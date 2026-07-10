TRỰC TIẾP Trực tiếp Tây Ban Nha vs Bỉ: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1 Tây Ban Nha và Bỉ chạm trán tại vòng tứ kết World Cup trên sân trung lập SoFi Stadium, nơi cả hai đều mang theo phong độ ổn định nhưng chỉ một đội được đi tiếp.

Tây Ban Nha 1 - 1 Bỉ Hiệp 2 — phút 61' 61' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Tây Ban Nha 1 - 1 Bỉ.

61' Tây Ban Nha ép sân Cầm bóng: Tây Ban Nha 65% - 35% Bỉ, dứt điểm 11 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 0 - 2.

60' Thay người Phút 60' (Bỉ): A. Witsel vào sân thay L. Trossard.

55' Thay người Phút 55' (Tây Ban Nha): F. Torres vào sân thay A. Baena.

55' Thay người Phút 55' (Tây Ban Nha): Pedri vào sân thay F. Ruiz.

49' Tây Ban Nha ép sân Cầm bóng: Tây Ban Nha 64% - 36% Bỉ, dứt điểm 9 - 2 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

43' Thẻ vàng Phút 43': P. Cubarsi (Tây Ban Nha) nhận thẻ vàng (Holding).

41' BÀN THẮNG! Bỉ (1-1) Phút 41': C. De Ketelaere (Bỉ) lập công (kiến tạo: T. Castagne). Tỷ số: 1 - 1.

37' Tây Ban Nha ép sân Cầm bóng: Tây Ban Nha 64% - 36% Bỉ, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 3 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 0 - 2.

30' BÀN THẮNG! Tây Ban Nha (1-0) Phút 30': F. Ruiz (Tây Ban Nha) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

25' Tây Ban Nha ép sân Cầm bóng: Tây Ban Nha 64% - 36% Bỉ, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 0 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 4.

12' Tây Ban Nha ép sân Cầm bóng: Tây Ban Nha 69% - 31% Bỉ, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 2.

0' Trận đấu bắt đầu Tây Ban Nha tiếp đón Bỉ.

Cập nhật lúc 03:22 11/07/2026

Cập nhật đội hình lúc 01:22 11/07/2026

Đội hình chính thức

Tây Ban Nha

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Luis de la Fuente

Đội hình xuất phát:

23. Unai Simón (G)

12. Pedro Porro (D)

22. Pau Cubarsí (D)

14. Aymeric Laporte (D)

24. Marc Cucurella (D)

16. Rodri (M)

8. Fabián Ruiz (M)

19. Lamine Yamal (M)

10. Dani Olmo (M)

15. Alex Baena (M)

21. Mikel Oyarzabal (F)

Dự bị:

1. David Raya

13. Joan García

2. Marc Pubill

4. Eric García

5. Marcos Llorente

3. Alejandro Grimaldo

6. Mikel Merino

9. Pablo Gavi

18. Martín Zubimendi

20. Pedri

17. Nico Williams

7. Ferran Torres

11. Yéremy Pino

25. Víctor Muñoz

26. Borja Iglesias

Bỉ

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Rudi Garcia

Đội hình xuất phát:

1. Thibaut Courtois (G)

21. Timothy Castagne (D)

25. Nathan Ngoy (D)

4. Brandon Mechele (D)

5. Maxim De Cuyper (D)

8. Youri Tielemans (M)

23. Nicolas Raskin (M)

10. Leandro Trossard (M)

7. Kevin De Bruyne (M)

11. Jérémy Doku (M)

17. Charles De Ketelaere (F)

Dự bị:

12. Senne Lammens

13. Mike Penders

3. Arthur Theate

15. Thomas Meunier

16. Koni De Winter

18. Joaquin Seys

19. Diego Moreira

20. Hans Vanaken

22. Alexis Saelemaekers

14. Dodi Lukebakio

6. Axel Witsel

9. Romelu Lukaku

26. Matías Fernández-Pardo

Tây Ban Nha và Bỉ sẽ đối đầu trong trận tứ kết World Cup diễn ra lúc 2h00 ngày 11/7/2026 trên sân SoFi Stadium. Đây là trận đấu loại trực tiếp, đồng nghĩa với việc đội thua sẽ dừng bước ngay lập tức, không còn cơ hội sửa sai ở những lượt trận tiếp theo.

