Trực tiếp Telstar vs Utrecht: Hết hiệp 1, Telstar dẫn 3-1

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Telstar vs Utrecht: Hết hiệp 1, Telstar dẫn 3-1

Văn Thể01/11/2026 15:46

Telstar cần chấm dứt chuỗi trận không thắng khi tiếp Utrecht lúc 20h30 ngày 01/11/2026 tại Sportpark Schoonenberg, trong lúc đang đứng hạng 16 với 6 điểm.

Telstar3 - 1UtrechtNghỉ giữa hiệp
  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 1.

  • 44'BÀN THẮNG! Telstar (3-1)

    Phút 44': Nökkvi Þeyr Þórisson (Telstar) lập công (kiến tạo: Tyrone Owusu). Tỷ số: 3 - 1.

  • 42'BÀN THẮNG! Utrecht (2-1)

    Phút 42': Ángel Alarcón (Utrecht) lập công (kiến tạo: Marius Broholm). Tỷ số: 2 - 1.

  • 37'Utrecht ép sân

    Cầm bóng: Telstar 37% - 63% Utrecht, dứt điểm 8 - 1 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 2 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 1 - 2.

  • 37'Thay người

    Phút 37' (Utrecht): Per Kloosterboer vào sân thay Arthur Zagre.

  • 37'Thay người

    Phút 37' (Utrecht): Ángel Alarcón vào sân thay Siebe Horemans.

  • 25'BÀN THẮNG! Telstar (2-0)

    Phút 25': Abdelnour Soualhia (Telstar) lập công (kiến tạo: Ar'jany Martha). Tỷ số: 2 - 0.

  • 24'Utrecht ép sân

    Cầm bóng: Telstar 34% - 66% Utrecht, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 1 - 1.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Telstar 44% - 56% Utrecht, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 2 - 0); phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 8'BÀN THẮNG! Telstar (1-0)

    Phút 8': Tyrone Owusu (Telstar) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Telstar tiếp đón Utrecht.

Cập nhật lúc 21:17 01/11/2026

Đội hình chính thức
Telstar
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV H. Brugge
Utrecht
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV A. Correia
1
R. Koeman
18
G. Caschili
16
S. Valk
4
A. Soualhia
43
M. Peersman
6
Isaiah Ahmed
17
N. Rossen
42
A. Martha
10
T. Owusu
8
E. Demircan
11
N. Þórisson
22
S. Padt
2
S. Horemans
3
M. Didden
5
N. Panagiotou
92
A. Zagré
8
van Overeem
38
O. Agougil
23
N. Vesterlund
80
M. Broholm
10
Y. Cathline
20
D. de Wit
Dự bị
Telstar
5 P. Aning2 J. Hardeveld14 H. Kuster13 Finn Mulder28 R. Oudsten20 D. Reiziger19 F. Rust23 N. Shenkman21 F. Turay
Utrecht
15 A. Blake31 M. Eppink32 Kloosterboer18 J. Medić6 G. Offerhaus21 Ogidi Nwankwo9 Artem Stepanov34 van den Berg17 S. van Duijn
Cập nhật đội hình lúc 20:02 01/11/2026
TelstarThống kêUtrecht
37%
Kiểm soát bóng
63%
8
Dứt điểm
1
4
Trúng đích
1
2
Phạt góc
3
2
Phạm lỗi
4
2
Việt vị
1
1
Thủ môn cứu thua
2

Telstar cần chấm dứt chuỗi trận không thắng khi tiếp Utrecht trên sân Sportpark Schoonenberg lúc 20h30 ngày 01/11/2026. Đội chủ nhà chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, và trận này là cơ hội để họ lấy lại niềm tin trước sân nhà.

Telstar: chuỗi 5 trận chưa biết đến chiến thắng

Phong độ là điểm khiến Telstar bị chú ý nhiều nhất trước trận này. Trong 5 trận gần nhất, đội thua 4 trận, hòa 1 trận và chưa có chiến thắng nào. Ba trận thua liên tiếp gần đây nhất cho thấy đội chưa tìm ra giải pháp để thoát khỏi chuỗi kết quả xấu.

Trên bảng xếp hạng, Telstar đang đứng thứ 16 với 6 điểm. Vì vậy, một kết quả tích cực trên sân nhà sẽ có ý nghĩa lớn về mặt tinh thần, không chỉ về điểm số.

Utrecht: phong độ ổn định hơn

Utrecht bước vào trận đấu với trạng thái tốt hơn rõ rệt. Đội khách thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Họ cũng là đội thắng nhiều nhất trong chuỗi trận này nếu đặt cạnh Telstar.

Hiện Utrecht xếp thứ 11 với 12 điểm, hơn Telstar 5 bậc và 6 điểm. Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về phong độ giữa hai đội ở thời điểm hiện tại.

Hai lần chạm trán gần nhất khá cân bằng

Trong 2 lần gặp nhau gần nhất, Telstar chưa thắng trận nào: một trận hòa và một trận Utrecht thắng. Dù vậy, mẫu số liệu chỉ gồm hai trận nên chưa đủ để rút ra xu hướng rõ ràng. Điều đó cho thấy Telstar từng giữ được thế cân bằng trước đối thủ này, dù chưa đủ để giành chiến thắng.

Điểm then chốt của trận đấu

Với lợi thế sân nhà, Telstar có động lực để chơi tập trung và quyết liệt ngay từ đầu trận. Điều họ cần nhất là sự chắc chắn trong khâu phòng ngự và khả năng tận dụng cơ hội hiếm hoi, bởi một bàn thua sớm có thể làm chuỗi trận khó khăn kéo dài thêm.

Ngược lại, Utrecht có phong độ tốt hơn nên sẽ tự tin duy trì nhịp độ trận đấu. Nếu giữ được sự ổn định như những tuần qua, đội khách có thể gây áp lực lên chủ nhà ngay từ những phút đầu tiên.

Nhận định

Về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Utrecht đang nhỉnh hơn. Tuy nhiên, Telstar có sân nhà và động lực rất lớn để phá vỡ chuỗi trận không thắng. Trận đấu vì thế hứa hẹn là cuộc đối đầu giữa một đội cần lấy lại tinh thần và một đội đang có nền tảng phong độ vững hơn.

Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Telstar · 0 thắng1 hòaUtrecht · 1 thắng
11/04/2026
Utrecht
4 - 1
Telstar
UTR
23/11/2025
Telstar
1 - 1
Utrecht
Hòa
Telstar
5 trận gần nhất
BBBHB
10
Trận
1-3-6
T-H-B
12
Ghi (TB 1.2)
21
Thủng lưới
Utrecht
5 trận gần nhất
THTTB
10
Trận
3-3-4
T-H-B
17
Ghi (TB 1.7)
27
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Feyenoord11740+2125HHTTT
2Ajax11731+1724TTTHH
3PSV Eindhoven11722+2223THBTB
10Cambuur10334-312THTH
11Utrecht10334-1012HTTBT
12Excelsior10325-311BBBHB
15PEC Zwolle10226-128HTBBB
16Telstar10136-96BBHBH
17ADO Den Haag10136-106BTHHB
Tình hình lực lượng
Telstar
Không có thông tin
Utrecht
A. Engwanda (Hamstring Injury)
V. Jensen (Knee Injury)
M. Jonathans (Knee Injury)
N. Ohio (Knee Injury)
K. Paredes (Knee Injury)
V. Barkas (Inactive)
A. Engwanda (Hamstring Injury)
V. Jensen (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Telstar vs Utrecht: Hết hiệp 1, Telstar dẫn 3-1
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