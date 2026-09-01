TRỰC TIẾP Trực tiếp Toulouse vs Le Havre: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng Cùng sở hữu 2 điểm và chôn chân ở nhóm cuối bảng xếp hạng, màn chạm trán giữa Toulouse và Le Havre tại Stadium Municipal hứa hẹn diễn ra vô cùng căng thẳng.

Toulouse 0 - 0 Le Havre Hiệp 1 — phút 34' 34' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Toulouse 56% - 44% Le Havre, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 2 - 1.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Toulouse 55% - 45% Le Havre, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Toulouse tiếp đón Le Havre.

Cập nhật lúc 02:18 20/09/2026

Đội hình chính thức Toulouse Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jens Berthel Askou Le Havre Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV D. Digard 16 G. Restes 14 N. Sigur 3 M. McKenzie 5 S. Koumbassa 12 C. Tapé 23 C. Cásseres 20 C. Tengstedt 22 R. Messali 8 T. Jørgensen 37 Y. Azizi 13 Russell-Rowe 93 G. Gallon 23 V. Sasso 15 A. Seko 5 A. Touba 12 E. Jelert 26 S. Ebonog 7 A. Richardson 20 D. Ouziad 38 R. Fofana 9 J. Maja 25 M. Samatta Dự bị Toulouse 18 M. Amougou 15 A. Dønnum 9 S. Hidalgo 60 M. Niflore 19 D. Odogu 11 S. Oppong 31 N. Schmidt 7 Julián Vignolo 6 A. Vossah Le Havre 16 A. Bodart 44 I. Bouneb 17 K. Mizuta 78 D. Mosengo 6 J. Mwanga 30 S. Nakamura 14 R. Ndiaye 27 Koffi Vinette 97 M. Ndiaye Cập nhật đội hình lúc 01:19 20/09/2026

Toulouse Thống kê Le Havre 56% Kiểm soát bóng 44% 3 Dứt điểm 5 1 Trúng đích 2 0 Phạt góc 3 4 Phạm lỗi 2 2 Việt vị 0 2 Thủ môn cứu thua 1

Cuộc chạm trán giữa Toulouse và Le Havre diễn ra lúc 01h45 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Stadium Municipal mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cả hai câu lạc bộ. Đang cùng góp mặt ở nhóm cuối bảng xếp hạng, từng điểm số giành được vào thời điểm này đều có giá trị vô cùng to lớn cho mục tiêu trụ hạng của đôi bên.

Áp lực đè nặng từ chuỗi trận không thắng

Cả Toulouse lẫn Le Havre đều bước vào vòng đấu này với phong độ đáng lo ngại. Đội chủ nhà Toulouse trải qua chuỗi 4 trận gần nhất chỉ biết đến hòa và thua, cụ thể là hòa 2 trận và thua 2 trận. Sự thiếu ổn định khiến họ chỉ mới tích lũy được vỏn vẹn 2 điểm, qua đó ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng.

Ở phía bên kia chiến tuyến, bức tranh phong độ của Le Havre cũng ảm đạm không kém. Đội khách sở hữu thông số tương đồng khi hòa 2 trận và thua 2 trận trong 4 lần ra sân gần nhất. Hiện tại, Le Havre đứng ở vị trí thứ 16 với 2 điểm, chỉ xếp ngay phía trên đội chủ sân Stadium Municipal.

Lịch sử đối đầu cân bằng và toan tính chiến thuật

Xét về thành tích chạm trán trực tiếp, sự cân bằng gần như tuyệt đối được thể hiện rõ nét. Trong 5 lần so tài gần nhất, Toulouse giành 2 chiến thắng, hai đội hòa nhau 1 trận và Le Havre cũng có 2 lần ca khúc khải hoàn. Những con số này cho thấy khoảng cách trình độ giữa đôi bên là không đáng kể, mỗi trận đấu đều diễn ra với thế trận giằng co quyết liệt.

Với việc cùng đang trải qua giai đoạn khan hiếm chiến thắng, ưu tiên hàng đầu của cả Toulouse và Le Havre là củng cố sự chắc chắn nơi hậu phương. Một thất bại trực tiếp trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp sẽ đẩy tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Do đó, sự thận trọng cùng lối chơi đặt nặng tính an toàn nhiều khả năng sẽ chi phối toàn bộ cục diện trên sân.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Toulouse · 2 thắng 1 hòa Le Havre · 2 thắng Le Havre 2 - 1 Toulouse LH Toulouse 0 - 0 Le Havre Hòa Le Havre 1 - 4 Toulouse TOU Toulouse 2 - 0 Le Havre TOU Le Havre 1 - 0 Toulouse LH

Toulouse 5 trận gần nhất H B H B B 4 Trận 0-2-2 T-H-B 4 Ghi (TB 1.0) 7 Thủng lưới Le Havre 5 trận gần nhất H B H B T 4 Trận 0-2-2 T-H-B 2 Ghi (TB 0.5) 4 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Monaco 5 4 1 0 +5 13 T H T T T 2 Lille 4 3 1 0 +5 10 T T H T 3 Rennes 4 3 1 0 +3 10 T T T H … 15 Auxerre 4 1 0 3 -6 3 T B B B 16 Le Havre 4 0 2 2 -2 2 H B H B 17 Toulouse 4 0 2 2 -3 2 H B H B 18 Nice 4 0 2 2 -4 2 B H B H

Tình hình lực lượng Toulouse ✚ A. Francis (Muscle Injury) ✚ R. Nicolaisen (Calf Injury) ✚ A. Francis (Muscle Injury) ✚ R. Nicolaisen (Calf Injury) Le Havre ✚ P. Argney (Injury) ✚ F. Mambimbi (Injury) ✚ L. Mpasi-Nzau (Injury) ✚ T. Pembele (Inactive) ✚ A. Toure (Knee Injury) ✚ S. Zagadou (Injury) ✚ J. Mwanga (Groin Injury) ✚ R. Ndiaye (Groin Injury)