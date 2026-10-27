Trực tiếp Torino vs Como: Como vượt lên dẫn trước

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Torino vs Como: Como vượt lên dẫn trước

Văn Thể27/10/2026 21:46

Torino và Como cùng mang theo chuỗi 3 trận thắng liên tiếp vào cuộc đối đầu lúc 02:45 ngày 28/10/2026 tại Stadio Olimpico Grande Torino, khi Como hơn 4 điểm.

Torino1 - 2ComoHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Torino 1 - 2 Como.

  • 89'Como ép sân

    Cầm bóng: Torino 27% - 73% Como, dứt điểm 11 - 17 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 5 - 6; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 10 - 2, cứu thua 3 - 4.

  • 89'Thay người

    Phút 89' (Torino): Gaetano Oristanio vào sân thay Rafik Belghali.

  • 89'Thay người

    Phút 89' (Torino): Emirhan İlkhan vào sân thay Daniel Bragança.

  • 87'BÀN THẮNG! Como (1-2)

    Phút 87': Nico Paz (Como) lập công (kiến tạo: Yan Couto). Tỷ số: 1 - 2.

  • 81'BÀN THẮNG! Como (1-1)

    Phút 81': Jacobo Ramón (Como) lập công (kiến tạo: Nico Paz). Tỷ số: 1 - 1.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Como): Samuele Ricci vào sân thay Jayden Addai.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Como): Ivan Smolcic vào sân thay Luis Milla.

  • 77'Como ép sân

    Cầm bóng: Torino 28% - 72% Como, dứt điểm 11 - 13 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 4 - 5; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 9 - 2, cứu thua 3 - 4.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Torino): Sandro Kulenović vào sân thay Giovanni Simeone.

  • 72'Thẻ vàng

    Phút 72': Rafik Belghali (Torino) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Como): Kaiki Bruno vào sân thay Álex Valle.

  • 63'Como ép sân

    Cầm bóng: Torino 30% - 70% Como, dứt điểm 8 - 11 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 3 - 4; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 2 - 4.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Como): Jayden Addai vào sân thay Maximo Perrone.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Como): Martin Baturina vào sân thay Maxence Caqueret.

  • 55'Thay người

    Phút 55' (Torino): Nathan Patterson vào sân thay Alessio Cacciamani.

  • 55'Thay người

    Phút 55' (Torino): Gvidas Gineitis vào sân thay Kian Fitz-Jim.

  • 51'Como ép sân

    Cầm bóng: Torino 31% - 69% Como, dứt điểm 6 - 9 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 2 - 2.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 37'Como ép sân

    Cầm bóng: Torino 38% - 62% Como, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 1 - 2.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Torino 44% - 56% Como, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 2.

  • 24'BÀN THẮNG! Torino (1-0)

    Phút 24': Che Adams (Torino) lập công (kiến tạo: Kian Fitz-Jim). Tỷ số: 1 - 0.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Torino 52% - 48% Como, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Torino tiếp đón Como.

Cập nhật lúc 04:41 28/10/2026

Đội hình chính thức
Torino
Sơ đồ 3-5-2 · HLV Ignazio Abate
Como
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Cesc Fàbregas
20
Lucas Perri
23
Saúl Coco
44
A. Ismajli
15
P. Comuzzo
45
R. Belghali
28
K. Fitz-Jim
21
Daniel Bragança
10
N. Vlašić
77
A. Cacciamani
18
G. Simeone
19
C. Adams
97
Robert Sánchez
27
Yan Couto
4
Jacobo Ramón Naveros
2
M. Kempf
3
Álex Valle
5
M. Perrone
6
Luis Milla
7
L. da Cunha
10
N. Paz
8
M. Caqueret
9
T. Douvikas
Dự bị
Torino
26 D. Mascardi3 C. Biraghi22 C. Casadei5 E. Cömert66 G. Gineitis17 S. Kulenović6 E. İlkhan91 D. Zapata76 L. Siviero
Como
18 E. Goldaniga16 Kaiki22 M. Vigorito21 S. Ricci42 J. Addai54 Matteo Oliveira Papaccioli15 A. Lahdo53 Willy Kambwala Ndengushi13 A. Dossena
Cập nhật đội hình lúc 02:17 28/10/2026
TorinoThống kêComo
27%
Kiểm soát bóng
73%
11
Dứt điểm
17
5
Trúng đích
4
5
Phạt góc
6
10
Phạm lỗi
2
2
Việt vị
3
3
Thủ môn cứu thua
4

Torino và Como gặp nhau trong lúc cả hai cùng đang có phong độ cao. Mỗi đội đều thắng 3 trận liên tiếp gần nhất, nên cuộc gặp tại Stadio Olimpico Grande Torino lúc 02:45 ngày 28/10/2026 hứa hẹn là màn so tài giữa hai tập thể đang tự tin.

