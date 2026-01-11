TRỰC TIẾP Trực tiếp Telstar vs Utrecht: Hết hiệp 1, Telstar dẫn 3-1 Telstar cần chấm dứt chuỗi trận không thắng khi tiếp Utrecht lúc 20h30 ngày 01/11/2026 tại Sportpark Schoonenberg, trong lúc đang đứng hạng 16 với 6 điểm.

Telstar 3 - 1 Utrecht Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 1.

44' BÀN THẮNG! Telstar (3-1) Phút 44': Nökkvi Þeyr Þórisson (Telstar) lập công (kiến tạo: Tyrone Owusu). Tỷ số: 3 - 1.

42' BÀN THẮNG! Utrecht (2-1) Phút 42': Ángel Alarcón (Utrecht) lập công (kiến tạo: Marius Broholm). Tỷ số: 2 - 1.

37' Utrecht ép sân Cầm bóng: Telstar 37% - 63% Utrecht, dứt điểm 8 - 1 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 2 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 1 - 2.

37' Thay người Phút 37' (Utrecht): Per Kloosterboer vào sân thay Arthur Zagre.

37' Thay người Phút 37' (Utrecht): Ángel Alarcón vào sân thay Siebe Horemans.

25' BÀN THẮNG! Telstar (2-0) Phút 25': Abdelnour Soualhia (Telstar) lập công (kiến tạo: Ar'jany Martha). Tỷ số: 2 - 0.

24' Utrecht ép sân Cầm bóng: Telstar 34% - 66% Utrecht, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 1 - 1.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Telstar 44% - 56% Utrecht, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 2 - 0); phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 0 - 1.

8' BÀN THẮNG! Telstar (1-0) Phút 8': Tyrone Owusu (Telstar) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Telstar tiếp đón Utrecht.

Cập nhật lúc 21:17 01/11/2026

Đội hình chính thức Telstar Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV H. Brugge Utrecht Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV A. Correia 1 R. Koeman 18 G. Caschili 16 S. Valk 4 A. Soualhia 43 M. Peersman 6 Isaiah Ahmed 17 N. Rossen 42 A. Martha 10 T. Owusu 8 E. Demircan 11 N. Þórisson 22 S. Padt 2 S. Horemans 3 M. Didden 5 N. Panagiotou 92 A. Zagré 8 van Overeem 38 O. Agougil 23 N. Vesterlund 80 M. Broholm 10 Y. Cathline 20 D. de Wit Dự bị Telstar 5 P. Aning 2 J. Hardeveld 14 H. Kuster 13 Finn Mulder 28 R. Oudsten 20 D. Reiziger 19 F. Rust 23 N. Shenkman 21 F. Turay Utrecht 15 A. Blake 31 M. Eppink 32 Kloosterboer 18 J. Medić 6 G. Offerhaus 21 Ogidi Nwankwo 9 Artem Stepanov 34 van den Berg 17 S. van Duijn Cập nhật đội hình lúc 20:02 01/11/2026

Telstar Thống kê Utrecht 37% Kiểm soát bóng 63% 8 Dứt điểm 1 4 Trúng đích 1 2 Phạt góc 3 2 Phạm lỗi 4 2 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 2

Telstar cần chấm dứt chuỗi trận không thắng khi tiếp Utrecht trên sân Sportpark Schoonenberg lúc 20h30 ngày 01/11/2026. Đội chủ nhà chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, và trận này là cơ hội để họ lấy lại niềm tin trước sân nhà.

Telstar: chuỗi 5 trận chưa biết đến chiến thắng

Phong độ là điểm khiến Telstar bị chú ý nhiều nhất trước trận này. Trong 5 trận gần nhất, đội thua 4 trận, hòa 1 trận và chưa có chiến thắng nào. Ba trận thua liên tiếp gần đây nhất cho thấy đội chưa tìm ra giải pháp để thoát khỏi chuỗi kết quả xấu.

Trên bảng xếp hạng, Telstar đang đứng thứ 16 với 6 điểm. Vì vậy, một kết quả tích cực trên sân nhà sẽ có ý nghĩa lớn về mặt tinh thần, không chỉ về điểm số.

Utrecht: phong độ ổn định hơn

Utrecht bước vào trận đấu với trạng thái tốt hơn rõ rệt. Đội khách thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Họ cũng là đội thắng nhiều nhất trong chuỗi trận này nếu đặt cạnh Telstar.

Hiện Utrecht xếp thứ 11 với 12 điểm, hơn Telstar 5 bậc và 6 điểm. Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về phong độ giữa hai đội ở thời điểm hiện tại.

Hai lần chạm trán gần nhất khá cân bằng

Trong 2 lần gặp nhau gần nhất, Telstar chưa thắng trận nào: một trận hòa và một trận Utrecht thắng. Dù vậy, mẫu số liệu chỉ gồm hai trận nên chưa đủ để rút ra xu hướng rõ ràng. Điều đó cho thấy Telstar từng giữ được thế cân bằng trước đối thủ này, dù chưa đủ để giành chiến thắng.

Điểm then chốt của trận đấu

Với lợi thế sân nhà, Telstar có động lực để chơi tập trung và quyết liệt ngay từ đầu trận. Điều họ cần nhất là sự chắc chắn trong khâu phòng ngự và khả năng tận dụng cơ hội hiếm hoi, bởi một bàn thua sớm có thể làm chuỗi trận khó khăn kéo dài thêm.

Ngược lại, Utrecht có phong độ tốt hơn nên sẽ tự tin duy trì nhịp độ trận đấu. Nếu giữ được sự ổn định như những tuần qua, đội khách có thể gây áp lực lên chủ nhà ngay từ những phút đầu tiên.

Nhận định

Về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Utrecht đang nhỉnh hơn. Tuy nhiên, Telstar có sân nhà và động lực rất lớn để phá vỡ chuỗi trận không thắng. Trận đấu vì thế hứa hẹn là cuộc đối đầu giữa một đội cần lấy lại tinh thần và một đội đang có nền tảng phong độ vững hơn.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Telstar · 0 thắng 1 hòa Utrecht · 1 thắng Utrecht 4 - 1 Telstar UTR Telstar 1 - 1 Utrecht Hòa

Telstar 5 trận gần nhất B B B H B 10 Trận 1-3-6 T-H-B 12 Ghi (TB 1.2) 21 Thủng lưới Utrecht 5 trận gần nhất T H T T B 10 Trận 3-3-4 T-H-B 17 Ghi (TB 1.7) 27 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Feyenoord 11 7 4 0 +21 25 H H T T T 2 Ajax 11 7 3 1 +17 24 T T T H H 3 PSV Eindhoven 11 7 2 2 +22 23 T H B T B … 10 Cambuur 10 3 3 4 -3 12 T H T H 11 Utrecht 10 3 3 4 -10 12 H T T B T 12 Excelsior 10 3 2 5 -3 11 B B B H B … 15 PEC Zwolle 10 2 2 6 -12 8 H T B B B 16 Telstar 10 1 3 6 -9 6 B B H B H 17 ADO Den Haag 10 1 3 6 -10 6 B T H H B …

Tình hình lực lượng Telstar Không có thông tin Utrecht ✚ A. Engwanda (Hamstring Injury) ✚ V. Jensen (Knee Injury) ✚ M. Jonathans (Knee Injury) ✚ N. Ohio (Knee Injury) ✚ K. Paredes (Knee Injury) ✚ V. Barkas (Inactive) ✚ A. Engwanda (Hamstring Injury) ✚ V. Jensen (Knee Injury)