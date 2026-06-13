Thể thao Trực tiếp tỉ số Mỹ vs Paraguay hôm nay 13/6/2026: 3-0 Trực tiếp Mỹ vs Paraguay hôm nay 13/6/2026 trong khuôn khổ bảng D FIFA World Cup 2026™. Trận đấu trên sân SoFi được xem là màn ra quân quan trọng của đội tuyển Mỹ trên hành trình cạnh tranh vé đi tiếp.

Thông tin trận đấu Mỹ vs Paraguay

Thời gian: 08h00 ngày 13/6/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: Sân vận động SoFi, Mỹ

Giải đấu: Bảng D - Vòng chung kết FIFA World Cup 2026™

Các nền tảng phát trực tiếp:

Kênh VTV3 phát trực tiếp trận đấu: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Kênh VTV9 phát trực tiếp trận đấu: https://vtvgo.vn/channel/vtv9-1,39.html

Tường thuật bóng đá Mỹ vs Paraguay - Tỷ số: 3-0

Hết hiệp 1: Paraguay gặp bất lợi lớn

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 3-0 nghiêng về ĐT Mỹ. Paraguay rời sân nghỉ giữa trận trong thế bị dẫn sâu.

Phút 45+5: Balogun đánh bại Orlando Gill

Balogun có pha tranh chấp mạnh mẽ để vượt qua Alderete. Khi đã có khoảng trống, anh dứt điểm kỹ thuật, hạ thủ môn Orlando Gill và nâng tỷ số lên 3-0.

Phút 45: Thông báo bù giờ

Hiệp đấu đầu tiên có 5 phút bù giờ.

Phút 43: Tillman bị chặn trong pha đối mặt

Malik Tillman xộc thẳng vào vòng cấm địa và có cơ hội dứt điểm trước Orlando Gill. Tuy nhiên, thủ môn Paraguay đã lao ra hợp lý, khép góc và cản phá thành công.

Phút 37: Richards đánh đầu nguy hiểm

ĐT Mỹ có tình huống phạt góc tạo ra áp lực lớn lên khung thành Paraguay. Chris Richards bật cao đánh đầu, đưa bóng đi chệch khung thành rất đáng tiếc.

Phút 36: Tillman dứt điểm bị chặn

Tillman quyết định sút xa, nhưng cú đá của anh không đi thẳng về khung thành khi đập trúng hậu vệ Paraguay rồi ra ngoài.

Phút 31: Pha phối hợp thành bàn của ĐT Mỹ

Pulisic băng xuống bên cánh trái và đưa bóng vào trong bằng đường căng ngang chính xác. Balogun tận dụng cơ hội, đệm bóng tung lưới Paraguay để nâng tỷ số trận đấu lên 2-0.

Phút 28: ĐT Mỹ đưa bóng vào lưới nhưng không được tính

McKennie xử lý tốt ở khu vực trước vòng cấm Paraguay rồi chuyền bóng cho Balogun băng xuống dứt điểm. Bóng đã nằm trong lưới, nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì Pulisic rơi vào thế việt vị ở pha bóng trước đó.

Phút 22: Pha áp sát của ĐT Mỹ

Mỹ gây sức ép mạnh ở trung lộ với 2 cầu thủ cùng ập vào tranh bóng với Júnior Alonso. Trung vệ Paraguay vẫn giữ được sự bình tĩnh, che chắn tốt để Orlando Gill kịp thời băng ra bắt bóng.

Phút 16: Sergino Dest thoát xuống bên cánh phải

Balogun chuyền bóng sang cánh phải, tạo điều kiện để Sergino Dest băng xuống đối mặt thủ môn Paraguay. Dù có thể dứt điểm, Dest lại chọn căng ngang và bóng sau đó bị hậu vệ Paraguay phá ra biên.

Phút 14: Cú sút của Enciso

Paraguay có tình huống tấn công ở trung lộ khi Enciso xử lý trước vòng cấm Mỹ. Cầu thủ này đảo chân vài nhịp rồi sút, nhưng bóng đi ra ngoài khung thành.

Phút 12: Pulisic tạo đột biến

Pulisic liên tiếp khuấy đảo cánh trái bằng khả năng đi bóng của mình. Các cầu thủ Paraguay gặp khó trong việc theo kèm và buộc phải phạm lỗi với anh.