Hai chuỗi thắng gặp nhau

Torino đang có 5 trận gần nhất khá tích cực: thắng 3, hòa 1, thua 1. Điều đáng chú ý là 3 trận thắng nằm ở những lần ra sân mới nhất, cho thấy đội chủ nhà đang lên tay đúng lúc. Trận hòa và trận thua đến trước đó, nên đà đi lên của Torino khá rõ.

Como có cùng thành tích thắng 3 trận liên tiếp gần nhất. Trong 5 trận gần đây, đội khách thắng 3, hòa 1, thua 1. Trận thua và trận hòa đều nằm ở giai đoạn trước chuỗi thắng này.

Thế đối đầu nghiêng về Como

Trong 4 lần đối đầu gần nhất, Como thắng 3 lần và Torino thắng 1 lần, không có trận hòa nào. Xu hướng này cho thấy Como thường chiếm ưu thế khi gặp Torino. Tuy nhiên, Torino từng thắng ít nhất một lần trong loạt gặp gần đây và đang chơi tốt hơn so với giai đoạn trước.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Como đang đứng hạng 5 với 17 điểm. Torino xếp hạng 8 với 13 điểm, kém đối thủ 4 điểm. Khoảng cách này không quá lớn. Đội chủ nhà có cơ hội rút ngắn chênh lệch nếu giành chiến thắng trên sân nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Khi cả hai đội đều mang theo chuỗi thắng, sự tự tin có thể ảnh hưởng nhiều đến diễn biến trận đấu. Como có lợi thế về thứ hạng và thế đối đầu gần đây. Torino có lợi thế sân nhà và đà đi lên đang rõ nét.

Trận đấu nhiều khả năng sẽ cân bằng, và đội nào giữ được sự ổn định lâu hơn sẽ có lợi thế. Một chuỗi thắng sẽ phải dừng lại, hoặc cả hai cùng kéo dài đà thăng hoa, nên đây là cuộc gặp đáng theo dõi.

Nhận định

Nhìn chung, Como nhỉnh hơn về thứ hạng và thành tích đối đầu, còn Torino có phong độ không thua kém và được thi đấu trên sân nhà. Đây là cuộc đấu của hai đội đang vào phom, nơi những chi tiết nhỏ có thể quyết định kết quả.

Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
Torino · 1 thắng0 hòaComo · 3 thắng
24/01/2026
Como
6 - 0
Torino
COM
25/11/2025
Torino
1 - 5
Como
COM
13/04/2025
Como
1 - 0
Torino
COM
26/10/2024
Torino
1 - 0
Como
TOR
Torino
5 trận gần nhất
TTTHB
8
Trận
4-1-3
T-H-B
13
Ghi (TB 1.6)
11
Thủng lưới
Como
5 trận gần nhất
TTTBH
8
Trận
5-2-1
T-H-B
14
Ghi (TB 1.8)
7
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Inter8710+1322TTTHT
2Lazio8710+1122TTTTH
3AS Roma8530+1318HTHHT
4AC Milan8530+918TTHTH
5Como8521+717TTHBT
6Frosinone8422+414HTBTH
7Juventus8422+314TBHTB
8Torino8413+213TTTHB
9Cagliari8413-313BBHTT
Tình hình lực lượng
Torino
F. Israel (Shoulder Injury)
R. Mandragora (Muscle Injury)
R. Rodriguez (Thigh Injury)
N. Fortini (Thigh Injury)
E. Ilkhan (Muscle Injury)
F. Israel (Shoulder Injury)
R. Mandragora (Muscle Injury)
R. Rodriguez (Thigh Injury)
Como
T. Chalobah (Injury)
A. Diao (Thigh Injury)
M. Kean (Leg Injury)
M. Liberali (Leg Injury)
J. Rodriguez (Injury)
T. Chalobah (Injury)
A. Diao (Thigh Injury)
M. Kean (Leg Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Torino vs Como: Como vượt lên dẫn trước
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