TRỰC TIẾP Trực tiếp Torreense vs Celtic: Đội hình xuất phát Torreense đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 19 và 6 điểm, hơn Celtic 3 điểm trước trận đấu lúc 03:00 ngày 27/11/2026. Hai đội mang vào cuộc gặp hai trạng thái phong độ trái ngược.

Torreense vs Celtic SẮP BẮT ĐẦU • 03:00 03:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Torreense và Celtic đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 03:00.

Cập nhật lúc 02:34 27/11/2026

Đội hình chính thức Torreense Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV João Nuno Celtic Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. O'Neill 31 Adriel 45 J. Mutombo 4 Volnei Feltes 2 Stopira 23 Javi Vázquez 8 Alejandro Alfaro 5 M. Diadie 11 Manu Pozo 33 João Marques 7 D. Jean 17 M. Drammeh 26 S. Johnstone 51 Colby Donovan 47 D. Murray 5 L. Scales 63 K. Tierney 21 Oxlade-Chamberlain 42 C. McGregor 13 Yang Hyun-Jun 14 L. McCowan 7 Jota 9 K. Høgh Dự bị Torreense 3 Juan María Alcedo 44 S. Henriksen 22 David Bruno 53 Rodrigo Guerreiro 6 A. Oudrhiri 29 L. Quintero 26 André Simões 19 K. Zoabi 73 Vasco Soares De Melo Duarte Silva Celtic 23 H. Hassan 3 J. Lotomba 33 S. McArdle 56 A. Ralston 1 V. Sinisalo 18 O. Sørensen 17 S. Tounekti 49 J. Forrest 20 Carter-Vickers Cập nhật đội hình lúc 02:34 27/11/2026

Torreense đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, đứng hạng 19 với 6 điểm. Trận gặp Celtic trên sân Estádio Dr. Magalhães Pessoa lúc 03:00 ngày 27/11/2026 là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị trí. Celtic hiện đứng hạng 32 với 3 điểm, nên cũng cần một kết quả tích cực để rút ngắn khoảng cách.

Torreense bám sát nhóm trên, nhưng phong độ chưa ổn định

Vị trí thứ 19 cho thấy Torreense đang ở khoảng cách không xa so với nhóm đầu bảng. Tuy nhiên, phong độ gần đây của đội chủ nhà có nhiều biến động. Trong 5 trận gần nhất, Torreense thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận.

Đáng chú ý, hai trận mới nhất của đội đều kết thúc bằng thất bại. Trước đó, Torreense có một trận thắng, một trận hòa rồi lại thắng. Vì vậy, trận gặp Celtic là dịp để đội chủ nhà chấm dứt mạch thua và lấy lại sự tự tin trước khán giả nhà.

Celtic mang theo đà thắng, nhưng vẫn ở nhóm cuối bảng

Ngược lại, Celtic có phong độ khá tốt. Đội khách thắng 3 trận liên tiếp gần đây nhất, trước đó thua 1 trận và hòa 1 trận. Tổng cộng, họ thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất.

Dù vậy, Celtic mới có 3 điểm và đứng hạng 32. Khoảng cách 3 điểm so với Torreense cho thấy đội khách vẫn phải tiếp tục tích lũy điểm số. Một chiến thắng trên sân đối thủ sẽ giúp họ thu hẹp khoảng cách với nhóm trên.

Điểm then chốt của trận đấu

Trận đấu đặt hai hướng đi đối lập cạnh nhau. Torreense cần ổn định trở lại sau hai thất bại gần nhất để giữ vị trí hiện tại. Celtic muốn biến đà thắng thành điểm số trên bảng xếp hạng.

Nếu Torreense kiểm soát được nhịp độ và hạn chế sai sót như ở các trận thua vừa qua, đội chủ nhà có cơ sở để giữ khoảng cách với đối thủ. Ngược lại, nếu Celtic duy trì được sự hiệu quả của chuỗi 3 trận thắng, đội khách hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà.

Nhận định

Về thứ hạng và điểm số, Torreense nhỉnh hơn. Về phong độ gần đây, Celtic đang có lợi thế rõ rệt. Đây là trận đấu cân bằng, trong đó khả năng giữ vững tâm lý và tận dụng cơ hội sẽ quyết định đội nào đi tiếp trong cuộc đua phía trên.

Torreense 5 trận gần nhất B B T H T 4 Trận 2-0-2 T-H-B 7 Ghi (TB 1.8) 9 Thủng lưới Celtic 5 trận gần nhất T T T B H 4 Trận 1-0-3 T-H-B 6 Ghi (TB 1.5) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Benfica 4 4 0 0 +10 12 T T T T 2 Bournemouth 4 4 0 0 +9 12 T T T T 3 Ferencvarosi TC 4 4 0 0 +8 12 T T T T … 8 Beşiktaş 4 2 1 1 +3 7 B H T T 9 Dinamo Zagreb 4 2 1 1 +1 7 T B T H … 18 Omonia Nicosia 4 2 0 2 -1 6 B B T T 19 Torreense 4 2 0 2 -2 6 T B B T 20 Real Sociedad 4 1 2 1 +5 5 H T H B … 24 Sturm Graz 4 1 1 2 -3 4 B T B H 25 Celje 4 1 1 2 -4 4 T H B B … 31 Marseille 4 1 0 3 -4 3 T B B B 32 Celtic 4 1 0 3 -5 3 T B B B 33 Hapoel Beer Sheva 4 0 1 3 -7 1 B B B H … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại