TRỰC TIẾP Trực tiếp SV Elversberg vs SC Freiburg: SC Freiburg mở tỷ số SC Freiburg còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đứng thứ 3 với 19 điểm, thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Trận gặp SV Elversberg diễn ra lúc 21h30 ngày 21/11/2026.

SV Elversberg 0 - 1 SC Freiburg Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: SV Elversberg 0 - 1 SC Freiburg.

89' Thay người Phút 89' (SV Elversberg): Raif Adam vào sân thay Maximilian Rohr.

85' Đôi công cởi mở Cầm bóng: SV Elversberg 55% - 45% SC Freiburg, dứt điểm 10 - 8 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 11 - 8, cứu thua 0 - 1.

81' Thay người Phút 81' (SC Freiburg): Vincenzo Grifo vào sân thay Derry Lionel Scherhant.

81' Thay người Phút 81' (SC Freiburg): Keisuke Goto vào sân thay Igor Matanović.

78' Thẻ vàng Phút 78': Philipp Lienhart (SC Freiburg) nhận thẻ vàng (Foul).

74' Thay người Phút 74' (SV Elversberg): Maurice Krattenmacher vào sân thay David Mokwa.

74' Thay người Phút 74' (SV Elversberg): Tom Zimmerschied vào sân thay Cole Campbell.

73' Đôi công cởi mở Cầm bóng: SV Elversberg 51% - 49% SC Freiburg, dứt điểm 9 - 8 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 10 - 7, cứu thua 0 - 1.

71' Thay người Phút 71' (SC Freiburg): Yuito Suzuki vào sân thay Lucas Höler.

71' Thay người Phút 71' (SC Freiburg): Cyriaque Irié vào sân thay Jan-Niklas Beste.

70' Thẻ vàng Phút 70': Igor Matanović (SC Freiburg) nhận thẻ vàng (Foul).

68' BÀN THẮNG! SC Freiburg (0-1) Phút 68': Igor Matanović (SC Freiburg) lập công (kiến tạo: Jan-Niklas Beste). Tỷ số: 0 - 1.

64' Thay người Phút 64' (SV Elversberg): Luca Sirch vào sân thay Jan Gyamerah.

64' Thay người Phút 64' (SV Elversberg): Noel Futkeu vào sân thay Francis Onyeka.

61' Đôi công cởi mở Cầm bóng: SV Elversberg 48% - 52% SC Freiburg, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 4 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 10 - 5, cứu thua 0 - 1.

49' SV Elversberg ép sân Cầm bóng: SV Elversberg 48% - 52% SC Freiburg, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 4 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 4, cứu thua 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

36' SC Freiburg ép sân Cầm bóng: SV Elversberg 40% - 60% SC Freiburg, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 4 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 0 - 1.

33' Thẻ vàng Phút 33': Jan-Niklas Beste (SC Freiburg) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

24' SC Freiburg ép sân Cầm bóng: SV Elversberg 40% - 60% SC Freiburg, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 1.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: SV Elversberg 47% - 53% SC Freiburg, phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu SV Elversberg tiếp đón SC Freiburg.

Cập nhật lúc 23:19 21/11/2026

Đội hình chính thức SV Elversberg Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV V. Wagner SC Freiburg Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. Schuster 20 N. Kristof 30 J. Gyamerah 19 L. Pinckert 31 M. Rohr 21 L. Günther 43 F. Keidel 8 Ł. Poręba 25 L. Petkov 40 Francis-Ikechukwu Onyeka 39 William Cole Campbell 42 D. Mokwa 1 M. Backhaus 29 P. Treu 28 M. Ginter 3 P. Lienhart 33 J. Makengo 8 M. Eggestein 16 Y. Engelhardt 19 J. Beste 9 L. Höler 7 D. Scherhant 31 I. Matanović Dự bị SV Elversberg 28 T. Boss 6 A. Condé 9 N. Futkeu 7 Krattenmacher 3 F. Le Joncour 17 F. Schmahl 26 L. Sirch 15 R. Adam 29 Zimmerschied SC Freiburg 20 R. Yamamoto 30 C. Günter 32 V. Grifo 42 K. Goto 22 Cyriaque Kalou Irié 17 L. Kübler 21 F. Müller 37 Rosenfelder 14 Y. Suzuki Cập nhật đội hình lúc 21:04 21/11/2026

SV Elversberg Thống kê SC Freiburg 55% Kiểm soát bóng 45% 10 Dứt điểm 8 2 Trúng đích 1 4 Phạt góc 3 11 Phạm lỗi 8 1 Việt vị 2 0 Thủ môn cứu thua 1

SC Freiburg còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi làm khách của SV Elversberg. Đội khách đang đứng thứ 3 với 19 điểm, đi cùng chuỗi phong độ rất tốt. Chiến thắng ở trận này sẽ giúp họ giữ nhịp trong nhóm dẫn đầu.

