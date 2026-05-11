TRỰC TIẾP Trực tiếp Torreense vs Ararat-Armenia: Ararat-Armenia gỡ hòa 1-1 Ararat-Armenia đang thi đấu thăng hoa với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, trước chuyến làm khách trên sân của Torreense lúc 03h00 ngày 06/11/2026.

Torreense 1 - 1 Ararat-Armenia Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Torreense 1 - 1 Ararat-Armenia.

43' Thẻ vàng Phút 43': Bruno Wilson (Ararat-Armenia) nhận thẻ vàng (Foul).

42' Ararat-Armenia ép sân Cầm bóng: Torreense 42% - 58% Ararat-Armenia, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 1 - 0.

41' BÀN THẮNG! Ararat-Armenia (1-1) Phút 41': Karen Muradyan (Ararat-Armenia) lập công (kiến tạo: Zhirayr Shaghoyan). Tỷ số: 1 - 1.

36' Thay người Phút 36' (Torreense): musa drammeh vào sân thay Karem Zoabi.

26' Thế trận giằng co Cầm bóng: Torreense 48% - 52% Ararat-Armenia, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 4 - 3.

25' Thẻ đỏ Phút 25': Jorge Aguirre de Céspedes (Torreense) nhận thẻ đỏ (Serious Foul).

22' VAR Phút 22': Card upgrade confirmed — Jorge Aguirre de Céspedes (Torreense).

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Torreense 48% - 52% Ararat-Armenia, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 3 - 1.

13' BÀN THẮNG! Torreense (1-0) Phút 13': Jorge Aguirre de Céspedes (Torreense) lập công (kiến tạo: Javi Vazquez). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Torreense tiếp đón Ararat-Armenia.

Cập nhật lúc 03:47 06/11/2026

Đội hình chính thức Torreense Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV João Nuno Ararat-Armenia Sơ đồ 4-3-3 · HLV Tulipa 1 Lucas Paes 45 J. Mutombo 5 M. Diadie 4 Volnei Feltes 23 Javi Vázquez 33 João Marques 8 Alejandro Alfaro 11 Manu Pozo 19 K. Zoabi 7 D. Jean 14 Jorge Aguirre 98 João Bravim 2 Hugo Oliveira 47 A. Malis 43 Bruno Wilson 16 E. Grigoryan 70 B. Oliveira 8 J. Balanta 19 K. Muradyan 77 A. Serobyan 91 Sandro Lima 7 Z. Shaghoyan Dự bị Torreense 31 Adriel 3 Juan María Alcedo 44 S. Henriksen 22 David Bruno 17 M. Drammeh 21 Nuha Jatta 6 A. Oudrhiri 29 L. Quintero 26 André Simões Ararat-Armenia 10 Ambartsumyan 20 A. Tera 14 Bruno Pereira 25 A. Ndour 5 Luís Felipe 13 Hovhannisyan 95 França 9 A. Eloyan 17 M. Carlier Cập nhật đội hình lúc 02:32 06/11/2026

Torreense Thống kê Ararat-Armenia 42% Kiểm soát bóng 58% 3 Dứt điểm 5 1 Trúng đích 1 1 Phạt góc 3 5 Phạm lỗi 4 1 Thủ môn cứu thua 0

Ararat-Armenia đang thi đấu thăng hoa và sẽ mang theo sự tự tin đó đến sân của Torreense. Đội khách thắng 4 trong 5 trận gần nhất, trong đó có 3 chiến thắng ở những trận mới nhất. Trận đấu diễn ra lúc 03h00 ngày 06/11/2026 trên sân vận động Estádio Dr. Magalhães Pessoa.

Ararat-Armenia vào trận với mạch thắng ấn tượng

Phong độ là điểm nhấn lớn nhất của đội khách. Ararat-Armenia thắng liền 3 trận gần đây nhất, sau đó thua 1 trận rồi thắng trận trước đó nữa. Tổng cộng, họ thắng 4 và thua 1 trong 5 lần ra sân gần nhất, không có trận hòa nào.

