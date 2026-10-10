Trực tiếp Toronto FC vs CF Montreal: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Toronto FC vs CF Montreal: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng

Văn Thể10/10/2026 18:56

Toronto FC và CF Montreal đều ở nhóm cuối bảng, biến màn chạm trán tại sân BMO Field thành cuộc đấu điểm số mang ý nghĩa sống còn cho mục tiêu trụ hạng mùa giải.

Toronto FC0 - 0CF MontrealHiệp 1 — phút 45'
  • 45'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Toronto FC 46% - 54% CF Montreal, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 6, cứu thua 0 - 2.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Toronto FC 48% - 52% CF Montreal, dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 0 - 2.

  • 23'Thay người

    Phút 23' (Toronto FC): William Yarbrough vào sân thay Luka Gavran.

  • 13'Toronto FC ép sân

    Cầm bóng: Toronto FC 59% - 41% CF Montreal, dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 0 - 2.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Toronto FC tiếp đón CF Montreal.

Cập nhật lúc 00:56 11/10/2026

Đội hình chính thức
Toronto FC
Sơ đồ 4-3-3 · HLV R. Fraser
CF Montreal
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Philippe Eullaffroy
1
L. Gavran
22
R. Laryea
15
N. Gomis
13
B. Kuscevic
3
Matheus Pereira
6
N. Dorsch
20
D. Sallói
14
Alonso Coello
7
T. Corbeanu
9
J. Sargent
21
J. Osorio
1
S. Breza
2
J. Neal
5
B. Craig
4
B. Vera
27
D. Bugaj
22
V. Loturi
8
M. Longstaff
13
L. Petrasso
14
D. Ríos
10
A. Sánchez
9
P. Owusu
Dự bị
Toronto FC
23 W. Yarbrough11 D. Etienne96 R. Chukwu17 Emilio Aristizábal Chavarriaga38 J. Gilman10 D. Mihailović12 Z. Monlouis90 L. Morgan27 A. Piedrahita
CF Montreal
16 W. Carmona21 F. Herbers41 S. Keita24 E. Morales7 D. Pereira6 S. Piette28 V. Radojević23 N. Streit18 H. Synchuk
Cập nhật đội hình lúc 23:33 10/10/2026
Toronto FCThống kêCF Montreal
46%
Kiểm soát bóng
54%
6
Dứt điểm
4
2
Trúng đích
1
2
Phạt góc
3
1
Phạm lỗi
6
0
Việt vị
1
0
Thủ môn cứu thua
2

Trận so tài giữa Toronto FC và CF Montreal diễn ra vào lúc 00:00 ngày 11/10/2026 trên sân vận động BMO Field trong bối cảnh cả hai câu lạc bộ đều đang chật vật ở khu vực cuối bảng xếp hạng. Từng điểm số giành được ở thời điểm hiện tại đều mang giá trị đặc biệt quan trọng đối với cuộc đua trụ hạng của đôi bên.

Áp lực điểm số đè nặng lên nhóm cầm đèn đỏ

Bước vào trận đấu này, vị thế của hai đội phản ánh rõ nét những khó khăn mà họ phải đối mặt xuyên suốt mùa giải. Toronto FC hiện đứng ở vị trí thứ 13 với 29 điểm, trong khi CF Montreal xếp thứ 15 khi mới chỉ tích lũy được 24 điểm.

Khoảng cách 5 điểm giữa hai đội biến màn đối đầu trực tiếp này thành ngã rẽ đáng chú ý. Với Toronto FC, việc thi đấu trên sân nhà BMO Field mang lại cơ hội nới rộng cách biệt trước nhóm bám đuổi. Ngược lại, CF Montreal hiểu rằng thất bại sẽ khiến họ lún sâu hơn và đối diện nguy cơ bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến sinh tồn.

Phong độ thiếu ổn định và bài toán tích lũy điểm số

Nhìn vào chuỗi trận gần đây, màn trình diễn của hai đội đều cho thấy những vấn đề lớn về sự ổn định. Toronto FC trải qua 5 trận đấu gần nhất với kết quả gồm 1 trận hòa, 1 trận thắng và phải nhận 3 trận thua. Dù vậy, việc giành điểm ở 2 lượt trận gần nhất cho thấy dấu hiệu khởi sắc nhất định trong nỗ lực chặn đứng đà sa sút.

Bên kia chiến tuyến, tình hình của CF Montreal đang rơi vào giai đoạn đặc biệt nan giải. Đội bóng này đã phải nhận tới 4 thất bại liên tiếp sau khi có được 1 chiến thắng trong 5 lần ra sân gần nhất. Chuỗi phong độ nghèo nàn vừa qua khiến áp lực tâm lý đè nặng lên các cầu thủ đội khách trước chuyến hành quân đến BMO Field.

Toan tính chặt chẽ vì mục tiêu trụ hạng

Với tính chất quan trọng của một cuộc chiến ở nhóm cuối, sự thực dụng và thận trọng nhiều khả năng sẽ chi phối lối chơi của cả hai câu lạc bộ. Khi nguy cơ mất điểm đồng nghĩa với việc lún sâu hơn vào khủng hoảng, cả Toronto FC lẫn CF Montreal đều cần ưu tiên sự an toàn cho hệ thống phòng ngự trước khi nghĩ đến việc tìm kiếm bàn thắng.

Toronto FC nắm lợi thế nhất định nhờ điểm tựa sân nhà cùng sự cải thiện nhẹ về mặt phong độ ở những lần ra sân gần đây. Trong khi đó, CF Montreal buộc phải tìm cách xốc lại tinh thần và chắt chiu từng cơ hội nhỏ nhất nhằm chặn đứng mạch thua, nếu không muốn tiếp tục chìm sâu ở đáy bảng xếp hạng.

Toronto FC
5 trận gần nhất
BBBTH
27
Trận
6-11-10
T-H-B
39
Ghi (TB 1.4)
51
Thủng lưới
CF Montreal
5 trận gần nhất
TBTBB
27
Trận
6-6-15
T-H-B
34
Ghi (TB 1.3)
54
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Nashville SC271863+3460TTHBH
2New England Revolution271449+946BTTTB
3Inter Miami2712105+1446BHHHH
12Columbus Crew278514-429TTBBT
13Toronto FC2761110-1229BBBTH
14Atlanta United FC277614-1327HTHBH
15CF Montreal276615-2024TBBBB
Tình hình lực lượng
Toronto FC
N. Palacio (Lower-Body Injury)
D. Mihailovic (Muscle Injury)
N. Palacio (Lower-Body Injury)
D. Mihailovic (Muscle Injury)
CF Montreal
B. Hidalgo (Groin Injury)
B. Ceballos (Lower-Body Injury)
D. Sealy (Inactive)
B. Vera (Lower-Body Injury)
B. Hidalgo (Groin Injury)
B. Ceballos (Lower-Body Injury)
D. Sealy (Inactive)
B. Vera (Lower-Body Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Toronto FC vs CF Montreal: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng
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