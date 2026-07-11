TRỰC TIẾP Trực tiếp Torino vs Lecce: Torino ép sân, chưa có bàn thắng Lecce bước vào trận gặp Torino với phong độ chưa tốt, thua 4 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 21h00 ngày 07/11/2026 tại Stadio Olimpico Grande Torino.

Torino 0 - 0 Lecce Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

45+2' Thẻ vàng Phút 45+2': Youssef Maleh (Lecce) nhận thẻ vàng (Foul).

39' Torino ép sân Cầm bóng: Torino 66% - 34% Lecce, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 2 - 5.

27' Torino ép sân Cầm bóng: Torino 70% - 30% Lecce, phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 1 - 4.

13' Torino ép sân Cầm bóng: Torino 85% - 15% Lecce, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 3.

0' Trận đấu bắt đầu Torino tiếp đón Lecce.

Cập nhật lúc 22:05 07/11/2026

Đội hình chính thức Torino Sơ đồ 3-4-1-2 · HLV Ignazio Abate Lecce Sơ đồ 3-5-2 · HLV E. Di Francesco 20 Lucas Perri 23 Saúl Coco 44 A. Ismajli 15 P. Comuzzo 45 R. Belghali 28 K. Fitz-Jim 21 Daniel Bragança 77 A. Cacciamani 10 N. Vlašić 17 S. Kulenović 18 G. Simeone 30 W. Falcone 44 Tiago Gabriel 4 Kialonda Gaspar 2 A. Dembélé 17 Danilo Veiga 77 M. Kaba 79 O. Ngom 14 Y. Maleh 25 A. Gallo 9 N. Štulić 7 Ahmed Fatah Dự bị Torino 91 D. Zapata 19 C. Adams 7 Z. Aboukhlal 3 C. Biraghi 22 C. Casadei 5 E. Cömert 66 G. Gineitis 6 E. İlkhan 8 R. Mandragora Lecce 31 E. Scott 5 J. Siebert 11 K. N’Dri 3 C. Ndaba 18 G. Jean 28 Olaf Gorter 69 W. Geubbels 16 O. Gandelman 8 S. Fofana Cập nhật đội hình lúc 20:32 07/11/2026

Torino Thống kê Lecce 66% Kiểm soát bóng 34% 1 Dứt điểm 0 0 Trúng đích 0 2 Phạt góc 2 2 Phạm lỗi 5

Lecce bước vào chuyến làm khách trên sân Torino với phong độ chưa tốt: đội thua 4 trong 5 trận gần nhất và đang cần một kết quả tích cực để tìm lại nhịp thi đấu. Trận đấu diễn ra lúc 21h00 ngày 07/11/2026 tại Stadio Olimpico Grande Torino.

Lecce chưa thoát khỏi chuỗi trận khó khăn

Trong 5 trận gần nhất, Lecce chỉ thắng 1 trận và thua 4 trận. Đáng lo hơn, đội thua cả 3 trận mới nhất. Chiến thắng duy nhất nằm ở trận thứ tư tính ngược, tức là đã có khoảng cách nhất định với thời điểm hiện tại.

Chuỗi kết quả này khiến Lecce thiếu sự tự tin khi rời sân nhà. Đội khách cần sự chắc chắn trong khâu tổ chức phòng ngự và hiệu quả hơn ở những cơ hội hiếm hoi để thoát khỏi vòng xoáy thất bại.

Torino có phong độ dao động

Chủ nhà cũng không ở trạng thái ổn định. Torino thắng 3 trong 5 trận gần nhất và thua 2 trận, nhưng cả hai thất bại đều đến ở 2 trận mới nhất. Trước đó, đội từng có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp.

Như vậy, Torino đang cố gắng chấm dứt mạch hai trận thua để lấy lại đà hưng phấn từ chuỗi thắng trước đó. Việc được thi đấu trên sân nhà là lợi thế để đội chủ nhà thực hiện mục tiêu này.

Thứ hạng và khoảng cách điểm số

Trên bảng xếp hạng, Torino đang đứng thứ 10 với 13 điểm, còn Lecce xếp thứ 14 với 9 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 4 điểm, đủ để tạo ra chênh lệch về vị thế nhưng chưa quá lớn nếu đội khách có được kết quả tốt.

Với Lecce, một trận đấu tích cực trên sân đối thủ có thể giúp rút ngắn khoảng cách. Torino thì muốn tận dụng sân nhà để củng cố vị trí hiện tại.

Thế đối đầu cân bằng

Lịch sử đối đầu gần đây không nghiêng hẳn về bên nào. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Torino thắng 2 trận, hòa 1 trận và Lecce cũng thắng 2 trận. Điều này cho thấy Lecce hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà dù đang sa sút.

Điểm then chốt của trận đấu

Bài toán lớn nhất của Lecce là chặn đứng chuỗi thua và giữ vững sự tập trung trong thời gian dài. Nếu sớm để thủng lưới, đội khách dễ rơi vào thế bị động giống những trận gần đây.

Ngược lại, Torino cần thể hiện sự kiên nhẫn và tránh tâm lý nôn nóng sau hai trận thua liên tiếp. Đội chủ nhà có phong độ nhỉnh hơn trong 5 trận gần nhất và đứng trên đối thủ ở bảng xếp hạng nên sẽ được đánh giá cao hơn một chút.

Nhận định

Torino nhỉnh hơn về phong độ, thứ hạng và lợi thế sân nhà, nhưng việc đội thua hai trận gần nhất khiến cuộc đối đầu này chưa thể ngã ngũ. Lecce đang gặp khó khăn nhưng thành tích đối đầu cân bằng cho thấy đội vẫn có cơ hội tìm lại niềm vui. Trận đấu hứa hẹn là cuộc chạm trán giữa hai đội đều đang cần lấy lại mạch kết quả tốt.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Torino · 2 thắng 1 hòa Lecce · 2 thắng Torino 1 - 0 Lecce TOR Lecce 2 - 1 Torino LEC Lecce 1 - 0 Torino LEC Torino 0 - 0 Lecce Hòa Torino 2 - 0 Lecce TOR

Torino 5 trận gần nhất B B T T T 10 Trận 4-1-5 T-H-B 14 Ghi (TB 1.4) 16 Thủng lưới Lecce 5 trận gần nhất B B B T B 10 Trận 3-0-7 T-H-B 11 Ghi (TB 1.1) 21 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lazio 10 9 1 0 +16 28 T T T T T 2 Inter 10 8 1 1 +13 25 B T T T T 3 AS Roma 10 7 3 0 +18 24 T T H T H … 9 Bologna 10 4 2 4 +1 14 T T T B T 10 Torino 10 4 1 5 -2 13 B B T T T 11 Genoa 10 4 1 5 -4 13 T T T B T … 13 Atalanta 10 3 2 5 -4 11 B H H B T 14 Lecce 10 3 0 7 -10 9 B B B T B 15 Parma 10 2 2 6 -7 8 T H B B B …

Tình hình lực lượng Torino ✚ P. Pellegri (Jumpers Knee) Lecce Không có thông tin