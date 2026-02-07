Trực tiếp Tây Ban Nha vs Áo: Trận đấu đang diễn ra Tây Ban Nha và Áo bước vào cuộc đối đầu mang tính sống còn tại vòng 1/16 World Cup 2026, diễn ra lúc 02:00 ngày 03/07/2026 tại SoFi Stadium. Một trong hai đội sẽ phải dừng bước ngay sau trận đấu này.

Tây Ban Nha 0 - 0 Áo ● Hiệp 1 — phút 34' 34' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu Tây Ban Nha tiếp đón Áo.

Cập nhật lúc 02:33 03/07/2026

Cập nhật đội hình lúc 01:23 03/07/2026

Đội hình chính thức

Tây Ban Nha

Sơ đồ: 4-1-2-3

HLV: Luis de la Fuente

Đội hình xuất phát:

23. Unai Simón (G)

12. Pedro Porro (D)

22. Pau Cubarsí Paredes (D)

14. Aymeric Laporte (D)

24. Marc Cucurella (D)

16. Rodri (M)

10. Dani Olmo (M)

20. Pedri (M)

19. Lamine Yamal (F)

21. Mikel Oyarzabal (F)

15. Álex Baena (M)

Dự bị:

1. David Raya

5. Marcos Llorente

3. Álex Grimaldo

6. Mikel Merino

25. Víctor Muñoz

8. Fabián Ruiz

26. Borja Iglesias

7. Ferran Torres

4. Eric García

18. Martín Zubimendi

11. Yeremy Pino

13. Joan García

17. Nico Williams

9. Gavi

2. Marc Pubill

Áo

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: R. Rangnick

Đội hình xuất phát:

1. A. Schlager (G)

5. S. Posch (D)

3. K. Danso (D)

8. D. Alaba (D)

20. K. Laimer (M)

6. N. Seiwald (M)

4. X. Schlager (M)

18. R. Schmid (M)

24. P. Wanner (M)

9. M. Sabitzer (M)

11. M. Gregoritsch (F)

Dự bị:

17. C. Chukwuemeka

2. D. Affengruber

21. P. Wimmer

22. A. Prass

12. F. Wiegele

25. M. Svoboda

14. S. Kalajdzic

19. D. Ljubičić

23. M. Friedl

13. P. Pentz

15. P. Lienhart

10. F. Grillitsch

26. A. Schöpf

16. P. Mwene

7. M. Arnautović

Trận đấu không có đường lui

Không còn chỗ cho tính toán hay chiến lược giữ sức. Khi Tây Ban Nha và Áo bước ra sân SoFi Stadium vào lúc 02:00 ngày 03/07/2026, cả hai đội đều hiểu rõ một điều: thắng thì tiếp tục giấc mơ World Cup, thua thì về nhà. Đây là vòng 1/16, giai đoạn loại trực tiếp, nơi mọi sai lầm đều phải trả giá ngay lập tức.

Phong độ hai đội trước trận

Tây Ban Nha bước vào trận đấu này với phong độ không thực sự ổn định. Trong ba trận gần nhất, La Roja có hai trận thắng nhưng xen kẽ một trận hòa, cho thấy đội bóng vẫn chưa tìm được sự nhất quán tuyệt đối dù bản lĩnh kỹ thuật luôn hiện diện trên sân.

Áo, ngược lại, mang đến một bức tranh phong độ đa sắc hơn. Ba trận gần nhất của đội bóng xứ Alps ghi nhận một chiến thắng, một trận hòa và một thất bại — một chuỗi kết quả cho thấy sự thiếu ổn định nhất định. Tuy nhiên, trong bóng đá loại trực tiếp, phong độ trước đó đôi khi nhường chỗ cho tinh thần và bản lĩnh thi đấu trên từng khoảnh khắc.

Nhận định

Tây Ban Nha, với lối chơi kiểm soát bóng đặc trưng và chiều sâu đội hình, vẫn được xem là bên có lợi thế hơn trong trận đấu này. Hai chiến thắng trong ba trận gần nhất phản ánh khả năng tạo ra kết quả khi cần thiết — đây là tố chất quan trọng ở giai đoạn đấu loại.

Tuy nhiên, Áo không phải đối thủ dễ bị xem nhẹ. Chiến thắng gần nhất của họ cho thấy đội bóng này hoàn toàn có khả năng tạo ra bất ngờ khi được tổ chức tốt về mặt chiến thuật. Trong một trận đấu loại trực tiếp, một tình huống cố định hay một sai lầm cá nhân đều có thể thay đổi cục diện.

Nhìn chung, Tây Ban Nha có phong độ nhỉnh hơn và được kỳ vọng sẽ kiểm soát thế trận. Song Áo có đủ chất lượng để khiến trận đấu trở nên căng thẳng và khó đoán cho đến những phút cuối cùng.

Phong độ gần đây của Tây Ban Nha

27/06/2026: Uruguay 0-1 Tây Ban Nha (Thắng)

21/06/2026: Tây Ban Nha 4-0 Ả Rập Xê Út (Thắng)

15/06/2026: Tây Ban Nha 0-0 Cabo Verde (Hòa)

09/06/2026: Peru 1-3 Tây Ban Nha (Thắng)

05/06/2026: Tây Ban Nha 1-1 Iraq (Hòa)

Phong độ gần đây của Áo

28/06/2026: Algeria 3-3 Áo (Hòa)

23/06/2026: Argentina 2-0 Áo (Thua)

17/06/2026: Áo 3-1 Jordan (Thắng)

11/06/2026: Áo - Guatemala

02/06/2026: Áo 1-0 Tunisia (Thắng)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Tây Ban Nha 1 7 WWD

Phong độ và thống kê đội

Tây Ban Nha (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: DWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 2 (1 sân nhà)

Hòa: 1 (1 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 5 bàn (TB: 1.7 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Áo (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: WLD

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 1 (0 sân khách)

Hòa: 1 (1 sân khách)

Thua: 1 (1 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 6 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 6 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Spain: Không có thông tin chấn thương

Austria: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Spain

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 45%

Hòa: 45%

Khách thắng: 10%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -3.5 bàn

Khách: -2.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : Spain or draw