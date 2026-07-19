Trực tiếp Tây Ban Nha vs Argentina: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Tây Ban Nha vs Argentina: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

Văn Thể19/07/2026 21:15

Tây Ban Nha và Argentina cùng bước vào chung kết World Cup với chuỗi năm trận toàn thắng, trong khi hai lần đối đầu gần nhất nghiêng về Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha0 - 0ArgentinaHiệp 2 — phút 76'
  • 76'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Argentina): Facundo Medina vào sân thay Cristian Romero.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Argentina): Giuliano Simeone Baldini vào sân thay Rodrigo De Paul.

  • 64'Tây Ban Nha ép sân

    Cầm bóng: Tây Ban Nha 62% - 38% Argentina, dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 3 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 11 - 13, cứu thua 0 - 3.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Tây Ban Nha): Ferrán Torres vào sân thay Mikel Oyarzabal.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Tây Ban Nha): Pedri vào sân thay Fabián Ruiz.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Argentina): Nahuel Molina vào sân thay Gonzalo Montiel.

  • 52'Thẻ vàng

    Phút 52': Leandro Paredes (Argentina) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 51'Tây Ban Nha ép sân

    Cầm bóng: Tây Ban Nha 62% - 38% Argentina, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 9 - 9, cứu thua 0 - 3.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Argentina): Leandro Paredes vào sân thay Nicolás Iván Gonzalez.

  • 44'Thay người

    Phút 44' (Argentina): Nicolás Otamendi vào sân thay Lisandro Martínez.

  • 41'Thẻ vàng

    Phút 41': Lisandro Martínez (Argentina) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 39'Tây Ban Nha ép sân

    Cầm bóng: Tây Ban Nha 63% - 37% Argentina, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 0 - 1.

  • 25'Tây Ban Nha ép sân

    Cầm bóng: Tây Ban Nha 65% - 35% Argentina, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 0 - 1.

  • 13'Tây Ban Nha ép sân

    Cầm bóng: Tây Ban Nha 64% - 36% Argentina, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Tây Ban Nha tiếp đón Argentina.

Cập nhật lúc 03:52 20/07/2026

Đội hình chính thức
Tây Ban Nha
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Luis de la Fuente
Argentina
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Lionel Scaloni
23
Unai Simón
12
Pedro Porro
22
Pau Cubarsí
14
Aymeric Laporte
24
Marc Cucurella
16
Rodri
8
Fabián Ruiz
19
Lamine Yamal
10
Dani Olmo
15
Alex Baena
21
Mikel Oyarzabal
23
Emiliano Martínez
4
Gonzalo Montiel
13
Cristian Romero
6
Lisandro Martínez
3
Nicolás Tagliafico
7
Rodrigo De Paul
20
Alexis Mac Allister
24
Enzo Fernández
15
Nicolás González
10
Lionel Messi
9
Julián Alvarez
Dự bị
Tây Ban Nha
1 David Raya13 Joan García4 Eric García2 Marc Pubill5 Marcos Llorente3 Alejandro Grimaldo18 Martín Zubimendi6 Mikel Merino17 Nico Williams
Argentina
12 Gerónimo Rulli1 Juan Musso25 Facundo Medina2 Marcos Senesi19 Nicolás Otamendi26 Nahuel Molina14 Exequiel Palacios16 Thiago Almada8 Valentín Barco
Cập nhật đội hình lúc 01:21 20/07/2026
Tây Ban NhaThống kêArgentina
62%
Kiểm soát bóng
38%
5
Dứt điểm
0
3
Trúng đích
0
3
Phạt góc
1
11
Phạm lỗi
13
2
Việt vị
1
0
Thủ môn cứu thua
3

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Tây Ban Nha vs Argentina

Thời gian: 20/07/2026 02:00

Vòng đấu: Chung kết World Cup

Hai đội cùng đạt trạng thái ổn định

Tây Ban Nha bước vào trận chung kết với phong độ gần nhất gồm năm chiến thắng liên tiếp. Argentina cũng có thành tích tương tự khi toàn thắng năm trận gần nhất. Sự cân bằng này cho thấy cả hai đội đều đang duy trì được nhịp thi đấu tích cực trước cuộc đối đầu quan trọng nhất của giải.

