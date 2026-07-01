TRỰC TIẾP Trực tiếp The New Saints vs Flora Tallinn: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0 The New Saints đối đầu Flora Tallinn tại Park Hall, trong trận đấu mà phong độ gần nhất và ưu thế đối đầu đang tạo ra thế giằng co đáng chú ý

The New Saints 0 - 0 Flora Tallinn Hiệp 2 — phút 48' 48' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

41' Thẻ vàng Phút 41': I. Antonov (Flora Tallinn) nhận thẻ vàng.

20' Thay người Phút 20' (Flora Tallinn): I. Antonov vào sân thay S. Tovstik.

16' Thẻ vàng Phút 16': J. Williams (The New Saints) nhận thẻ vàng.

0' Trận đấu bắt đầu The New Saints tiếp đón Flora Tallinn.

Cập nhật lúc 01:35 31/07/2026

Thông tin trận đấu

The New Saints sẽ đối đầu Flora Tallinn tại sân vận động Park Hall trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 00:30 ngày 31/07/2026.

Đây là màn so tài có tính cân bằng nhất định khi hai đội bước vào trận với kết quả gần nhất trái ngược nhau, trong khi lịch sử đối đầu gần đây nghiêng nhẹ về phía Flora Tallinn.

Phong độ gần nhất tạo ra khác biệt

The New Saints đang bước vào trận đấu sau một thất bại. Dữ liệu phong độ gần nhất chỉ ghi nhận một trận, vì vậy chưa đủ cơ sở để đánh giá xu hướng dài hơn hay khẳng định đội chủ nhà đang sa sút trong thời gian dài.

Tuy nhiên, kết quả này vẫn đặt ra yêu cầu rõ ràng cho The New Saints: họ cần nhập cuộc chắc chắn, hạn chế sai sót ở những thời điểm đầu trận và duy trì sự tập trung trong các tình huống chuyển trạng thái. Trước một đối thủ từng có kết quả tốt hơn trong hai lần gặp gần nhất, khả năng kiểm soát nhịp độ sẽ có ý nghĩa quan trọng.

Ở chiều ngược lại, Flora Tallinn có được sự khởi đầu tích cực hơn với một chiến thắng trong trận gần nhất. Kết quả đó có thể giúp đội khách bước vào cuộc đối đầu với tâm lý ổn định hơn, đặc biệt khi họ cũng đang nắm lợi thế về thành tích đối đầu tổng hợp.

Thế đối đầu nghiêng về Flora Tallinn

Trong hai lần gặp gần nhất, The New Saints chưa thắng trận nào, với một trận hòa và một thất bại trước Flora Tallinn. Đây không phải khoảng cách quá lớn, nhưng đủ để cho thấy đội khách đã tạo được lợi thế nhất định trong những cuộc đối đầu trực tiếp gần đây.

Với The New Saints, mục tiêu trước mắt là phá vỡ xu hướng đó bằng một màn trình diễn chặt chẽ hơn. Họ không nhất thiết phải đẩy cao tốc độ ngay từ đầu, bởi việc kiểm soát các khoảng trống và tránh để Flora Tallinn có cơ hội tổ chức tấn công thuận lợi sẽ là nền tảng cho phần còn lại của trận đấu.

Điểm nóng chiến thuật

The New Saints nhiều khả năng cần ưu tiên sự cân bằng giữa khả năng gây sức ép và an toàn ở phía sau. Khi phải đối đầu với đội đang có kết quả gần nhất tốt hơn, đội chủ nhà nên tránh để trận đấu bị cuốn vào thế giằng co thiếu kiểm soát. Những pha lên bóng có tổ chức, cùng khả năng duy trì cự ly giữa các tuyến, sẽ giúp họ giảm nguy cơ bị phản công.

Flora Tallinn có thể tận dụng sự tự tin từ chiến thắng gần nhất và thành tích đối đầu để chủ động hơn trong cách tiếp cận trận đấu. Tuy nhiên, lợi thế tâm lý chỉ phát huy tác dụng nếu đội khách duy trì được kỷ luật chiến thuật, đặc biệt trong những thời điểm The New Saints gây sức ép tại Park Hall.

Trận đấu vì thế có thể được quyết định bởi khả năng xử lý các tình huống then chốt thay vì sự áp đảo liên tục của một bên. Đội nào kiểm soát tốt hơn khu vực giữa sân, giảm số lần mất bóng nguy hiểm và tận dụng hiệu quả cơ hội tạo ra sẽ có cơ hội chiếm ưu thế.

Nhận định trước trận

The New Saints có điểm tựa sân nhà nhưng lại chịu sức ép từ kết quả gần nhất và thành tích đối đầu chưa thuận lợi. Flora Tallinn sở hữu lợi thế về phong độ mới nhất cũng như kết quả tổng hợp trong hai lần chạm trán gần đây, song khoảng cách giữa hai đội chưa cho phép xem đây là một trận đấu một chiều.

Thông tin cụ thể về đội hình dự kiến và các trường hợp vắng mặt chưa được nêu. Vì vậy, trọng tâm nhận định nằm ở cách hai đội phản ứng với bối cảnh hiện tại: The New Saints cần sự chắc chắn và kiên nhẫn, còn Flora Tallinn phải biến lợi thế tinh thần thành khả năng kiểm soát thực tế trên sân.

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu hứa hẹn giằng co. Flora Tallinn có cơ sở để được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chiến thắng gần nhất và thành tích đối đầu, trong khi The New Saints vẫn có cơ hội tạo khác biệt nếu tận dụng tốt sân nhà và duy trì sự tập trung trong toàn trận.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất The New Saints · 0 thắng 1 hòa Flora Tallinn · 1 thắng The New Saints 0 - 0 Flora Tallinn Hòa Flora Tallinn 1 - 0 The New Saints FT

The New Saints 5 trận gần nhất H B B B T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 1 Thủng lưới Flora Tallinn 5 trận gần nhất H T B H B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới