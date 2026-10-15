Trực tiếp Torreense vs Sunderland: Sunderland ép sân, chưa có bàn thắng

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Torreense vs Sunderland: Sunderland ép sân, chưa có bàn thắng

Văn Thể15/10/2026 19:46

Torreense đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 12 với 3 điểm, và tiếp Sunderland lúc 23h45 ngày 15/10/2026 trên sân Estádio Dr. Magalhães Pessoa.

Torreense0 - 0SunderlandHiệp 1 — phút 37'
  • 37'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 27'Sunderland ép sân

    Cầm bóng: Torreense 42% - 58% Sunderland, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 3 - 4.

  • 24'BÀN THẮNG! Sunderland (0-1)

    Phút 24': Timur Tutierov (Sunderland) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Torreense 49% - 51% Sunderland, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 2 - 2.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Torreense tiếp đón Sunderland.

Cập nhật lúc 00:23 16/10/2026

Đội hình chính thức
Torreense
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Luís Tralhão
Sunderland
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. Le Bris
1
Lucas Paes
45
J. Mutombo
5
M. Diadie
4
Volnei Feltes
23
Javi Vázquez
6
A. Oudrhiri
8
Alejandro Alfaro
11
Manu Pozo
19
K. Zoabi
33
João Marques
27
M. Abubakari
22
R. Roefs
32
T. Hume
13
O'Nien
15
O. Alderete
6
D. Methalie
29
Jules Ahoka
27
N. Sadiki
10
N. Angulo
11
C. Rigg
39
M. Fofana
57
Timur Tuterov
Dự bị
Torreense
2 Stopira29 L. Quintero7 D. Jean53 Rodrigo Guerreiro17 M. Drammeh22 David Bruno44 S. Henriksen3 Juan María Alcedo14 Jorge Aguirre
Sunderland
9 B. Brobbey4 K. Danso19 H. Diarra28 E. Le Fée17 Reinildo21 S. Moore20 N. Mukiele77 T. Proctor47 T. Ogunsuyi
Cập nhật đội hình lúc 23:17 15/10/2026
TorreenseThống kêSunderland
42%
Kiểm soát bóng
58%
0
Dứt điểm
3
0
Trúng đích
0
1
Phạt góc
3
3
Phạm lỗi
4
2
Việt vị
1

Torreense đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội củng cố vị thế khi tiếp Sunderland vào lúc 23h45 ngày 15/10/2026. Chủ nhà hiện đứng hạng 12 với 3 điểm, hơn đối thủ ba bậc trên bảng xếp hạng dù hai đội có số điểm bằng nhau.

Torreense: nhiều biến động nhưng vẫn giữ nhịp

Trong 5 trận gần nhất, Torreense thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà chưa có sự ổn định tuyệt đối, nhưng vẫn đủ mạnh để giữ vị trí hạng 12.

Đáng chú ý, Torreense để thua ở trận gần nhất, sau khi trước đó có một chuỗi xen kẽ thắng và hòa. Trận đấu trên sân nhà là cơ hội để đội bóng sớm lấy lại nhịp và duy trì khoảng cách với nhóm dẫn đầu.

Sunderland: phong độ chập chờn

Sunderland có 5 trận gần nhất với 2 trận thắng và 3 trận thua. Đội khách thua hai trận liên tiếp gần đây, trước khi xen vào đó một chiến thắng và một thất bại nữa. Đây là dấu hiệu cho thấy họ đang chưa tìm được sự ổn định.

Hiện Sunderland đứng hạng 15 với 3 điểm. Khoảng cách với Torreense trên bảng xếp hạng chỉ là vài bậc, nên một kết quả tích cực trên sân khách có thể giúp họ cải thiện vị trí.

Cuộc đua tốp đầu và điểm then chốt

Cả hai đội cùng có 3 điểm, nên trận đấu này mang ý nghĩa quan trọng đối với việc định hình vị trí của mỗi bên ở giai đoạn đầu hành trình. Với Torreense, một kết quả tốt sẽ giúp họ tiến gần hơn tới nhóm dự cúp châu lục. Với Sunderland, đây là dịp để chặn đà đi xuống.

Xét về phong độ, chủ nhà có phần nhỉnh hơn nhờ số trận thắng và trận hòa trong 5 lần ra sân gần nhất, trong khi Sunderland thua nhiều hơn thắng. Lợi thế sân nhà tại Estádio Dr. Magalhães Pessoa cũng là yếu tố đáng cân nhắc.

Nhận định

Torreense nhỉnh hơn về thứ hạng và phong độ gần đây, đồng thời được thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên, việc hai đội cùng có 3 điểm cho thấy cách biệt không lớn. Sunderland vẫn có thể gây khó khăn nếu cải thiện được sự ổn định sau chuỗi trận thất thường.

Torreense
5 trận gần nhất
BTHTB
1
Trận
1-0-0
T-H-B
2
Ghi (TB 2.0)
1
Thủng lưới
Sunderland
5 trận gần nhất
BBTBT
1
Trận
1-0-0
T-H-B
1
Ghi (TB 1.0)
0
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Juventus1100+53T
2Crystal Palace1100+43T
3Sparta Praha1100+33T
8Bayer Leverkusen1100+23T
9OFI1100+23T
11Lyon1100+13T
12Torreense1100+13T
13Olympiakos Piraeus1100+13T
14Red Bull Salzburg1100+13T
15Sunderland1100+13T
16Omonia Nicosia1100+13T
24Lillestrom1001-10B
25Celta Vigo1001-10B
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Torreense
N. Jatta (Red Card)
N. Jatta (Red Card)
Sunderland
J. Angulo (Off the roster)
D. Ballard (Muscle Injury)
A. Browne (Off the roster)
H. Diarra (Hamstring Injury)
M. Ellborg (Off the roster)
T. Meunier (Muscle Injury)
R. Mundle (Knee Injury)
J. Ta Bi (Off the roster)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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