Đáng chú ý, không đội nào có lợi thế sân nhà khi trận đấu diễn ra trên sân trung lập. Bối cảnh này khiến yếu tố tổ chức, khả năng thích nghi và sự tỉnh táo trong những thời điểm then chốt càng trở nên quan trọng.

Thế đối đầu nghiêng về Tây Ban Nha

Trong hai lần chạm trán gần nhất, Tây Ban Nha thắng một trận, hòa không trận nào và Argentina không có chiến thắng. Xu hướng này tạo ra lợi thế tâm lý nhất định cho Tây Ban Nha, nhưng không thể thay thế cho màn trình diễn trong trận chung kết.

Với tính chất một trận đấu duy nhất, những kết quả trước đây chỉ mang giá trị tham khảo. Argentina vẫn có cơ hội tạo ra thế trận khác nếu kiểm soát tốt các thời điểm chuyển đổi và duy trì sự tập trung trước sức ép từ đối thủ.

Cuộc đấu chiến thuật sẽ nằm ở khả năng kiểm soát

Trận chung kết nhiều khả năng được quyết định bởi cách hai đội xử lý các giai đoạn kiểm soát bóng và chuyển trạng thái. Tây Ban Nha có thể hướng tới việc duy trì cấu trúc thi đấu ổn định, kéo giãn hệ thống phòng ngự đối phương và tìm khoảng trống bằng những tình huống phối hợp kiên nhẫn.

Ở chiều ngược lại, Argentina cần bảo đảm cự ly giữa các tuyến để không bị cuốn vào thế trận của Tây Ban Nha. Khả năng chuyển từ phòng ngự sang tấn công và tận dụng những thời điểm đối thủ mất cân bằng có thể trở thành chìa khóa, đặc biệt trong một trận đấu mà sai lầm nhỏ cũng có thể làm thay đổi cục diện.

Do dữ liệu không cung cấp đội hình dự kiến hay danh sách vắng mặt, chưa thể đánh giá cụ thể ảnh hưởng của từng vị trí. Vì vậy, trọng tâm nhận định nằm ở phong độ và bối cảnh đối đầu: hai đội đều toàn thắng năm trận gần nhất, còn Tây Ban Nha có thành tích tốt hơn trong hai lần gặp gần đây.

Nhận định trước trận

Tây Ban Nha và Argentina đang tạo nên một cặp đấu cân bằng về phong độ, khi cùng sở hữu chuỗi năm trận thắng liên tiếp. Tây Ban Nha nhỉnh hơn ở xu hướng đối đầu gần nhất, nhưng trận chung kết trên sân trung lập sẽ yêu cầu cả hai đội duy trì sự chính xác, kỷ luật và bản lĩnh trong từng giai đoạn.

Đây là cuộc đấu mà khả năng kiểm soát nhịp độ, hạn chế sai lầm và tận dụng cơ hội sẽ quan trọng hơn những lợi thế mang tính lịch sử. Kết quả cuối cùng nhiều khả năng phụ thuộc vào đội giữ được sự ổn định tốt hơn khi sức ép của trận chung kết tăng lên.

Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Tây Ban Nha · 1 thắng0 hòaArgentina · 0 thắng
28/03/2026
Chung kết
Tây Ban Nha
-
Argentina
Hòa
28/03/2018
Tây Ban Nha
6 - 1
Argentina
TBN
Tây Ban Nha
5 trận gần nhất
TTTTT
7
Trận
6-1-0
T-H-B
13
Ghi (TB 1.9)
1
Thủng lưới
Argentina
5 trận gần nhất
TTTTT
7
Trận
7-0-0
T-H-B
19
Ghi (TB 2.7)
7
Thủng lưới
Vòng bảng — Tây Ban Nha
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Tây Ban Nha3210+57TTTTT
2Cabo Verde303003BHHH
3Uruguay3021-12BHH
4Ả Rập Xê Út3021-42HBH
Nhất, nhì bảng đi tiếpTranh vé hạng ba
Vòng bảng — Argentina
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Argentina3300+79TTTTT
2Áo311104BHBT
3Algeria3111-24BHTB
4Jordan3003-50BBB
Nhất, nhì bảng đi tiếpTranh vé hạng ba

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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