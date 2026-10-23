TRỰC TIẾP Trực tiếp Torino vs Monza: Monza gỡ hòa 1-1 Torino đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 10, hơn Monza 3 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 01h45 ngày 24/10/2026 tại Stadio Olimpico Grande Torino.

Torino 1 - 1 Monza Hiệp 2 — phút 60' 60' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Torino 1 - 1 Monza.

51' Thay người Phút 51' (Torino): Gvidas Gineitis vào sân thay Rolando Mandragora.

50' Thế trận giằng co Cầm bóng: Torino 49% - 51% Monza, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 2.

47' BÀN THẮNG! Monza (1-1) Phút 47': Gustavo Varela (Monza) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

39' BÀN THẮNG! Torino (1-0) Phút 39': Kian Fitz-Jim (Torino) lập công (kiến tạo: Giovanni Simeone). Tỷ số: 1 - 0.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Torino 52% - 48% Monza, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 1.

34' Thẻ vàng Phút 34': Ardian Ismajli (Torino) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Torino 57% - 43% Monza, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 1.

13' Torino ép sân Cầm bóng: Torino 58% - 42% Monza, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 2 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Torino tiếp đón Monza.

Cập nhật lúc 03:05 24/10/2026

Đội hình chính thức Torino Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Ignazio Abate Monza Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV I. Juric 20 Lucas Perri 15 P. Comuzzo 44 A. Ismajli 23 Saúl Coco 45 R. Belghali 8 R. Mandragora 28 K. Fitz-Jim 77 A. Cacciamani 10 N. Vlašić 19 C. Adams 18 G. Simeone 1 N. Törnqvist 2 Goglichidze 3 L. Lucchesi 44 A. Carboni 19 S. Birindelli 8 M. Ondoa 14 Akinsanmiro 7 Ricardo Mangas 47 Dany Mota 46 Jay Robinson 9 Gustavo Varela Dự bị Torino 3 C. Biraghi 5 E. Cömert 22 C. Casadei 7 Z. Aboukhlal 66 G. Gineitis 17 S. Kulenović 26 D. Mascardi 11 G. Oristanio 2 N. Patterson Monza 26 P. Ciurria 21 L. Colombo 10 P. Cutrone 90 M. Folorunsho 11 O. Forson 60 E. Kouadio 80 M. Mout 16 C. Ngonge 43 A. Strajnar Cập nhật đội hình lúc 01:22 24/10/2026

Torino Thống kê Monza 49% Kiểm soát bóng 51% 5 Dứt điểm 4 1 Trúng đích 1 1 Phạt góc 4 6 Phạm lỗi 2 1 Việt vị 0

Torino đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội củng cố vị thế khi tiếp Monza lúc 01h45 ngày 24/10/2026 trên sân Stadio Olimpico Grande Torino. Chủ nhà đứng hạng 10 với 10 điểm, trong khi đối thủ xếp thứ 14 với 7 điểm. Khoảng cách 3 điểm khiến trận đấu mang ý nghĩa đáng kể với cả hai.

Torino giữ nhịp tốt trong cuộc đua phía trên

Với 10 điểm và vị trí thứ 10, Torino đang ở thế bám đuổi nhóm đầu bảng. Với đội bóng ở vị trí này, mỗi trận thắng đều có thể kéo họ đến gần hơn nhóm dự cúp châu lục.

Phong độ của chủ nhà cũng ủng hộ tham vọng đó. Trong 5 trận gần nhất, Torino thắng 3, hòa 1 và thua 1. Đáng chú ý, họ thắng cả hai trận gần đây nhất, trước đó là một trận hòa, một trận thua và một chiến thắng.

Chuỗi kết quả này cho thấy Torino có sự ổn định cần thiết để duy trì vị trí hiện tại. Lợi thế sân nhà là yếu tố bổ trợ, nhất là khi đội bóng đang giữ được mạch kết quả tích cực.

Monza cần một cú hích để rút ngắn khoảng cách

Monza đứng hạng 14 với 7 điểm, kém Torino 3 điểm. Phong độ của đội khách khá thất thường: trong 5 trận gần nhất, họ thắng 2, hòa 1 và thua 2.

