TRỰC TIẾP Trực tiếp Tottenham vs Aston Villa: Tottenham bị VAR từ chối bàn thắng Tottenham gặp Aston Villa trên sân Tottenham Hotspur Stadium khi cả hai đang khởi đầu đầy khó khăn, trong khi đội khách áp đảo về thành tích đối đầu gần nhất.

Tottenham 0 - 1 Aston Villa Hiệp 2 — phút 67' 67' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Tottenham 0 - 1 Aston Villa.

63' Tottenham ép sân Cầm bóng: Tottenham 62% - 38% Aston Villa, dứt điểm 10 - 12 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 7 - 1; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 3 - 4.

60' VAR Phút 60': Bàn thắng không được công nhận — Mohammed Kudus (Tottenham).

51' Tottenham ép sân Cầm bóng: Tottenham 58% - 42% Aston Villa, dứt điểm 10 - 9 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 7 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 4, cứu thua 2 - 4.

46' Thẻ vàng Phút 46': Nicolas Jackson (Aston Villa) nhận thẻ vàng (Not Retreating).

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

45+7' Thẻ vàng Phút 45+7': Jan Paul van Hecke (Tottenham) nhận thẻ vàng (Foul).

45+4' BÀN THẮNG! Aston Villa (0-1) Phút 45+4': Johan Manzambi (Aston Villa) lập công (kiến tạo: Boubacar Kamara). Tỷ số: 0 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Aston Villa): Matty Cash vào sân thay Aaron Wan-Bissaka.

45' Thay người Phút 45' (Tottenham): Mohammed Kudus vào sân thay Mateus Fernandes.

38' Tottenham ép sân Cầm bóng: Tottenham 59% - 41% Aston Villa, dứt điểm 9 - 4 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 6 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 2 - 4.

24' Tottenham ép sân Cầm bóng: Tottenham 73% - 27% Aston Villa, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 4.

19' Thay người Phút 19' (Tottenham): Archie Gray vào sân thay Pedro Porro.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Tottenham 46% - 54% Aston Villa, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Tottenham tiếp đón Aston Villa.

Cập nhật lúc 20:00 19/09/2026

Đội hình chính thức Tottenham Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. De Zerbi Aston Villa Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Unai Emery 31 A. Kinský 23 Pedro Porro 6 J. van Hecke 37 M. van de Ven 3 A. Robertson 30 R. Bentancur 16 S. Tonali 17 Sávio 18 Mateus Fernandes 22 Omar Marmoush 19 D. Solanke 1 Z. Suzuki 29 Wan-Bissaka 3 V. Lindelöf 5 T. Mings 13 M. Ruggeri 8 B. Kamara 35 João Gomes 7 J. McGinn 10 E. Buendía 44 J. Manzambi 11 N. Jackson Dự bị Tottenham 15 L. Bergvall 20 M. Kudus 39 M. Dúbravka 4 T. Adarabioyo 5 M. Senesi 13 D. Udogie 8 C. Gallagher 10 J. Maddison 14 A. Gray Aston Villa 2 M. Cash 4 Harwood-Bellis 6 R. Barkley 26 L. Bogarde 53 George Hemmings 17 A. Garnacho 18 T. Abraham 19 I. Mbaye 42 J. Wright Cập nhật đội hình lúc 18:04 19/09/2026

Tottenham Thống kê Aston Villa 62% Kiểm soát bóng 38% 10 Dứt điểm 12 4 Trúng đích 4 7 Phạt góc 1 7 Phạm lỗi 5 3 Việt vị 1 3 Thủ môn cứu thua 4

Aston Villa thường xuyên gây ra rất nhiều khó khăn cho Tottenham trong các lần chạm trán gần đây. Cuộc đọ sức diễn ra vào lúc 18h30 ngày 19/09/2026 trên sân vận động Tottenham Hotspur Stadium tiếp tục đặt đội chủ nhà vào thử thách lớn, nhất là khi cả hai câu lạc bộ đều đang trải qua giai đoạn mở màn mùa giải không mấy suôn sẻ.

Ưu thế đối đầu nghiêng về Aston Villa

Lịch sử chạm trán trực tiếp là điểm tựa tinh thần vững chắc cho đội khách trước chuyến hành quân này. Trong 5 lần so tài gần nhất giữa hai đội, Aston Villa chiếm ưu thế áp đảo khi giành tới 4 chiến thắng và chỉ chấp nhận thất bại đúng 1 lần trước Tottenham, đồng thời không xuất hiện bất kỳ kết quả hòa nào.