Vì SoFi Stadium là sân trung lập theo thể thức tập trung của giải đấu, không đội nào có được lợi thế thi đấu trên sân nhà hay sự cổ vũ áp đảo từ khán giả chủ nhà. Cả Tây Ban Nha và Bỉ đều phải thích nghi với môi trường thi đấu như nhau, khiến yếu tố phong độ và bản lĩnh chiến thuật trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Phong độ hai đội trước giờ G

Tây Ban Nha bước vào trận tứ kết với mạch trận đáng chú ý: thắng 3 trận, hòa 1 trận trong 4 lần ra sân gần nhất, cho thấy sự ổn định và khả năng duy trì kết quả tích cực trong giai đoạn quyết định của giải đấu. Chuỗi trận này phản ánh một đội bóng đang có tâm lý vững vàng và lối chơi được định hình rõ nét.

Ở phía đối diện, Bỉ cũng không hề kém cạnh khi có 3 trận thắng và 2 trận hòa trong 5 lần ra sân gần nhất. Tuy có nhiều trận hòa hơn so với Tây Ban Nha, đội bóng áo đỏ vẫn giữ được sự chắc chắn cần thiết, không để thua trong quãng thời gian này. Đây là tín hiệu cho thấy Bỉ đang xây dựng một nền tảng phòng ngự tương đối vững chắc trước khi bước vào cuộc đối đầu quan trọng này.

Tính chất một trận đấu không có cơ hội thứ hai

Khác với các trận vòng bảng, tứ kết World Cup không cho phép sai lầm. Một sai số nhỏ trong phòng ngự hay bỏ lỡ cơ hội ghi bàn đều có thể trở thành yếu tố quyết định số phận của cả hai đội. Điều này buộc cả Tây Ban Nha và Bỉ phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa việc kiểm soát thế trận và tận dụng tối đa các cơ hội phản công.

Với phong độ không thua trận nào trong các lần ra sân gần nhất, cả hai đội đều có lý do để tự tin. Tuy nhiên, áp lực của một trận đấu loại trực tiếp thường mang đến những diễn biến khó đoán, đòi hỏi các nhà cầm quân phải có sự chuẩn bị kỹ càng về cả nhân sự và đấu pháp.

Nhận định

Nhìn vào chuỗi thành tích gần đây, cả Tây Ban Nha và Bỉ đều đang ở trạng thái phong độ tích cực, không có trận thua nào trong giai đoạn chuẩn bị cho vòng tứ kết. Sự cân bằng này hứa hẹn một cuộc đối đầu giàu tính cạnh tranh, nơi bản lĩnh và sự tỉnh táo trong những thời điểm quyết định sẽ là yếu tố phân định người đi tiếp vào bán kết.

Phong độ gần đây của Tây Ban Nha

07/07/2026: Bồ Đào Nha 0-1 Tây Ban Nha (Thắng)

03/07/2026: Tây Ban Nha 3-0 Áo (Thắng)

27/06/2026: Uruguay 0-1 Tây Ban Nha (Thắng)

21/06/2026: Tây Ban Nha 4-0 Ả Rập Xê Út (Thắng)

15/06/2026: Tây Ban Nha 0-0 Cabo Verde (Hòa)

Phong độ gần đây của Bỉ

07/07/2026: Mỹ 1-4 Bỉ (Thắng)

02/07/2026: Bỉ 3-2 Senegal (Thắng)

27/06/2026: New Zealand 1-5 Bỉ (Thắng)

22/06/2026: Bỉ 0-0 Iran (Hòa)

16/06/2026: Bỉ 1-1 Ai Cập (Hòa)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Bỉ 1 5 WWWDD

Phong độ và thống kê đội

Tây Ban Nha

Phong độ 5 trận gần nhất: DWWWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 5 trận

Thắng: 4

Hòa: 1

Thua: 0

Bàn thắng:

Ghi được: 9 bàn (TB: 1.8 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Bỉ

Phong độ 5 trận gần nhất: DDWWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 5 trận

Thắng: 3

Hòa: 2

Thua: 0

Bàn thắng:

Ghi được: 13 bàn (TB: 2.6 bàn/trận)

Thủng lưới: 5 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Spain: Không có thông tin chấn thương

Belgium

A. Onana: Cruciate Ligament Rupture (Missing Fixture)

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Tây Ban Nha

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Tây Ban Nha thắng: 45%

Hòa: 45%

Bỉ thắng: 10%

Dự đoán bàn thắng:

Tây Ban Nha: -2.5 bàn

Bỉ: -3.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : Spain or draw