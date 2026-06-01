Trực tiếp Thụy Sĩ vs Canada: Canada rút ngắn cách biệt 2-1 Cuộc đối đầu tại BC Place giữa Thụy Sĩ và Canada sẽ quyết định cục diện bảng đấu, khi cả hai đội đều đang duy trì mạch bất bại với phong độ ổn định tại World Cup 2026.

Thụy Sĩ 2 - 1 Canada ● Hiệp 2 — phút 83' 80' Thay người Phút 80' (Thụy Sĩ): R. Vargas vào sân thay D. Ndoye.

76' BÀN THẮNG! Canada (2-1) Phút 76': P. David (Canada) lập công (kiến tạo: N. Saliba). Tỷ số: 2 - 1.

75' Thay người Phút 75' (Canada): T. Buchanan vào sân thay P. David.

74' Thay người Phút 74' (Thụy Sĩ): L. Jaquez vào sân thay S. Widmer.

74' Thay người Phút 74' (Thụy Sĩ): D. Sow vào sân thay M. Aebischer.

58' Thay người Phút 58' (Canada): M. Choiniere vào sân thay S. Eustaquio.

58' Thay người Phút 58' (Canada): A. Ahmed vào sân thay L. Millar.

58' Thay người Phút 58' (Canada): C. Larin vào sân thay T. Oluwaseyi.

57' BÀN THẮNG! Thụy Sĩ (2-0) Phút 57': J. Manzambi (Thụy Sĩ) lập công (kiến tạo: B. Embolo). Tỷ số: 2 - 0.

46' BÀN THẮNG! Thụy Sĩ (1-0) Phút 46': R. Vargas (Thụy Sĩ) lập công (kiến tạo: J. Manzambi). Tỷ số: 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

32' Thẻ vàng Phút 32': C. Larin (Canada) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

32' Thẻ vàng Phút 32': G. Xhaka (Thụy Sĩ) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

0' Trận đấu bắt đầu Thụy Sĩ tiếp đón Canada.

Cập nhật lúc 03:42 25/06/2026

Vào lúc 02:00 ngày 25/06/2026, sân vận động BC Place sẽ chứng kiến màn so tài kịch tính giữa Thụy Sĩ và Canada trong khuôn khổ World Cup. Đây là trận đấu mang tính chất bản lề cho tham vọng tiến sâu của cả hai đội bóng đang sở hữu phong độ rất tương đồng tại giải đấu năm nay.

Phong độ ổn định của hai đối thủ

Thụy Sĩ bước vào trận đấu này với sự tự tin nhất định sau chuỗi kết quả khả quan. Trong hai lượt trận gần nhất, đại diện tới từ châu Âu đã giành được một trận thắng và một trận hòa. Lối chơi kỷ luật cùng khả năng tổ chức đội hình chặt chẽ tiếp tục là điểm tựa giúp Thụy Sĩ duy trì mạch bất bại, khẳng định bản lĩnh của một đội bóng thường xuyên góp mặt tại các vòng đấu loại trực tiếp của những giải đấu lớn.

Phía bên kia chiến tuyến, Canada cũng đang cho thấy sự tiến bộ vượt bậc và không hề kém cạnh đối thủ.

Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)

25/06/2026: Thụy Sĩ 0 - 0 Canada

Phong độ gần đây của Thụy Sĩ

25/06/2026: Thụy Sĩ 0-0 Canada (Hòa)

19/06/2026: Thụy Sĩ 4-1 Bosnia & Herzegovina (Thắng)

14/06/2026: Qatar 1-1 Thụy Sĩ (Hòa)

07/06/2026: Thụy Sĩ 1-1 Úc (Hòa)

31/05/2026: Thụy Sĩ 4-1 Jordan (Thắng)

Phong độ gần đây của Canada

25/06/2026: Thụy Sĩ 0-0 Canada (Hòa)

19/06/2026: Canada 6-0 Qatar (Thắng)

13/06/2026: Canada 1-1 Bosnia & Herzegovina (Hòa)

06/06/2026: Canada 1-1 Rep. Of Ireland (Hòa)

02/06/2026: Canada 2-0 Uzbekistan (Thắng)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ

Phong độ và thống kê đội

Thụy Sĩ (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: DW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 1 (1 sân nhà)

Hòa: 1 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 5 bàn (TB: 2.5 bàn/trận)

Thủng lưới: 2 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Canada (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: DW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 1 (0 sân khách)

Hòa: 1 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 7 bàn (TB: 3.5 bàn/trận)

Thủng lưới: 1 bàn (TB: 0.5 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Switzerland: Không có thông tin chấn thương

Canada

I. Koné: Fracture of lower leg (Missing Fixture)

A. Jones: (Missing Fixture)

Đội hình dự kiến

Switzerland

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Murat Yakin

Đội hình xuất phát:

1. Gregor Kobel (G)

25. Luca Jaquez (D)

4. Nico Elvedi (D)

5. Manuel Akanji (D)

13. Ricardo Rodríguez (D)

8. Remo Freuler (M)

10. Granit Xhaka (M)

15. Djibril Sow (M)

9. Johan Manzambi (M)

17. Rubén Vargas (M)

7. Breel Embolo (F)

Dự bị:

21. Marvin Keller

12. Yvon Mvogo

18. Eray Cömert

24. Aurèle Amenda

3. Silvan Widmer

6. Denis Zakaria

11. Dan Ndoye

20. Michel Aebischer

16. Christian Fassnacht

14. Ardon Jashari

22. Fabian Rieder

19. Noah Okafor

23. Zeki Amdouni

26. Cédric Itten

Canada

Sơ đồ: 4-4-2

HLV: Jesse Marsch

Đội hình xuất phát:

16. Maxime Crépeau (G)

2. Alistair Johnston (D)

4. Luc De Fougerolles (D)

13. Derek Cornelius (D)

22. Richie Laryea (D)

17. Tajon Buchanan (M)

25. Nathan-Dylan Saliba (M)

6. Mathieu Choinière (M)

20. Ali Ahmed (M)

10. Jonathan David (F)

9. Cyle Larin (F)

Dự bị:

1. Dayne St. Clair

18. Owen Goodman

5. Joel Waterman

23. Niko Sigur

15. Moise Bombito

19. Alphonso Davies

7. Stephen Eustaquio

11. Liam Millar

21. Jonathan Osorio

14. Jacob Shaffelburg

12. Tani Oluwaseyi

24. Promise David

26. Jayden Nelson

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Canada

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 10%

Hòa: 45%

Khách thắng: 45%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -3.5 bàn

Khách: -4.5 bàn

Lời khuyên: Combo Double chance : draw or Canada and +1.5 goals