Trực tiếp Telstar vs ADO Den Haag: ADO Den Haag vượt lên dẫn trước

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Telstar vs ADO Den Haag: ADO Den Haag vượt lên dẫn trước

Văn Thể11/10/2026 15:01

Telstar tiếp đón ADO Den Haag tại Sportpark Schoonenberg với quyết tâm chấm dứt chuỗi trận bết bát, trong khi đội khách chìm sâu ở nhóm cuối bảng và cần điểm.

Telstar1 - 2ADO Den HaagHiệp 1 — phút 37'
  • 37'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Telstar 1 - 2 ADO Den Haag.

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Telstar 57% - 43% ADO Den Haag, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 4 - 5.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Telstar 43% - 57% ADO Den Haag, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 3 - 5.

  • 25'BÀN THẮNG! ADO Den Haag (1-2)

    Phút 25': Evan Rottier (ADO Den Haag) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

  • 16'Thẻ vàng

    Phút 16': Jelani Seedorf (Telstar) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 16'BÀN THẮNG! ADO Den Haag (1-1)

    Phút 16': Yannick Fereira Eduardo (ADO Den Haag) lập công (kiến tạo: Evan Rottier). Tỷ số: 1 - 1.

  • 14'BÀN THẮNG! Telstar (1-0)

    Phút 14': Tyrone Owusu (Telstar) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 13'ADO Den Haag ép sân

    Cầm bóng: Telstar 36% - 64% ADO Den Haag, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 3.

  • 13'Thẻ đỏ

    Phút 13': Milan Hokke (ADO Den Haag) nhận thẻ đỏ.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Telstar tiếp đón ADO Den Haag.

Cập nhật lúc 20:08 11/10/2026

Đội hình chính thức
Telstar
Sơ đồ 4-3-3 · HLV H. Brugge
ADO Den Haag
Sơ đồ 4-4-2 · HLV R. Peter
1
R. Koeman
3
Gerald Alders
16
S. Valk
4
A. Soualhia
43
M. Peersman
17
N. Rossen
10
T. Owusu
23
N. Shenkman
7
Rui Mendes
9
Jelani Seedorf
27
P. Brouwer
1
K. Nikiéma
5
Jensen-Abbew
3
P. Mulder
4
M. Waem
15
M. Hokke
24
Alejandro Pozo
25
J. Kilo
33
M. Šín
17
J. Hawkins
46
Y. Eduardo
11
E. Rottier
Dự bị
Telstar
6 Isaiah Ahmed18 G. Caschili8 E. Demircan2 J. Hardeveld14 H. Kuster42 A. Martha13 Finn Mulder28 R. Oudsten20 D. Reiziger
ADO Den Haag
8 J. Žambůrek77 D. Bárány22 L. Wilhelm7 van Mieghem27 N. Thomas23 N. Thiede18 S. Sylla2 O. Raterink14 M. Jiménez
Cập nhật đội hình lúc 19:03 11/10/2026
TelstarThống kêADO Den Haag
57%
Kiểm soát bóng
43%
5
Dứt điểm
2
1
Trúng đích
2
2
Phạt góc
0
4
Phạm lỗi
5
2
Việt vị
2

Trận so tài giữa Telstar và ADO Den Haag diễn ra lúc 19:30 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Sportpark Schoonenberg trong bối cảnh cả hai đội bóng đều đang rất khát khao giành lấy một kết quả tích cực. Chuỗi trận thi đấu không như ý trong thời gian qua khiến cả chủ nhà lẫn đội khách chịu nhiều sức ép và buộc phải tìm kiếm sự bứt phá để cải thiện tình hình.

Khát khao giải tỏa áp lực từ phong độ nghèo nàn

Phong độ của cả hai câu lạc bộ đều đang chững lại rõ rệt sau chuỗi trận đáng thất vọng. Đội chủ nhà Telstar trải qua 5 trận đấu gần nhất chỉ thu về 2 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại. Việc đánh rơi nhiều điểm số khiến họ mới chỉ tích lũy được 5 điểm và hiện đứng ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng.

Bên phía đối diện, tình cảnh của ADO Den Haag thậm chí còn ngặt nghèo hơn. Đội khách cũng trải qua 5 lần ra sân gần đây với kết quả tương tự khi chỉ có 2 trận hòa bên cạnh 3 trận thua. Với vỏn vẹn 2 điểm hiện có, ADO Den Haag đang chôn chân ở vị trí thứ 17. Chuyến hành quân lần này là cơ hội để họ nỗ lực chấm dứt cơn khủng hoảng phong độ, dù thử thách phía trước vô cùng gian nan.

Điểm tựa lịch sử đối đầu nghiêng về Telstar

Dù màn trình diễn gần đây chưa mang lại sự an tâm, Telstar vẫn có được lợi thế tâm lý đáng kể từ những lần đối đầu trực tiếp trong quá khứ. Nhìn lại 5 cuộc so tài gần nhất giữa hai đội, ưu thế hoàn toàn nghiêng về đội chủ sân Sportpark Schoonenberg khi họ giành tới 3 chiến thắng và có 2 trận hòa. Trong khi đó, ADO Den Haag chưa từng một lần ca khúc khải hoàn trước đối thủ trong giai đoạn này.

Thành tích bất bại trước đối thủ cùng điểm tựa sân nhà Sportpark Schoonenberg sẽ tiếp thêm sự tự tin cần thiết cho Telstar. Về phần mình, ADO Den Haag sẽ phải đối diện với gánh nặng tâm lý rất lớn từ lịch sử đối đầu cũng như sức ép vị trí hiện tại.

Cục diện chặt chẽ trước giờ bóng lăn

Sự chênh lệch giữa hai đội bóng lúc này không quá lớn khi đôi bên chỉ cách nhau 3 điểm trên bảng tổng sắp. Telstar nắm trong tay lợi thế sân bãi cùng cán cân đối đầu vượt trội, nhưng sự thiếu hiệu quả trong việc tìm kiếm chiến thắng gần đây vẫn là bài toán nan giải.

Trong khi đó, ADO Den Haag nhiều khả năng sẽ ưu tiên lối chơi kỷ luật nhằm hạn chế tối đa sai sót và tích lũy từng điểm số quý giá. Thế trận chặt chẽ và thận trọng nhiều khả năng sẽ bao trùm cuộc chạm trán khi cả hai bên đều không muốn tiếp tục phải đón nhận thêm một kết quả thất vọng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Telstar · 3 thắng2 hòaADO Den Haag · 0 thắng
17/05/2025
ADO Den Haag
0 - 1
Telstar
TEL
13/05/2025
Telstar
2 - 0
ADO Den Haag
TEL
12/04/2025
Telstar
1 - 1
ADO Den Haag
Hòa
21/09/2024
ADO Den Haag
1 - 1
Telstar
Hòa
16/03/2024
Telstar
3 - 1
ADO Den Haag
TEL
Telstar
5 trận gần nhất
BHBHB
7
Trận
1-2-4
T-H-B
5
Ghi (TB 0.7)
12
Thủng lưới
ADO Den Haag
5 trận gần nhất
HBBHB
7
Trận
0-2-5
T-H-B
7
Ghi (TB 1.0)
17
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Feyenoord8620+2020TTTTH
2PSV Eindhoven8611+1619TBTTT
3AZ Alkmaar8611+1019BTHTT
12Sparta Rotterdam8134-76HBBHB
13Telstar7124-75BHBHB
14Cambuur7124-95HTHBB
16PEC Zwolle7115-144BBHBT
17ADO Den Haag7025-102HBBHB
18Willem II7025-142BBHBH
Tình hình lực lượng
Telstar
Không có thông tin
ADO Den Haag
C. Peupion (Knee Injury)
L. Reischl (Groin Injury)
M. Jimenez (Injury)
N. Thomas (Shoulder Injury)
C. Peupion (Knee Injury)
L. Reischl (Groin Injury)
M. Jimenez (Injury)
N. Thomas (Shoulder Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Telstar vs ADO Den Haag: ADO Den Haag vượt lên dẫn trước
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