Tuy nhiên, Monza đang có đà đi lên nhất định khi thắng ở trận gần nhất. Trước đó, họ lần lượt thua, hòa, thua rồi thắng, một chuỗi kết quả đan xen cho thấy đội bóng chưa tìm được sự đều đặn.

Một kết quả tích cực trên sân Torino sẽ giúp Monza thu hẹp khoảng cách ở bảng xếp hạng. Ngược lại, nếu thất bại, họ có nguy cơ bị bỏ lại xa hơn so với nhóm phía trên.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Torino

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Torino thắng 2, hòa 2 và Monza thắng 1. Thống kê này cho thấy cặp đấu khá cân bằng, dù chủ nhà nhỉnh hơn về số trận thắng và không bị đối thủ áp đảo.

Hai trận hòa cũng cho thấy các cuộc chạm trán gần đây thường sít sao. Điều đó cảnh báo Torino không thể chủ quan dù đang xếp trên và có phong độ tốt hơn.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Torino, bài toán là biến phong độ tích cực thành điểm số ngay trên sân nhà. Hai chiến thắng liên tiếp gần đây giúp họ có tâm lý thoải mái, và một kết quả tốt sẽ tiếp tục nuôi dưỡng tham vọng bám đuổi nhóm dự cúp châu lục.

Với Monza, thử thách nằm ở việc duy trì sự đều đặn và hạn chế sai sót trước một đối thủ đang hưng phấn. Nếu giữ được tinh thần từ chiến thắng gần nhất, đội khách hoàn toàn có thể khiến chủ nhà gặp khó.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ gần đây và thế đối đầu, Torino được đánh giá nhỉnh hơn. Chủ nhà hơn 3 điểm, thắng nhiều trận hơn trong chuỗi 5 trận gần nhất và cũng có thành tích đối đầu nhỉnh hơn.

Dù vậy, Monza vẫn còn động lực lớn để cải thiện vị thế, và các lần gặp gần đây cho thấy cặp đấu khó có sự chênh lệch quá lớn. Một trận đấu giằng co, nơi Torino giữ lợi thế nhẹ, là kịch bản hợp lý.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Torino · 2 thắng 2 hòa Monza · 1 thắng Torino 0 - 1 Monza MON Monza 0 - 2 Torino TOR Torino 1 - 1 Monza Hòa Torino 1 - 0 Monza TOR Monza 1 - 1 Torino Hòa

Torino 5 trận gần nhất T T H B T 7 Trận 3-1-3 T-H-B 10 Ghi (TB 1.4) 9 Thủng lưới Monza 5 trận gần nhất T B H B T 7 Trận 2-1-4 T-H-B 13 Ghi (TB 1.9) 15 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Inter 7 6 1 0 +12 19 T T H T T 2 Lazio 7 6 1 0 +10 19 T T T H T 3 AS Roma 7 5 2 0 +13 17 T H H T T … 9 Napoli 7 3 1 3 +3 10 B T H T B 10 Torino 7 3 1 3 +1 10 T T H B T 11 Atalanta 7 3 0 4 -1 9 B T B B B … 13 Sassuolo 7 2 2 3 -2 8 B H B T H 14 Monza 7 2 1 4 -2 7 T B T B H 15 Bologna 7 1 2 4 -4 5 B T H B H …

Tình hình lực lượng Torino ✚ E. Ilkhan (Muscle Injury) ✚ F. Israel (Shoulder Injury) ✚ R. Rodriguez (Thigh Injury) ✚ N. Fortini (Thigh Injury) ✚ E. Ilkhan (Muscle Injury) ✚ F. Israel (Shoulder Injury) ✚ R. Rodriguez (Thigh Injury) ✚ N. Fortini (Thigh Injury) Monza ✚ Y. Maye (Muscle Injury) ✚ M. Pessina (Knee Injury) ✚ J. Ziolkowski (Foot Injury) ✚ Y. Maye (Muscle Injury) ✚ M. Pessina (Knee Injury) ✚ J. Ziolkowski (Foot Injury)