Trận đấu diễn ra lúc 21h30 ngày 21/11/2026 trên sân Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde.

Freiburg mang theo đà thăng hoa

SC Freiburg đang có phong độ ấn tượng. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 4 trận và chỉ thua 1 trận. Đáng chú ý, 4 trận gần đây nhất đều kết thúc với chiến thắng, cho thấy sự ổn định và tinh thần tự tin của cả tập thể.

Với 19 điểm và vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, Freiburg đang ở rất gần nhóm đầu bảng. Mỗi trận thắng lúc này đều có giá trị lớn trong cuộc đua bám đuổi ngôi đầu.

Elversberg thiếu sự ổn định

Ở chiều ngược lại, SV Elversberg đang có phong độ thất thường. Đội chủ nhà thắng 2 trận và thua 3 trận trong 5 lần ra sân gần nhất, trong đó trận mới nhất là một thất bại.

Hiện Elversberg xếp thứ 7 với 13 điểm, kém Freiburg 6 điểm. Khoảng cách này cho thấy đội chủ nhà cần một kết quả tích cực để rút ngắn chênh lệch và cải thiện đà đi của mình.

Thế đối đầu cân bằng

Hai đội từng gặp nhau gần nhất và chia điểm sau một trận hòa. Kết quả đó cho thấy Elversberg đủ khả năng gây khó khăn cho Freiburg, nhất là khi thi đấu trên sân nhà.

Điểm then chốt về chiến thuật

Freiburg bước vào trận với lợi thế tâm lý nhờ chuỗi thắng và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Nhiệm vụ của họ là giữ sự chắc chắn, duy trì nhịp độ đã giúp đội thắng liên tiếp và tránh mất tập trung khi làm khách.

Elversberg cần sự kỷ luật và hiệu quả hơn để chặn đà tiến của đối thủ. Một khởi đầu tích cực trước khán giả nhà có thể giúp họ cải thiện tinh thần sau chuỗi kết quả chưa ổn định.

Nhận định

Phong độ và thứ hạng đang nghiêng về SC Freiburg. Đội khách có đủ cơ sở để tiếp tục hành trình bám đuổi ngôi đầu. Tuy nhiên, Elversberg không phải đối thủ dễ bước qua trên sân nhà, nhất là khi hai đội từng chia điểm ở lần chạm trán gần nhất. Trận đấu hứa hẹn là phép thử đáng chú ý cho tham vọng của Freiburg.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất SV Elversberg · 0 thắng 1 hòa SC Freiburg · 0 thắng SC Freiburg 0 - 0 SV Elversberg Hòa

SV Elversberg 5 trận gần nhất B T B B T 9 Trận 4-1-4 T-H-B 17 Ghi (TB 1.9) 18 Thủng lưới SC Freiburg 5 trận gần nhất T T T T B 9 Trận 6-1-2 T-H-B 20 Ghi (TB 2.2) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Bayern München 10 6 4 0 +20 22 H T H T T 2 Borussia Dortmund 9 6 3 0 +9 21 T H T H H 3 SC Freiburg 9 6 1 2 +10 19 T T B B T 4 RB Leipzig 9 6 0 3 +14 18 T T T B T … 6 Werder Bremen 9 4 3 2 +2 15 B T T H H 7 SV Elversberg 9 4 1 4 -1 13 B T B T B 8 VfB Stuttgart 9 4 0 5 0 12 T T B B T …

Tình hình lực lượng SV Elversberg ✚ N. Mickelson (Injury) ✚ L. Pinckert (Ankle Injury) ✚ L. Seifert (Ankle Injury) SC Freiburg ✚ B. Yilmaz (Red Card)