Sự kỵ dơ về lối chơi đã được chứng minh qua những lần đối đầu trước đó, biến các chuyến làm khách của Aston Villa trở thành bài toán hóc búa đối với đại diện thành London. Dù phải thi đấu xa nhà, việc nắm giữ thành tích đối đầu vượt trội mang lại cho các cầu thủ Aston Villa sự tự tin đáng kể trong việc triển khai thế trận.

Khởi đầu chật vật và áp lực điểm số nặng nề

Trái ngược với vị thế vốn có, cả hai đội bóng đều đang lận đận ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Tottenham hiện đứng ở vị trí thứ 17 với vỏn vẹn 2 điểm. Đội bóng áo trắng vẫn chưa tìm lại được sự ổn định cần thiết khi trải qua 4 trận gần nhất chỉ biết đến hòa và thua, cụ thể là 2 trận hòa liên tiếp sau đó là 2 thất bại.

Tình cảnh của Aston Villa thậm chí còn trắc trở hơn khi họ đang xếp ở vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng với 1 điểm tích lũy được. Phong độ thời gian qua của đội khách ghi nhận chuỗi trận nghèo nàn, trong đó có 1 trận hòa và nhận tới 3 thất bại ở 4 lần ra sân gần nhất. Chuỗi kết quả này cho thấy cả hệ thống phòng ngự lẫn hàng công của đội khách đều đang gặp những trục trặc nhất định.

Cục diện then chốt tại Tottenham Hotspur Stadium

Với khoảng cách chỉ là 1 điểm giữa hai đội, trận đấu này mang ý nghĩa giải tỏa áp lực rất lớn cho cả hai băng ghế chỉ đạo. Tottenham có lợi thế quen thuộc mặt cỏ cùng sự cổ vũ của khán giả nhà tại Tottenham Hotspur Stadium. Tuy nhiên, việc chưa có được phong độ tốt khiến họ khó lòng chủ quan trước một đối thủ từng nhiều lần khiến mình ôm hận.

Về phía Aston Villa, bản lĩnh khi đối đầu với Tottenham sẽ là chìa khóa để họ tìm kiếm kết quả tích cực nhằm chặn đứng đà sa sút. Một thế trận giằng co và đầy toan tính nhiều khả năng sẽ diễn ra, nơi đội bóng nào tận dụng cơ hội tốt hơn từ các tình huống then chốt sẽ chiếm thế chủ động trong cuộc đua điểm số.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Tottenham · 1 thắng 0 hòa Aston Villa · 4 thắng Aston Villa 1 - 2 Tottenham TOT Tottenham 1 - 2 Aston Villa AV Tottenham 1 - 2 Aston Villa AV Aston Villa 2 - 0 Tottenham AV Aston Villa 2 - 1 Tottenham AV

Tottenham 5 trận gần nhất B H H B T 4 Trận 0-2-2 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 5 Thủng lưới Aston Villa 5 trận gần nhất T B T H B 4 Trận 0-1-3 T-H-B 1 Ghi (TB 0.3) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Arsenal 4 4 0 0 +7 12 T T T T 2 Manchester City 4 4 0 0 +6 12 T T T T 3 Brentford 5 2 3 0 +6 9 T H H H T … 16 Crystal Palace 4 1 0 3 -5 3 B T B B 17 Tottenham 4 0 2 2 -5 2 H H B B 18 Fulham 4 0 1 3 -3 1 H B B B 19 Aston Villa 4 0 1 3 -6 1 B H B B 20 Coventry 4 0 0 4 -10 0 B B B B

Tình hình lực lượng Tottenham ✚ D. Kulusevski (Knee Injury) ✚ M. Mudryk (Ankle Injury) ✚ W. Odobert (Knee Injury) ✚ Richarlison (Inactive) ✚ X. Simons (Knee Injury) ✚ D. Kulusevski (Knee Injury) ✚ M. Mudryk (Ankle Injury) ✚ W. Odobert (Knee Injury) Aston Villa ✚ L. Goretzka (Knee Injury) ✚ I. Maatsen (Ankle Injury) ✚ B. Madjo (Ankle Injury) ✚ A. Onana (Knee Injury) ✚ P. Torres (Injury) ✚ M. Bizot (Back Injury) ✚ M. Cash (Injury) ✚ Joao Gomes (Calf Injury)