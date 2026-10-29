TRỰC TIẾP Trực tiếp Toronto FC vs DC United: DC United mở tỷ số Các cuộc đối đầu gần đây giữa Toronto FC và DC United thường có nhiều bàn thắng. Trận đấu 06h30 ngày 29/10/2026 tại BMO Field hứa hẹn tiếp nối mạch đó.

Toronto FC 0 - 1 DC United Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Toronto FC 0 - 1 DC United.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Toronto FC 51% - 49% DC United, dứt điểm 0 - 5 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 1 - 0.

33' Thẻ vàng Phút 33': Niklas Dorsch (Toronto FC) nhận thẻ vàng (Dissent).

29' BÀN THẮNG! DC United (0-1) Phút 29': Andre Dozzell (DC United) lập công (kiến tạo: Silvan Hefti). Tỷ số: 0 - 1.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Toronto FC 47% - 53% DC United, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 4, cứu thua 1 - 0.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Toronto FC 43% - 57% DC United, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Toronto FC tiếp đón DC United.

Cập nhật lúc 07:25 29/10/2026

Đội hình chính thức Toronto FC Sơ đồ 4-4-2 · HLV R. Fraser DC United Sơ đồ 4-4-2 · HLV R. Weiler 1 L. Gavran 22 R. Laryea 13 B. Kuscevic 15 N. Gomis 3 Matheus Pereira 7 T. Corbeanu 6 N. Dorsch 21 J. Osorio 20 D. Sallói 9 J. Sargent 10 D. Mihailović 1 S. Johnson 5 S. Hefti 3 L. Bartlett 15 K. Rowles 6 K. Kurokawa 2 K. Nono 4 M. Peltola 21 A. Dozzell 8 J. Stroud 7 Peglow 22 N. Ordaz Dự bị Toronto FC 23 W. Yarbrough 71 Cimermancic 96 R. Chukwu 17 Emilio Aristizábal Chavarriaga 14 Alonso Coello 11 D. Etienne 38 J. Gilman 12 Z. Monlouis 90 L. Morgan DC United 26 A. Bono 40 K. Castillo 24 J. Farr 25 J. Hopkins 27 Nikola Markovic 13 S. Nealis 23 B. Servania 12 C. Antley 48 Gavin Turner Cập nhật đội hình lúc 06:02 29/10/2026

Toronto FC Thống kê DC United 51% Kiểm soát bóng 49% 0 Dứt điểm 5 0 Trúng đích 2 1 Phạt góc 1 2 Phạm lỗi 5 1 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 0

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Toronto FC và DC United thường có nhiều bàn thắng, và trận gặp nhau lúc 06h30 ngày 29/10/2026 trên sân BMO Field được kỳ vọng tiếp tục đi theo hướng đó. Hai đội đang ở khu vực giữa bảng xếp hạng, cách nhau chỉ 3 điểm, nên cả hai đều cần một kết quả tích cực.

Thế đối đầu cân bằng, ít nhường bước

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Toronto FC thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Cán cân nghiêng nhẹ về DC United, nhưng khoảng cách rất nhỏ.

Đáng chú ý, chỉ 2 trong 5 lần chạm trán khép lại bằng kết quả hòa. Điều đó cho thấy các cuộc đối đầu này thường diễn ra cởi mở, khi cả hai bên đều dám tìm kiếm bàn thắng thay vì chơi an toàn.

Phong độ: Toronto FC chập chờn, DC United sa sút

Toronto FC thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội chủ nhà vừa nếm thất bại ở trận mới nhất, nhưng trước đó đã có chuỗi xen kẽ giữa chiến thắng và kết quả hòa. Phong độ này phản ánh một tập thể chưa ổn định nhưng vẫn đủ khả năng cạnh tranh với đối thủ cùng tầm.

Trong khi đó, DC United đang đi qua giai đoạn khó khăn hơn nhiều. Đội khách chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất và thua 4 trận còn lại, trong đó có 3 trận thua liên tiếp gần đây nhất. Chuỗi kết quả này đặt DC United vào thế phải tìm lại sự tự tin ngay trên sân khách.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Toronto FC đứng hạng 11 với 36 điểm, còn DC United xếp hạng 13 với 33 điểm. Khoảng cách 3 điểm khiến trận đấu mang ý nghĩa thực tế: đội thắng sẽ nới rộng hoặc thu hẹp chênh lệch ngay lập tức.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Toronto FC, thử thách là giữ được sự ổn định sau trận thua gần nhất và tận dụng lợi thế sân nhà tại BMO Field. Với DC United, bài toán là chấm dứt chuỗi thua liên tiếp, đồng thời không để thế trận bị cuốn theo nhịp độ cao vốn quen thuộc ở các lần gặp trước.

Một đội đang thiếu ổn định gặp một đội đang sa sút thường tạo ra trận đấu có nhiều khoảng trống. Kết hợp với xu hướng đối đầu gần đây, kịch bản hai bên cùng đẩy cao đội hình và đua nhau tấn công là khả năng đáng chú ý nhất.

Nhận định

Nhìn chung, Toronto FC nhỉnh hơn về vị trí xếp hạng và có phong độ khá hơn, nhưng lợi thế này không lớn. DC United cũng đã giành 2 trong 5 lần đối đầu gần nhất, nên không thể xem nhẹ. Một trận đấu cởi mở, nhiều cơ hội ở cả hai khung thành là hướng diễn biến đáng chờ đợi tại BMO Field.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Toronto FC · 1 thắng 2 hòa DC United · 2 thắng DC United 2 - 1 Toronto FC DU Toronto FC 2 - 0 DC United TF DC United 2 - 2 Toronto FC Hòa Toronto FC 1 - 3 DC United DU DC United 2 - 2 Toronto FC Hòa

Toronto FC 5 trận gần nhất B T H T B 31 Trận 8-12-11 T-H-B 48 Ghi (TB 1.5) 59 Thủng lưới DC United 31 Trận 7-12-12 T-H-B 38 Ghi (TB 1.2) 55 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 31 21 7 3 +43 70 T H T T T 2 New England Revolution 31 17 4 10 +9 55 T T T B B 3 Inter Miami 31 15 10 6 +20 55 B T T T B … 10 Columbus Crew 31 11 5 15 +1 38 T T T B T 11 Toronto FC 31 8 12 11 -11 36 B T H T B 12 New York City FC 31 8 11 12 +2 35 H H B B H 13 DC United 31 7 12 12 -17 33 B B B T B 14 Atlanta United FC 31 8 6 17 -15 30 B B T B H …

Tình hình lực lượng Toronto FC ✚ K. Franklin (Shoulder Injury) ✚ N. Palacio (Lower-Body Injury) ✚ W. Zimmerman (Ankle Injury) ✚ K. Franklin (Shoulder Injury) ✚ N. Palacio (Lower-Body Injury) ✚ W. Zimmerman (Ankle Injury) DC United ✚ H. Kijima (Leg Injury) ✚ L. Munteanu (Leg Injury) ✚ G. Segal (Ankle Injury) ✚ T. Baribo (Hip Injury) ✚ H. Kijima (Leg Injury) ✚ L. Munteanu (Leg Injury) ✚ G. Segal (Ankle Injury) ✚ T. Baribo (Hip Injury)