Thể thao Trực tiếp tỉ số Iran 0-0 New Zealand: Đại diện châu Á chờ chiến thắng đầu tay ở bảng G World Cup 2026 Trực tiếp tỉ số Iran 0-0 New Zealand lúc 8h00 ngày 16/6/2026. Iran được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm World Cup, nền tảng phòng ngự chắc chắn và hàng công có nhiều phương án tạo đột biến.

Thông tin trận đấu Iran đấu với New Zealand hôm nay 16/6/2026

Iran gặp New Zealand lúc 8h00 ngày 16/06/2026, theo giờ Việt Nam. Trận đấu diễn ra tại SVĐ SoFi Stadium, Mỹ, thuộc bảng G - Vòng chung kết World Cup 2026.

Trận đấu được phát trực tiếp trên các kênh và nền tảng gồm VTV3, VTV6, VTV9, VTV10, FPTPlay và TV360. Đây là màn ra quân có ý nghĩa quan trọng với cả hai đội trong cuộc đua giành lợi thế sớm tại bảng G.

Tổng hợp link, kênh phát trực tiếp Iran vs New Zealand

Phát trực tiếp trận Iran vs New Zealand trên kênh VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Phát trực tiếp trận Iran vs New Zealand trên kênh VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Phát trực tiếp trận Iran vs New Zealand trên kênh VTV9: https://vtvgo.vn/channel/vtv9-1,39.html

Link FPT Play trực tiếp Iran vs New Zealand: https://fptplay.vn/su-kien/iran-new-zealand-6a2bc9f9713de0a254e52f3f?event=eventtv&type=highlight

Link TV360 trực tiếp Iran vs New Zealand: https://tv360.vn/tv/vtv3-hd?ch=4&col=1§=LIVE&page=home_live

Tường thuật bóng đá Iran đấu với New Zealand - Tỷ số: 0-0

Iran và New Zealand đang có tỷ số 0-0. Phần tường thuật trực tiếp sẽ cập nhật các diễn biến chính như bàn thắng, cơ hội nguy hiểm, thẻ phạt, thay đổi nhân sự và những điểm nóng đáng chú ý trong trận đấu.

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Đội hình dự kiến Iran vs New Zealand

Đội hình dự kiến Iran gồm Alireza Beiranvand, Ramin Rezaeian, Shoja Khalilzadeh, Mohammad Zadegan, Ehsan Hajsafi, Saeid Ezatolahi, Mohammad Razzaghinia, Mehdi Ghayedi, Saman Ghoddos, Mohammad Mohebbi và Mehdi Taremi.

Đội hình dự kiến New Zealand gồm Michael Paulsen, Tim Payne, Michael Boxall, Tyler Surman, Liberato Cacace, Joe Bell, Marko Stamenic, Ben Old, Sarpreet Singh, Eli Just và Chris Wood.

Nhận định bóng đá hôm nay Iran đấu với New Zealand

Iran bước vào trận đấu với vị thế cửa trên tại bảng G World Cup 2026. Đại diện châu Á có nhiều kinh nghiệm hơn ở sân chơi lớn, đồng thời sở hữu lối đá giàu tính tổ chức, mạnh trong tranh chấp và biết cách kiểm soát nhịp độ khi cần.

Đội bóng Tây Á đã có 6 lần tham dự World Cup và góp mặt liên tục ở các kỳ gần đây. Dù chưa vượt qua vòng bảng, Iran vẫn là tập thể khó chịu nhờ hàng thủ kín kẽ, khả năng chuyển trạng thái nhanh và những cá nhân đủ sức tạo khác biệt ở tuyến trên.

Hàng công là điểm đáng chờ đợi nhất của Iran. Mehdi Taremi vẫn là niềm hy vọng số một nhờ khả năng di chuyển thông minh, kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu và sự nhạy bén trong vòng cấm.

Xung quanh Taremi, Saman Ghoddos, Mehdi Ghayedi và Mohammad Mohebbi có thể hỗ trợ bằng tốc độ, kỹ thuật và các pha xử lý ở hai biên. Nếu Iran vận hành đúng nhịp, New Zealand sẽ phải lùi sâu trong phần lớn thời gian để hạn chế khoảng trống trước khung thành.

New Zealand trở lại World Cup sau 16 năm vắng bóng, nên đội bóng này có thêm động lực để tạo dấu ấn trong trận ra quân. Lối chơi của họ không quá phức tạp, nhưng dựa nhiều vào thể lực, bóng dài, tranh chấp tay đôi và các pha không chiến hướng đến Chris Wood.

Chris Wood là điểm tựa lớn nhất trên hàng công New Zealand. Chân sút thuộc biên chế Nottingham Forest đang là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử đội tuyển New Zealand với 45 pha lập công, nên Iran sẽ cần đặc biệt cảnh giác trong các tình huống bóng bổng.

Dù vậy, phong độ gần đây của New Zealand vẫn là dấu hỏi lớn khi họ thua 4 trong 5 trận gần nhất. Trước một Iran giàu kinh nghiệm hơn, có tổ chức tốt hơn và sở hữu nhiều phương án tấn công hơn, đại diện châu Đại Dương sẽ phải phòng ngự rất tập trung nếu muốn giữ lại điểm số.

Điểm nóng trận Iran vs New Zealand

Trung tuyến là khu vực có thể quyết định cục diện trận đấu. Nếu Saeid Ezatolahi và Saman Ghoddos kiểm soát được nhịp chơi, Iran sẽ có nhiều cơ hội đưa bóng lên phía trên cho Mehdi Taremi khai thác khoảng trống.

Hai hành lang biên cũng là hướng tấn công quan trọng của Iran. Mehdi Ghayedi và Mohammad Mohebbi có thể tạo áp lực bằng tốc độ, buộc hàng thủ New Zealand phải lùi sâu và hạn chế khả năng hỗ trợ cho tuyến trên.

Với New Zealand, Chris Wood là điểm đến rõ ràng nhất trong các pha bóng dài. Đại diện châu Đại Dương cần tận dụng tối đa những tình huống cố định, bởi họ khó có nhiều cơ hội kiểm soát bóng trước Iran.

Dự đoán tỷ số Iran vs New Zealand

Iran có nhiều cơ sở để hướng tới chiến thắng trong trận mở màn bảng G. New Zealand có thể chơi quyết liệt và gây khó khăn bằng bóng bổng, nhưng chênh lệch về kinh nghiệm, tổ chức và chất lượng hàng công vẫn nghiêng về đại diện châu Á.

Dự đoán tỷ số: Iran 2-0 New Zealand.