TRỰC TIẾP Trực tiếp Toronto FC vs CF Montreal: Đội hình xuất phát Toronto FC và CF Montreal đều ở nhóm cuối bảng, biến màn chạm trán tại sân BMO Field thành cuộc đấu điểm số mang ý nghĩa sống còn cho mục tiêu trụ hạng mùa giải.

Toronto FC vs CF Montreal SẮP BẮT ĐẦU • 00:00 00:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Toronto FC và CF Montreal đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 00:00.

Cập nhật lúc 23:33 10/10/2026

Đội hình chính thức Toronto FC Sơ đồ 4-3-3 · HLV R. Fraser CF Montreal Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Philippe Eullaffroy 1 L. Gavran 22 R. Laryea 15 N. Gomis 13 B. Kuscevic 3 Matheus Pereira 6 N. Dorsch 20 D. Sallói 14 Alonso Coello 7 T. Corbeanu 9 J. Sargent 21 J. Osorio 1 S. Breza 2 J. Neal 5 B. Craig 4 B. Vera 27 D. Bugaj 22 V. Loturi 8 M. Longstaff 13 L. Petrasso 14 D. Ríos 10 A. Sánchez 9 P. Owusu Dự bị Toronto FC 23 W. Yarbrough 11 D. Etienne 96 R. Chukwu 17 Emilio Aristizábal Chavarriaga 38 J. Gilman 10 D. Mihailović 12 Z. Monlouis 90 L. Morgan 27 A. Piedrahita CF Montreal 16 W. Carmona 21 F. Herbers 41 S. Keita 24 E. Morales 7 D. Pereira 6 S. Piette 28 V. Radojević 23 N. Streit 18 H. Synchuk Cập nhật đội hình lúc 23:33 10/10/2026

Trận so tài giữa Toronto FC và CF Montreal diễn ra vào lúc 00:00 ngày 11/10/2026 trên sân vận động BMO Field trong bối cảnh cả hai câu lạc bộ đều đang chật vật ở khu vực cuối bảng xếp hạng. Từng điểm số giành được ở thời điểm hiện tại đều mang giá trị đặc biệt quan trọng đối với cuộc đua trụ hạng của đôi bên.

Áp lực điểm số đè nặng lên nhóm cầm đèn đỏ

Bước vào trận đấu này, vị thế của hai đội phản ánh rõ nét những khó khăn mà họ phải đối mặt xuyên suốt mùa giải. Toronto FC hiện đứng ở vị trí thứ 13 với 29 điểm, trong khi CF Montreal xếp thứ 15 khi mới chỉ tích lũy được 24 điểm.

Khoảng cách 5 điểm giữa hai đội biến màn đối đầu trực tiếp này thành ngã rẽ đáng chú ý. Với Toronto FC, việc thi đấu trên sân nhà BMO Field mang lại cơ hội nới rộng cách biệt trước nhóm bám đuổi. Ngược lại, CF Montreal hiểu rằng thất bại sẽ khiến họ lún sâu hơn và đối diện nguy cơ bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến sinh tồn.

Phong độ thiếu ổn định và bài toán tích lũy điểm số

Nhìn vào chuỗi trận gần đây, màn trình diễn của hai đội đều cho thấy những vấn đề lớn về sự ổn định. Toronto FC trải qua 5 trận đấu gần nhất với kết quả gồm 1 trận hòa, 1 trận thắng và phải nhận 3 trận thua. Dù vậy, việc giành điểm ở 2 lượt trận gần nhất cho thấy dấu hiệu khởi sắc nhất định trong nỗ lực chặn đứng đà sa sút.

Bên kia chiến tuyến, tình hình của CF Montreal đang rơi vào giai đoạn đặc biệt nan giải. Đội bóng này đã phải nhận tới 4 thất bại liên tiếp sau khi có được 1 chiến thắng trong 5 lần ra sân gần nhất. Chuỗi phong độ nghèo nàn vừa qua khiến áp lực tâm lý đè nặng lên các cầu thủ đội khách trước chuyến hành quân đến BMO Field.

Toan tính chặt chẽ vì mục tiêu trụ hạng

Với tính chất quan trọng của một cuộc chiến ở nhóm cuối, sự thực dụng và thận trọng nhiều khả năng sẽ chi phối lối chơi của cả hai câu lạc bộ. Khi nguy cơ mất điểm đồng nghĩa với việc lún sâu hơn vào khủng hoảng, cả Toronto FC lẫn CF Montreal đều cần ưu tiên sự an toàn cho hệ thống phòng ngự trước khi nghĩ đến việc tìm kiếm bàn thắng.

Toronto FC nắm lợi thế nhất định nhờ điểm tựa sân nhà cùng sự cải thiện nhẹ về mặt phong độ ở những lần ra sân gần đây. Trong khi đó, CF Montreal buộc phải tìm cách xốc lại tinh thần và chắt chiu từng cơ hội nhỏ nhất nhằm chặn đứng mạch thua, nếu không muốn tiếp tục chìm sâu ở đáy bảng xếp hạng.

Toronto FC 5 trận gần nhất B B B T H 27 Trận 6-11-10 T-H-B 39 Ghi (TB 1.4) 51 Thủng lưới CF Montreal 5 trận gần nhất T B T B B 27 Trận 6-6-15 T-H-B 34 Ghi (TB 1.3) 54 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 27 18 6 3 +34 60 T T H B H 2 New England Revolution 27 14 4 9 +9 46 B T T T B 3 Inter Miami 27 12 10 5 +14 46 B H H H H … 12 Columbus Crew 27 8 5 14 -4 29 T T B B T 13 Toronto FC 27 6 11 10 -12 29 B B B T H 14 Atlanta United FC 27 7 6 14 -13 27 H T H B H 15 CF Montreal 27 6 6 15 -20 24 T B B B B

Tình hình lực lượng Toronto FC ✚ N. Palacio (Lower-Body Injury) ✚ D. Mihailovic (Muscle Injury) ✚ N. Palacio (Lower-Body Injury) ✚ D. Mihailovic (Muscle Injury) CF Montreal ✚ B. Hidalgo (Groin Injury) ✚ B. Ceballos (Lower-Body Injury) ✚ D. Sealy (Inactive) ✚ B. Vera (Lower-Body Injury) ✚ B. Hidalgo (Groin Injury) ✚ B. Ceballos (Lower-Body Injury) ✚ D. Sealy (Inactive) ✚ B. Vera (Lower-Body Injury)