Phút 7: Vào! ĐT Mỹ mở tỷ số

ĐT Mỹ có pha phối hợp tấn công khá bài bản. Từ đường chuyền của McKennie, Pulisic đột phá bên cánh trái, vượt qua 2 cầu thủ Paraguay và khiến vòng cấm đội khách trở nên lộn xộn. Trong nỗ lực cản phá đường căng ngang của McKennie, Bobadilla vô tình đưa bóng về lưới nhà, giúp đội chủ nhà dẫn 1-0.

Phút 3: ĐT Mỹ đáp trả

McKennie thực hiện đường chuyền dài để Balogun băng xuống dứt điểm. Tuy nhiên, hậu vệ Paraguay theo kèm rất sát, khiến tiền đạo của ĐT Mỹ không thể tạo ra cú sút thực sự nguy hiểm. Ngay sau đó, trọng tài biên cũng căng cờ báo Balogun đã rơi vào thế việt vị.

Phút 2: Cơ hội của Paraguay

Trận đấu giữa Mỹ và Paraguay hôm nay 13/6/2026 chính thức bắt đầu. Hai đội nhập cuộc với sự tập trung cao, nhanh chóng triển khai đội hình sau tiếng còi khai cuộc.

Phút 1: Mở đầu trận đấu Mỹ vs Paraguay

Almiron phối hợp với Sanabria bên cánh trái, mở ra tình huống tấn công đáng chú ý cho Paraguay. Sanabria sau đó cố gắng dứt điểm ở góc hẹp, buộc thủ môn Freese phải vất vả cản phá.

Đội hình dự kiến ĐT Mỹ

Turner, Scally, Richards, Ream, Robinson, Adams, McKennie, Reyna, Weah, Pulisic, Balogun.

Đội hình dự kiến ĐT Paraguay

Fernandez, Espinoza, Gomez, Alderete, Alonso, Cubas, Villasanti, Diego Gomez, Almiron, Enciso, Sanabria.

Nhận định bóng đá hôm nay Mỹ vs Paraguay

Mỹ bước vào World Cup 2026 với vị thế đặc biệt khi là một trong những đội chủ nhà. Điều đó mang đến lợi thế lớn về sân bãi và sự cổ vũ, nhưng đồng thời cũng tạo ra áp lực không nhỏ cho thầy trò HLV Mauricio Pochettino.

Trên sân SoFi, đội tuyển Mỹ được kỳ vọng sẽ chủ động kiểm soát thế trận. Những gương mặt như Pulisic, McKennie, Adams, Reyna hay Balogun giúp đội chủ nhà sở hữu nhiều phương án tấn công. Đặc biệt, Pulisic vẫn là niềm hy vọng lớn nhất nhờ khả năng tạo đột biến ở biên và những pha xử lý trong phạm vi hẹp.

Phong độ của Mỹ trước giải tương đối tích cực khi thắng 3 trong 5 trận gần đây. Tuy nhiên, hàng phòng ngự vẫn là điểm khiến người hâm mộ lo lắng. Việc thường xuyên để đối thủ có cơ hội ghi bàn có thể khiến Mỹ gặp rắc rối trước một Paraguay giàu tốc độ trong các pha phản công.

Paraguay không phải đội bóng dễ bị bắt nạt. Đại diện Nam Mỹ có Gustavo Gomez làm điểm tựa nơi hàng thủ, Diego Gomez giữ vai trò điều tiết ở tuyến giữa, còn Almiron và Enciso đủ khả năng gây áp lực lên hàng phòng ngự đối phương. Lối chơi phòng ngự phản công của Paraguay có thể khiến Mỹ gặp nhiều khó khăn nếu không sớm tạo ra lợi thế.

Nhiều khả năng Mỹ sẽ cầm bóng nhiều hơn, trong khi Paraguay chọn cách chơi thấp, thu hẹp khoảng trống và chờ thời cơ phản đòn. Nếu đội chủ nhà có bàn thắng sớm, trận đấu sẽ dễ mở hơn. Ngược lại, càng kéo dài thế cân bằng, Paraguay càng có cơ hội tạo bất ngờ.

Xét tổng thể, Mỹ vẫn nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà, chiều sâu đội hình và chất lượng tấn công. Dù vậy, Paraguay đủ kinh nghiệm để khiến trận đấu diễn ra căng thẳng đến những phút cuối.

Dự đoán tỷ số

Mỹ 2-1 Paraguay.