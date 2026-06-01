Thể thao Trực tiếp tỉ số Đức 1-1 Curacao: Cập nhật World Cup 2026 hôm nay Trực tiếp tỉ số Đức 1-1 Curacao lúc 0h00 ngày 15/6/2026. Cuộc đối đầu tại bảng E World Cup 2026 được chú ý khi Đức sở hữu ưu thế rõ rệt về đẳng cấp, phong độ và chất lượng đội hình.

Thông tin trận Đức đấu với Curacao

Thời gian: 0h00 ngày 15/06/2026, giờ Việt Nam.

Địa điểm: SVĐ NRG, Houston, Mỹ.

Giải đấu: Bảng E - Vòng chung kết World Cup 2026.Link trực tiếp bóng đá: VTV3, VTV6, VTV9, VTV10, FPTPlay, TV360.

Tường thuật trực tiếp Đức đấu với Curacao - Tỷ số 1-1

Phút 23: Tuyển Đức tạm chững lại để ổn định

Ít phút nghỉ ngắn giúp các cầu thủ Đức lấy lại sự bình tĩnh sau bàn gỡ hòa của Curacao.

Phút 38: Tuyển Đức dẫn lại 2-1

Sau quả phạt góc của Nathaniel Brown, Nico Schlotterbeck bật nhảy đánh đầu tung lưới Curacao, giúp Đức tái lập lợi thế.

Phút 36: Juninho Bacuna dứt điểm không thành công

Tiền vệ Curacao thoát khỏi sự truy cản của cầu thủ Đức rồi sút xa ở cự ly chừng 25m, nhưng bóng đi lệch mục tiêu.

Phút 32: Hậu vệ Curacao cứu thua

Cú đá của Leroy Sane trong vòng cấm bị hậu vệ Curacao cản phá, giúp đội nhà đứng vững trước sức ép của Đức.

Phút 28: Đức chưa tận dụng được phạt góc

Tuyển Đức gặp khó trước lối đeo bám của Curacao và phải tìm đến tình huống cố định. Schlotterbeck đánh đầu nhưng thủ môn Room đã cản được.

Phút 21: Đức 1-1 Curacao

Curacao tạo cú sốc khi ghi bàn vào lưới tuyển Đức. Livano Comenencia là người dứt điểm quyết đoán, khiến Neuer phải vào lưới nhặt bóng.

Phút 19: Cú đá của Bacuna đi quá cao

Leandro Bacuna nhận cơ hội ở rìa vòng cấm rồi sút về phía khung thành, nhưng bóng bay cao hơn xà ngang.

Phút 14: Wirtz có pha ra chân rất căng

Florian Wirtz lao lên đón bóng và tung cú sút uy lực từ rìa vòng cấm, bóng đi chệch cột dọc bên phải rất sát.

Phút 11: Sane không thể đưa bóng vào lưới

Dù khung thành Curacao ở rất gần, Sane vẫn không thể dứt điểm trúng đích trong một tình huống xử lý không thật sự dễ dàng.

Phút 9: Đức tiếp tục ép sân

Nmecha tiếp tục có pha dứt điểm tốt, cho thấy phong độ rất cao của cầu thủ mang áo số 23 trong những phút đầu trận.

Phút 6: Bàn thắng cho tuyển Đức

Felix Nmecha tung cú đặt lòng cực kỳ chất lượng, giúp Đức mở tỷ số sớm trước Curacao.

Phút 2: Đức có pha bóng đáng chú ý

Cầu thủ Đức xâm nhập vòng cấm ở tốc độ cao, làm hàng phòng ngự Curacao bị đặt vào thế khó.

Phút 00: Bắt đầu trận đấu

Nhận định bóng đá Đức đấu với Curacao hôm nay

Đức bắt đầu hành trình tại bảng E World Cup 2026 bằng trận đấu được đánh giá khá thuận lợi trước Curacao. Với đội hình có nhiều ngôi sao, phong độ toàn thắng 5 trận gần nhất và kinh nghiệm dày dạn ở các giải lớn, Đức nắm lợi thế lớn trước giờ bóng lăn.

Đội bóng của HLV Julian Nagelsmann nhiều khả năng sẽ xây dựng thế trận từ khu vực giữa sân. Pavlovic và Goretzka có nhiệm vụ giữ nhịp, thu hồi bóng và mở ra các hướng tấn công. Khi Đức kiểm soát tốt tuyến giữa, Havertz, Musiala và Wirtz sẽ có điều kiện hoán đổi vị trí để kéo giãn hệ thống phòng ngự của Curacao.

Curacao bước vào trận đấu với tinh thần không có gì để mất. Lần đầu chạm trán Đức tại World Cup là thử thách lớn, nhưng cũng là cơ hội để đại diện Caribbean chứng minh khả năng cạnh tranh. Dù vậy, phong độ 5 trận gần nhất với 1 thắng, 1 hòa và 3 thua cho thấy họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều sức ép.

Về chiến thuật, Curacao có thể ưu tiên phòng ngự số đông, giữ đội hình thấp và hạn chế khoảng trống trước vòng cấm. Tahith Chong cùng Jurgen Locadia là những cái tên được kỳ vọng tạo ra điểm nhấn trong các pha chuyển trạng thái nhanh.

Đức vẫn là đội có khả năng định đoạt trận đấu tốt hơn. Nếu sớm mở tỷ số, đại diện châu Âu có thể kiểm soát nhịp độ và buộc Curacao phải rời bỏ lối chơi phòng ngự. Khi ấy, khoảng trống sẽ xuất hiện nhiều hơn cho các pha phối hợp ở trung lộ và hai biên.

Trận đấu được dự báo có khoảng 3-4 bàn thắng. Đức nhiều khả năng vượt trội về phạt góc nhờ tần suất tấn công cao, còn Curacao có thể phải nhận nhiều thẻ nếu liên tục bị đặt vào thế chống đỡ.

Dự đoán tỷ số: Đức 3-0 Curacao.