TRỰC TIẾP Trực tiếp Tây Ban Nha vs Argentina: Trận đấu đang diễn ra Tây Ban Nha và Argentina cùng bước vào chung kết World Cup với chuỗi năm trận toàn thắng, trong khi hai lần đối đầu gần nhất nghiêng về Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha 0 - 0 Argentina Hiệp 1 — phút 11' 11' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu Tây Ban Nha tiếp đón Argentina.

Cập nhật lúc 02:16 20/07/2026

Đội hình chính thức Tây Ban Nha Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Luis de la Fuente Argentina Sơ đồ 4-4-2 · HLV Lionel Scaloni 23 Unai Simón 12 Pedro Porro 22 Pau Cubarsí 14 Aymeric Laporte 24 Marc Cucurella 16 Rodri 8 Fabián Ruiz 19 Lamine Yamal 10 Dani Olmo 15 Alex Baena 21 Mikel Oyarzabal 23 Emiliano Martínez 4 Gonzalo Montiel 13 Cristian Romero 6 Lisandro Martínez 3 Nicolás Tagliafico 7 Rodrigo De Paul 20 Alexis Mac Allister 24 Enzo Fernández 15 Nicolás González 10 Lionel Messi 9 Julián Alvarez Dự bị Tây Ban Nha 1 David Raya 13 Joan García 4 Eric García 2 Marc Pubill 5 Marcos Llorente 3 Alejandro Grimaldo 18 Martín Zubimendi 6 Mikel Merino 17 Nico Williams Argentina 12 Gerónimo Rulli 1 Juan Musso 25 Facundo Medina 2 Marcos Senesi 19 Nicolás Otamendi 26 Nahuel Molina 14 Exequiel Palacios 16 Thiago Almada 8 Valentín Barco Cập nhật đội hình lúc 01:21 20/07/2026

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Tây Ban Nha vs Argentina

Thời gian: 20/07/2026 02:00

Vòng đấu: Chung kết World Cup

Hai đội cùng đạt trạng thái ổn định

Tây Ban Nha bước vào trận chung kết với phong độ gần nhất gồm năm chiến thắng liên tiếp. Argentina cũng có thành tích tương tự khi toàn thắng năm trận gần nhất. Sự cân bằng này cho thấy cả hai đội đều đang duy trì được nhịp thi đấu tích cực trước cuộc đối đầu quan trọng nhất của giải.

Đáng chú ý, không đội nào có lợi thế sân nhà khi trận đấu diễn ra trên sân trung lập. Bối cảnh này khiến yếu tố tổ chức, khả năng thích nghi và sự tỉnh táo trong những thời điểm then chốt càng trở nên quan trọng.

Thế đối đầu nghiêng về Tây Ban Nha

Trong hai lần chạm trán gần nhất, Tây Ban Nha thắng một trận, hòa không trận nào và Argentina không có chiến thắng. Xu hướng này tạo ra lợi thế tâm lý nhất định cho Tây Ban Nha, nhưng không thể thay thế cho màn trình diễn trong trận chung kết.

Với tính chất một trận đấu duy nhất, những kết quả trước đây chỉ mang giá trị tham khảo. Argentina vẫn có cơ hội tạo ra thế trận khác nếu kiểm soát tốt các thời điểm chuyển đổi và duy trì sự tập trung trước sức ép từ đối thủ.

Cuộc đấu chiến thuật sẽ nằm ở khả năng kiểm soát

Trận chung kết nhiều khả năng được quyết định bởi cách hai đội xử lý các giai đoạn kiểm soát bóng và chuyển trạng thái. Tây Ban Nha có thể hướng tới việc duy trì cấu trúc thi đấu ổn định, kéo giãn hệ thống phòng ngự đối phương và tìm khoảng trống bằng những tình huống phối hợp kiên nhẫn.

Ở chiều ngược lại, Argentina cần bảo đảm cự ly giữa các tuyến để không bị cuốn vào thế trận của Tây Ban Nha. Khả năng chuyển từ phòng ngự sang tấn công và tận dụng những thời điểm đối thủ mất cân bằng có thể trở thành chìa khóa, đặc biệt trong một trận đấu mà sai lầm nhỏ cũng có thể làm thay đổi cục diện.

Do dữ liệu không cung cấp đội hình dự kiến hay danh sách vắng mặt, chưa thể đánh giá cụ thể ảnh hưởng của từng vị trí. Vì vậy, trọng tâm nhận định nằm ở phong độ và bối cảnh đối đầu: hai đội đều toàn thắng năm trận gần nhất, còn Tây Ban Nha có thành tích tốt hơn trong hai lần gặp gần đây.

Nhận định trước trận

Tây Ban Nha và Argentina đang tạo nên một cặp đấu cân bằng về phong độ, khi cùng sở hữu chuỗi năm trận thắng liên tiếp. Tây Ban Nha nhỉnh hơn ở xu hướng đối đầu gần nhất, nhưng trận chung kết trên sân trung lập sẽ yêu cầu cả hai đội duy trì sự chính xác, kỷ luật và bản lĩnh trong từng giai đoạn.

Đây là cuộc đấu mà khả năng kiểm soát nhịp độ, hạn chế sai lầm và tận dụng cơ hội sẽ quan trọng hơn những lợi thế mang tính lịch sử. Kết quả cuối cùng nhiều khả năng phụ thuộc vào đội giữ được sự ổn định tốt hơn khi sức ép của trận chung kết tăng lên.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Tây Ban Nha · 1 thắng 0 hòa Argentina · 0 thắng Tây Ban Nha - Argentina Hòa Tây Ban Nha 6 - 1 Argentina TBN

Tây Ban Nha 5 trận gần nhất T T T T T 7 Trận 6-1-0 T-H-B 13 Ghi (TB 1.9) 1 Thủng lưới Argentina 5 trận gần nhất T T T T T 7 Trận 7-0-0 T-H-B 19 Ghi (TB 2.7) 7 Thủng lưới

Vòng bảng — Tây Ban Nha # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Tây Ban Nha 3 2 1 0 +5 7 T T T T T 2 Cabo Verde 3 0 3 0 0 3 B H H H 3 Uruguay 3 0 2 1 -1 2 B H H 4 Ả Rập Xê Út 3 0 2 1 -4 2 H B H Nhất, nhì bảng đi tiếp Tranh vé hạng ba

Vòng bảng — Argentina # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Argentina 3 3 0 0 +7 9 T T T T T 2 Áo 3 1 1 1 0 4 B H B T 3 Algeria 3 1 1 1 -2 4 B H T B 4 Jordan 3 0 0 3 -5 0 B B B Nhất, nhì bảng đi tiếp Tranh vé hạng ba