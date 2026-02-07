Trực tiếp Tây Ban Nha vs Áo: Trận đấu đang diễn ra
Tây Ban Nha và Áo bước vào cuộc đối đầu mang tính sống còn tại vòng 1/16 World Cup 2026, diễn ra lúc 02:00 ngày 03/07/2026 tại SoFi Stadium. Một trong hai đội sẽ phải dừng bước ngay sau trận đấu này.
- 34'Trận đấu đang diễn ra
Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Tây Ban Nha tiếp đón Áo.
Cập nhật lúc 02:33 03/07/2026
Cập nhật đội hình lúc 01:23 03/07/2026
Đội hình chính thức
Tây Ban Nha
Sơ đồ: 4-1-2-3
HLV: Luis de la Fuente
Đội hình xuất phát:
- 23. Unai Simón (G)
- 12. Pedro Porro (D)
- 22. Pau Cubarsí Paredes (D)
- 14. Aymeric Laporte (D)
- 24. Marc Cucurella (D)
- 16. Rodri (M)
- 10. Dani Olmo (M)
- 20. Pedri (M)
- 19. Lamine Yamal (F)
- 21. Mikel Oyarzabal (F)
- 15. Álex Baena (M)
Dự bị:
- 1. David Raya
- 5. Marcos Llorente
- 3. Álex Grimaldo
- 6. Mikel Merino
- 25. Víctor Muñoz
- 8. Fabián Ruiz
- 26. Borja Iglesias
- 7. Ferran Torres
- 4. Eric García
- 18. Martín Zubimendi
- 11. Yeremy Pino
- 13. Joan García
- 17. Nico Williams
- 9. Gavi
- 2. Marc Pubill
Áo
Sơ đồ: 4-2-3-1
HLV: R. Rangnick
Đội hình xuất phát:
- 1. A. Schlager (G)
- 5. S. Posch (D)
- 3. K. Danso (D)
- 8. D. Alaba (D)
- 20. K. Laimer (M)
- 6. N. Seiwald (M)
- 4. X. Schlager (M)
- 18. R. Schmid (M)
- 24. P. Wanner (M)
- 9. M. Sabitzer (M)
- 11. M. Gregoritsch (F)
Dự bị:
- 17. C. Chukwuemeka
- 2. D. Affengruber
- 21. P. Wimmer
- 22. A. Prass
- 12. F. Wiegele
- 25. M. Svoboda
- 14. S. Kalajdzic
- 19. D. Ljubičić
- 23. M. Friedl
- 13. P. Pentz
- 15. P. Lienhart
- 10. F. Grillitsch
- 26. A. Schöpf
- 16. P. Mwene
- 7. M. Arnautović
Trận đấu không có đường lui
Không còn chỗ cho tính toán hay chiến lược giữ sức. Khi Tây Ban Nha và Áo bước ra sân SoFi Stadium vào lúc 02:00 ngày 03/07/2026, cả hai đội đều hiểu rõ một điều: thắng thì tiếp tục giấc mơ World Cup, thua thì về nhà. Đây là vòng 1/16, giai đoạn loại trực tiếp, nơi mọi sai lầm đều phải trả giá ngay lập tức.
Phong độ hai đội trước trận
Tây Ban Nha bước vào trận đấu này với phong độ không thực sự ổn định. Trong ba trận gần nhất, La Roja có hai trận thắng nhưng xen kẽ một trận hòa, cho thấy đội bóng vẫn chưa tìm được sự nhất quán tuyệt đối dù bản lĩnh kỹ thuật luôn hiện diện trên sân.
Áo, ngược lại, mang đến một bức tranh phong độ đa sắc hơn. Ba trận gần nhất của đội bóng xứ Alps ghi nhận một chiến thắng, một trận hòa và một thất bại — một chuỗi kết quả cho thấy sự thiếu ổn định nhất định. Tuy nhiên, trong bóng đá loại trực tiếp, phong độ trước đó đôi khi nhường chỗ cho tinh thần và bản lĩnh thi đấu trên từng khoảnh khắc.
Nhận định
Tây Ban Nha, với lối chơi kiểm soát bóng đặc trưng và chiều sâu đội hình, vẫn được xem là bên có lợi thế hơn trong trận đấu này. Hai chiến thắng trong ba trận gần nhất phản ánh khả năng tạo ra kết quả khi cần thiết — đây là tố chất quan trọng ở giai đoạn đấu loại.
Tuy nhiên, Áo không phải đối thủ dễ bị xem nhẹ. Chiến thắng gần nhất của họ cho thấy đội bóng này hoàn toàn có khả năng tạo ra bất ngờ khi được tổ chức tốt về mặt chiến thuật. Trong một trận đấu loại trực tiếp, một tình huống cố định hay một sai lầm cá nhân đều có thể thay đổi cục diện.
Nhìn chung, Tây Ban Nha có phong độ nhỉnh hơn và được kỳ vọng sẽ kiểm soát thế trận. Song Áo có đủ chất lượng để khiến trận đấu trở nên căng thẳng và khó đoán cho đến những phút cuối cùng.
Phong độ gần đây của Tây Ban Nha
- 27/06/2026: Uruguay 0-1 Tây Ban Nha (Thắng)
- 21/06/2026: Tây Ban Nha 4-0 Ả Rập Xê Út (Thắng)
- 15/06/2026: Tây Ban Nha 0-0 Cabo Verde (Hòa)
- 09/06/2026: Peru 1-3 Tây Ban Nha (Thắng)
- 05/06/2026: Tây Ban Nha 1-1 Iraq (Hòa)
Phong độ gần đây của Áo
- 28/06/2026: Algeria 3-3 Áo (Hòa)
- 23/06/2026: Argentina 2-0 Áo (Thua)
- 17/06/2026: Áo 3-1 Jordan (Thắng)
- 11/06/2026: Áo - Guatemala
- 02/06/2026: Áo 1-0 Tunisia (Thắng)
Bảng xếp hạng
|Đội
|Vị trí
|Điểm
|Phong độ
|Tây Ban Nha
|1
|7
|WWD
Phong độ và thống kê đội
Tây Ban Nha (Chủ nhà)
Phong độ 5 trận gần nhất: DWW
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 3 trận
- Thắng: 2 (1 sân nhà)
- Hòa: 1 (1 sân nhà)
- Thua: 0 (0 sân nhà)
Bàn thắng:
- Ghi được: 5 bàn (TB: 1.7 bàn/trận)
- Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)
Áo (Khách)
Phong độ 5 trận gần nhất: WLD
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 3 trận
- Thắng: 1 (0 sân khách)
- Hòa: 1 (1 sân khách)
- Thua: 1 (1 sân khách)
Bàn thắng:
- Ghi được: 6 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)
- Thủng lưới: 6 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)
Tình hình lực lượng
Spain: Không có thông tin chấn thương
Austria: Không có thông tin chấn thương
Đội hình dự kiến
Dự đoán và tỷ lệ
Dự đoán chiến thắng: Spain
Win or draw
Tỷ lệ dự đoán:
- Chủ nhà thắng: 45%
- Hòa: 45%
- Khách thắng: 10%
Dự đoán bàn thắng:
- Chủ nhà: -3.5 bàn
- Khách: -2.5 bàn
Lời khuyên: Double chance : Spain or draw
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)