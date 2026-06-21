Trực tiếp Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út: Tây Ban Nha nới rộng cách biệt 3-0

Nhận định Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út - World Cup 2026 Tây Ban Nha bước vào hành trình World Cup 2026 với cuộc đối đầu Ả Rập Xê Út, nơi bản lĩnh của đại diện châu Âu sẽ được thử thách bởi lối chơi kỷ luật của đội bóng Tây Á.

Tây Ban Nha 3 - 0 Ả Rập Xê Út ● Hiệp 1 — phút 35' 30' Thẻ vàng Phút 30': S. Al Dawsari (Ả Rập Xê Út) nhận thẻ vàng (Roughing).

24' BÀN THẮNG! Tây Ban Nha (3-0) Phút 24': M. Oyarzabal (Tây Ban Nha) lập công (kiến tạo: D. Olmo). Tỷ số: 3 - 0.

21' BÀN THẮNG! Tây Ban Nha (2-0) Phút 21': M. Oyarzabal (Tây Ban Nha) lập công (kiến tạo: A. Laporte). Tỷ số: 2 - 0.

10' BÀN THẮNG! Tây Ban Nha (1-0) Phút 10': Lamine Yamal (Tây Ban Nha) lập công (kiến tạo: M. Oyarzabal). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Tây Ban Nha tiếp đón Ả Rập Xê Út.

Cập nhật lúc 23:35 21/06/2026

Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Ả Rập Xê Út tại bảng đấu World Cup 2026 đang thu hút sự chú ý lớn từ giới chuyên môn. Đây không chỉ là màn ra quân của một trong những ứng cử viên vô địch mà còn là cơ hội để Ả Rập Xê Út chứng minh sự tiến bộ của bóng đá khu vực Trung Đông trên bản đồ thế giới.

Thông tin trận đấu

Cuộc đối đầu sẽ diễn ra trên sân vận động Mercedes-Benz Stadium vào khung giờ muộn, hứa hẹn một bầu không khí bùng nổ. Đây là trận đấu mở màn cho cả hai đội tại chiến dịch lần này.

Thời gian: 23:00 ngày 21/06/2026

23:00 ngày 21/06/2026 Địa điểm: Mercedes-Benz Stadium

Phân tích phong độ và thống kê

Tây Ban Nha: Khát khao khẳng định vị thế

Hiện tại, đoàn quân xứ sở Bò tót đang tập trung tối đa cho trận ra quân để tạo đà tâm lý thuận lợi. Đội hình của họ được đánh giá cao nhờ sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, đặc biệt là khả năng kiểm soát bóng vượt trội.

Ả Rập Xê Út: Ẩn số từ Tây Á

Phía bên kia chiến tuyến, Ả Rập Xê Út cũng sở hữu lực lượng đầy đủ nhất. Đội bóng này thường xuyên gây khó khăn cho các đại gia bóng đá thế giới bằng lối chơi phòng ngự lùi sâu và phản công sắc bén. Việc giữ sạch lưới và tìm kiếm cơ hội từ các tình huống cố định sẽ là chìa khóa để họ hy vọng vào một kết quả có lợi.

Tình hình lực lượng và đội hình

Một tin vui cho người hâm mộ cả hai đội là danh sách chấn thương hiện đang trống. Cả Tây Ban Nha và Ả Rập Xê Út đều có trong tay những quân bài tốt nhất để triển khai sơ đồ chiến thuật tối ưu.

Tây Ban Nha: Không có thông tin chấn thương, lực lượng đạt trạng thái thể lực tốt nhất.

Không có thông tin chấn thương, lực lượng đạt trạng thái thể lực tốt nhất. Ả Rập Xê Út: Đội hình hoàn thiện, không có cầu thủ vắng mặt vì lý do y tế hay thẻ phạt.

Nhận định chiến thuật và dự đoán

Dựa trên các chỉ số phân tích, Tây Ban Nha được dự đoán có 35% khả năng giành chiến thắng. Đáng chú ý, tỷ lệ cho một kết quả hòa cũng ở mức 35%, cho thấy giới chuyên gia đánh giá cao khả năng kháng cự của Ả Rập Xê Út. Khả năng đại diện châu Á tạo nên bất ngờ chiếm khoảng 30%.

Về mặt tỷ số, trận đấu được dự báo sẽ diễn ra chặt chẽ. Kịch bản Tây Ban Nha từ hòa đến thắng với tổng số bàn thắng không quá 2.5 được xem là lựa chọn hợp lý nhất cho diễn biến thực tế trên sân Mercedes-Benz Stadium.

Cập nhật đội hình lúc 22:27 21/06/2026

Đội hình chính thức

Tây Ban Nha

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Luis de la Fuente

Đội hình xuất phát:

23. Unai Simón (G)

12. Pedro Porro (D)

22. Pau Cubarsí (D)

14. Aymeric Laporte (D)

24. Marc Cucurella (D)

20. Pedri (M)

16. Rodri (M)

19. Lamine Yamal (M)

10. Dani Olmo (M)

15. Alex Baena (M)

21. Mikel Oyarzabal (F)

Dự bị:

1. David Raya

13. Joan García

2. Marc Pubill

4. Eric García

5. Marcos Llorente

3. Alejandro Grimaldo

6. Mikel Merino

8. Fabián Ruiz

9. Pablo Gavi

18. Martín Zubimendi

17. Nico Williams

7. Ferran Torres

11. Yéremy Pino

25. Víctor Muñoz

26. Borja Iglesias

Ả Rập Xê Út

Sơ đồ: 5-3-2

HLV: Georgios Donis

Đội hình xuất phát:

21. Mohammed Al-Owais (G)

12. Saud Abdulhamid (D)

5. Hassan Altambakti (D)

3. Ali Lajami (D)

4. Abdulelah Al-Amri (D)

24. Moteb Al-Harbi (D)

6. Nasser Al-Dawsari (M)

15. Abdullah Al-Khaibari (M)

7. Musab Al Juwayr (M)

9. Firas Al-Buraikan (F)

10. Salem Al-Dawsari (F)

Dự bị: