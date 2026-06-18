Thể thao Trực tiếp tỉ số CH Séc 0-0 Nam Phi: Schick chờ tạo khác biệt Trực tiếp tỉ số CH Séc 0-0 Nam Phi lúc 23h00 ngày 18/6/2026. Patrik Schick và các đồng đội hướng đến chiến thắng đầu tiên tại bảng A World Cup 2026.

Thông tin trận đấu CH Séc vs Nam Phi hôm nay 18/6

Trận CH Séc vs Nam Phi diễn ra lúc 23h00 ngày 18/06/2026 theo giờ Việt Nam.

Địa điểm tổ chức là sân Atlanta, Mỹ. Đây là trận đấu thuộc bảng A, vòng bảng World Cup 2026.

Cả CH Séc lẫn Nam Phi đều đang chịu áp lực về điểm số sau lượt trận đầu tiên. Một chiến thắng không chỉ giúp cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng mà còn tạo lợi thế đáng kể trước chặng đường còn lại.

Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trận đấu qua các nền tảng VTV3, VTV6, VTV10, FPT Play và TV360.

Link VTV3 trực tiếp CH Séc vs Nam Phi: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Link VTV6 trực tiếp CH Séc vs Nam Phi: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Link VTV10 trực tiếp CH Séc vs Nam Phi: https://vtvgo.vn/channel/vtv10-1,6.html

Link FPT Play trực tiếp CH Séc và Nam Phi: https://fptplay.vn/su-kien/ch-sec-nam-phi-6a30eca4be65b014d7415e4a?event=eventtv&type=highlight

Link TV360 trực tiếp CH Séc và Nam Phi: https://tv360.vn/tv/vtv3-hd?ch=4&col=1§=LIVE&page=home_live

Trực tiếp tỉ số CH Séc vs Nam Phi - Tỷ số: 0-0

Đang cập nhật.

Nhận định CH Séc vs Nam Phi

CH Séc được đánh giá nhỉnh hơn nhờ bộ khung có nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở môi trường cạnh tranh cao tại châu Âu. Đội bóng này có khả năng kiểm soát nhịp độ, tổ chức bóng từ tuyến dưới và gây áp lực liên tục trong phần sân đối thủ.

Soucek sẽ là người giữ vai trò cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Nếu tiền vệ này hoạt động hiệu quả, CH Séc có thể tạo ra nhiều pha bóng hai và gia tăng sức ép quanh vòng cấm Nam Phi.

Trọng trách ghi bàn đặt lên vai Patrik Schick. Tiền đạo này có khả năng chọn vị trí tốt, chơi đầu hiệu quả và đủ bản lĩnh để xử lý trong những thời điểm hàng công cần một khoảnh khắc quyết định.

Nam Phi không thiếu những cầu thủ có thể tạo đột biến. Percy Tau có tốc độ và kỹ thuật, Lyle Foster phù hợp với các pha bứt tốc phía sau hàng thủ, còn Teboho Mokoena có thể tạo ảnh hưởng bằng khả năng tranh chấp ở tuyến giữa.

Thách thức lớn của Nam Phi nằm ở hệ thống phòng ngự. Việc nhận 8 bàn thua trong 5 trận gần đây cho thấy họ cần duy trì sự tập trung cao hơn, đặc biệt khi phải chống đỡ các tình huống cố định và những quả tạt từ biên của CH Séc.

Nam Phi có thể gây khó khăn nếu giữ được cự ly đội hình hợp lý và phản công chính xác. Tuy nhiên, CH Séc vẫn sở hữu nhiều phương án tiếp cận khung thành hơn và có khả năng quyết định trận đấu ở hiệp hai.

Dự đoán tỷ số: CH Séc 2-1 Nam Phi.