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội áp sát hơn nữa khi tiếp FSV Mainz 05 trên sân Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. Hai đội cùng có 10 điểm, nhưng Mainz hơn một bậc trên bảng xếp hạng. Vì vậy, trận đấu lúc 02:30 ngày 31/10/2026 là phép thử rõ ràng cho cả hai trong nhóm đầu.

Hai đội cùng điểm, chênh nhau một bậc

FSV Mainz 05 đứng hạng 7 với 10 điểm. SV Elversberg xếp ngay sau ở hạng 8 và cũng có 10 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ nằm ở thứ hạng, nên kết quả trận này có thể làm đảo vị trí của họ.

Với đội chủ nhà, đây là cơ hội để cạnh tranh trực tiếp với một đối thủ đang đứng trên mình. Với Mainz, việc giữ khoảng cách với đội bám đuổi cũng có giá trị tương tự.

Phong độ: cả hai đều chưa ổn định

Phong độ của SV Elversberg đang là điểm đáng lo. Trong 5 trận gần nhất, đội chỉ thắng 1 trận và thua 4 trận. Trận thắng duy nhất nằm ở giữa chuỗi, còn hai trận gần nhất đều kết thúc với thất bại.

FSV Mainz 05 cũng không có chuỗi trận tốt hơn nhiều. Đội thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất, trong đó thua cả hai trận mới nhất. Như vậy, cả hai đang bước vào trận đấu sau hai thất bại liên tiếp.

Hai lần chạm trán gần nhất khó phân định

Trong hai lần gặp nhau gần đây, SV Elversberg chưa thắng trận nào. Họ hòa 1 trận và để FSV Mainz 05 thắng 1 trận. Con số này cho thấy Mainz nhỉnh hơn một chút, nhưng mẫu đối đầu còn nhỏ nên chưa thể coi là xu hướng rõ rệt.

Điểm then chốt của trận đấu

Khi hai đội cùng điểm và cùng sa sút gần đây, yếu tố tâm lý có thể quyết định. Đội nào sớm thoát khỏi chuỗi thất bại sẽ có lợi thế lớn ở thời điểm nhạy cảm của cuộc đua phía trên.

SV Elversberg có lợi thế sân nhà và động lực vượt lên trên Mainz trên bảng xếp hạng. Ngược lại, FSV Mainz 05 có thứ hạng cao hơn và nhỉnh hơn ở hai lần gặp gần nhất, nên họ sẽ muốn giữ khoảng cách.

Nhận định

Mọi chỉ số cho thấy đây là cặp đấu cân bằng. Cùng 10 điểm, cùng chuỗi phong độ kém ổn định, chỉ cách nhau một bậc xếp hạng. Trận này nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi đội nào bước ra khỏi chuỗi thất bại tốt hơn. Kết quả có thể tác động trực tiếp đến vị trí của cả hai trong nhóm đầu.

Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
SV Elversberg · 0 thắng1 hòaFSV Mainz 05 · 1 thắng
12/08/2023
SV Elversberg
0 - 1
FSV Mainz 05
FM0
08/08/2021
SV Elversberg
2 - 2
FSV Mainz 05
Hòa
SV Elversberg
5 trận gần nhất
BBTBB
7
Trận
3-1-3
T-H-B
12
Ghi (TB 1.7)
15
Thủng lưới
FSV Mainz 05
5 trận gần nhất
BBTBT
7
Trận
3-1-3
T-H-B
16
Ghi (TB 2.3)
13
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Bayern München7520+1917TTHTT
2Borussia Dortmund7520+817THHTT
3SC Freiburg7412+713BBTHT
6Werder Bremen7331+112THHTH
7FSV Mainz 057313+310BTBTB
8SV Elversberg7313-310BTBHB
9FC Augsburg7232+49HBHBH
Tình hình lực lượng
SV Elversberg
T. Zimmerschied (Ankle Injury)
N. Darvich (Hamstring Injury)
L. Gunther (Knock)
J. Gyamerah (Thigh Injury)
L. Pinckert (Muscle Injury)
L. Seifert (Ankle Injury)
T. Zimmerschied (Ankle Injury)
N. Darvich (Hamstring Injury)
FSV Mainz 05
D. Kohr (Foot Injury)
Silas (Broken shinbone)
N. Amiri (Knee Injury)
O. Ruoppi (Knee Injury)
D. Kohr (Foot Injury)
Silas (Broken shinbone)
N. Amiri (Knee Injury)
O. Ruoppi (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp SV Elversberg vs FSV Mainz 05: Hết hiệp 1, SV Elversberg dẫn 3-0
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