Chuỗi kết quả này cho thấy một tập thể đang chơi ổn định và biết cách giành điểm số. Đây là nền tảng tâm lý quan trọng khi phải làm khách.

Torreense chưa tìm được sự ổn định

Chủ nhà có bức tranh phong độ kém sáng hơn. Torreense hòa trận gần nhất, thắng trận ngay trước đó, rồi thua 3 trận còn lại trong chuỗi 5 trận. Như vậy, đội bóng này chỉ thắng 1, hòa 1 và thua 3 trong 5 trận gần đây.

Dù vậy, trận hòa gần nhất là tín hiệu cho thấy Torreense đã chặn được đà sa sút. Việc thi đấu trên sân nhà cũng giúp họ có thêm động lực để tìm lại cảm giác chiến thắng.

Vị trí trên bảng xếp hạng: khoảng cách giữa phong độ và thứ hạng

Trên bảng xếp hạng, Torreense đang đứng hạng 28 với 3 điểm. Ararat-Armenia xếp hạng 36 và chưa có điểm nào. Thứ hạng của đội khách vì thế chưa phản ánh đúng phong độ gần đây của họ.

Với Ararat-Armenia, trận đấu này là cơ hội để biến mạch thắng thành điểm số trên bảng xếp hạng. Torreense thì cần cải thiện kết quả để không bị chuỗi thua gần đây ảnh hưởng thêm.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Hai bên đang ở hai trạng thái tâm lý khác nhau. Ararat-Armenia có thể tự tin triển khai lối chơi quen thuộc, dựa trên mạch thắng vừa qua. Torreense nhiều khả năng phải đặt sự chắc chắn lên hàng đầu, bởi 3 trận thua trong 5 trận gần nhất cho thấy họ cần củng cố khả năng giữ nhịp độ trận đấu.

Yếu tố sân nhà là lợi thế của Torreense. Khả năng giữ vững sự tập trung trong những thời điểm then chốt có thể quyết định liệu họ chặn được đà đi lên của đối phương hay không.

Nhận định

Xét trên phong độ, Ararat-Armenia đang chiếm ưu thế rõ rệt. Họ thắng nhiều hơn, thua ít hơn và bước vào trận với tâm lý hưng phấn. Tuy nhiên, Torreense có lợi thế sân nhà và vừa chấm dứt chuỗi thua bằng một trận hòa, nên đây vẫn là thử thách không dễ dàng đối với đội khách.

Câu hỏi đặt ra là liệu Ararat-Armenia có tiếp tục bay cao ngay trên sân của đối thủ hay không. Câu trả lời sẽ có vào lúc 03h00 ngày 06/11/2026.

Torreense 5 trận gần nhất H T B B B 3 Trận 1-0-2 T-H-B 4 Ghi (TB 1.3) 7 Thủng lưới Ararat-Armenia 5 trận gần nhất T T T B T 5 Trận 1-1-3 T-H-B 4 Ghi (TB 0.8) 12 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Olympiakos Piraeus 4 3 1 0 +3 10 H T T T 2 Benfica 3 3 0 0 +8 9 T T T 3 Bayer Leverkusen 3 3 0 0 +8 9 T T T … 8 Beşiktaş 3 2 1 0 +4 7 H T T 9 Sunderland 3 2 1 0 +2 7 H T T … 24 AC Milan 3 1 0 2 -1 3 B T B 25 Celta Vigo 3 1 0 2 -1 3 T B B … 27 Jagiellonia 3 1 0 2 -2 3 B T B 28 Torreense 3 1 0 2 -3 3 B B T 29 Celje 3 0 1 2 -5 1 H B B … 35 Celtic 3 0 0 3 -6 0 B B B 36 Ararat-Armenia 3 0 0 3 -9 0 B B B Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Torreense ✚ A. Baradji (Injury) ✚ A. Baradji (Injury) Ararat-Armenia ✚ P. Ayongo (Off the roster) ✚ P. Ayongo (Off the roster)