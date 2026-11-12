TRỰC TIẾP Trực tiếp Thailand U23 vs Qatar U23: Qatar U23 mở tỷ số Thailand U23 và Qatar U23 gặp nhau trong trận giao hữu trên sân Pleiku Stadium, khi cả hai cùng cần tìm lại nhịp độ sau chuỗi kết quả chưa ổn định. Trận đấu bắt đầu lúc 15:00 ngày 12/11/2026.

Thailand U23 0 - 1 Qatar U23 Hiệp 1 — phút 16' 16' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Thailand U23 0 - 1 Qatar U23.

8' BÀN THẮNG! Qatar U23 (0-1) Phút 8': (Qatar U23) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Thailand U23 tiếp đón Qatar U23.

Cập nhật lúc 15:16 12/11/2026

Thailand U23 và Qatar U23 bước vào trận giao hữu đội tuyển quốc gia trên sân Pleiku Stadium với tâm thế của hai đội đang cần kết quả tích cực. Trận đấu diễn ra lúc 15:00 ngày 12/11/2026, là cơ hội để cả hai điều chỉnh lối chơi sau những trận gần đây chưa như ý.

Thailand U23 muốn chặn đà đi xuống

Thailand U23 đang có chuỗi 3 trận thua liên tiếp ở các lần ra sân gần nhất. Trước đó, đội từng thắng 2 trận, nên đây là sự đảo chiều khá rõ về phong độ.

Với chủ nhà, trận giao hữu này vì thế mang ý nghĩa tìm lại cảm giác chiến thắng. Việc kết thúc chuỗi thua sẽ giúp đội lấy lại tinh thần trước những thử thách tiếp theo.

Qatar U23 chưa tạo được mạch kết quả ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Qatar U23 thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Trận mới nhất của đội kết thúc với kết quả hòa, sau đó là một trận thua rồi lại một trận hòa.

Những con số này cho thấy Qatar U23 chưa tìm được sự đều tay, nhưng đội cũng không rơi vào chuỗi thua kéo dài như Thailand U23. Ở trận giao hữu, đây là đối thủ đủ khả năng làm khó chủ nhà.

Lần gặp gần nhất khép lại với kết quả hòa

Ở lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, kết quả là hòa: Thailand U23 chưa thắng và Qatar U23 cũng chưa thắng. Điều đó cho thấy hai bên đã có lúc cân bằng khi chạm trán nhau.

Điểm cần theo dõi

Thailand U23 có kết thúc được chuỗi 3 trận thua gần nhất hay không.

Qatar U23 có tận dụng được trận đấu để tìm lại sự ổn định sau chuỗi kết quả đan xen thắng, hòa, thua hay không.

Cả hai đội đều cần một trận đấu chặt chẽ ở khâu phòng ngự để tránh lặp lại kết quả chưa tốt.

Nhìn chung, đây là cuộc gặp giữa hai đội cùng muốn cải thiện phong độ. Một trận giao hữu có thể mang lại nhiều thông tin hữu ích cho cả hai ban huấn luyện.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Thailand U23 · 0 thắng 1 hòa Qatar U23 · 0 thắng Thailand U23 1 - 1 Qatar U23 Hòa

Thailand U23 5 trận gần nhất B B B T T 6 Trận 1-1-4 T-H-B 8 Ghi (TB 1.3) 16 Thủng lưới Qatar U23 5 trận gần nhất H B H T B 6 Trận 2-2-2 T-H-B 5 Ghi (TB 0.8) 7 Thủng lưới