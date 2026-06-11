Trực tiếp Toulouse vs Strasbourg: Toulouse dẫn 1-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Toulouse vs Strasbourg: Toulouse dẫn 1-0

Văn Thể06/11/2026 21:45

Toulouse và Strasbourg cùng cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý khi gặp nhau lúc 02:45 ngày 07/11/2026 trên sân Stadium Municipal. Hai đội kém nhau một bậc trên bảng xếp hạng và cùng có 10 điểm.

Toulouse1 - 0StrasbourgHiệp 1 — phút 45'
  • 45'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Toulouse 1 - 0 Strasbourg.

  • 40'Thẻ vàng

    Phút 40': Thomas Jorgensen (Toulouse) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 38'Strasbourg ép sân

    Cầm bóng: Toulouse 41% - 59% Strasbourg, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 5.

  • 38'Thẻ vàng

    Phút 38': Gessime Yassine (Strasbourg) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 38'Thẻ vàng

    Phút 38': Christ Tape (Toulouse) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 27'Thẻ vàng

    Phút 27': Abdoul Karim Coulibaly (Strasbourg) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 24'Strasbourg ép sân

    Cầm bóng: Toulouse 38% - 62% Strasbourg, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 3.

  • 12'Strasbourg ép sân

    Cầm bóng: Toulouse 27% - 73% Strasbourg, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Toulouse tiếp đón Strasbourg.

Cập nhật lúc 03:31 07/11/2026

Đội hình chính thức
Toulouse
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Jens Berthel Askou
Strasbourg
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Hugo Oliveira
16
G. Restes
94
I. Diallo
3
M. McKenzie
2
R. Nicolaisen
12
C. Tapé
8
T. Jørgensen
14
N. Sigur
23
C. Cásseres
11
S. Oppong
9
S. Hidalgo
20
C. Tengstedt
1
F. Jörgensen
24
L. Høgsberg
6
I. Doukouré
31
Abdoul Karim Coulibaly
36
Oso
14
Dário Essugo
29
El Mourabet
10
G. Reyna
80
Gessime Yassine
40
C. Harder
20
M. Godo
Dự bị
Toulouse
44 G. Bakhouche37 Y. Azizi49 Aymen Amaaouch5 S. Koumbassa60 M. Niflore13 Russell-Rowe31 N. Schmidt7 Julián Vignolo6 A. Vossah
Strasbourg
12 Piekutowski7 S. Amo-Ameyaw43 Y. Becker21 P. Diop16 G. Antwi23 Diogo Sousa11 S. Nanasi28 Tyrese Noubissie30 J. Ortega
Cập nhật đội hình lúc 02:17 07/11/2026
ToulouseThống kêStrasbourg
41%
Kiểm soát bóng
59%
1
Dứt điểm
2
0
Trúng đích
0
1
Phạt góc
0
6
Phạm lỗi
5
0
Việt vị
1

Toulouse và Strasbourg bước vào trận đấu tại Stadium Municipal lúc 02:45 ngày 07/11/2026 với chung một nhu cầu: tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi trận không như ý. Hai đội đang đứng liền kề nhau ở nửa dưới bảng xếp hạng, và cùng có 10 điểm nên mỗi bàn thắng đều có thể làm thay đổi cục diện.

Toulouse thiếu sự ổn định

Chủ nhà hiện đứng thứ 12 với 10 điểm. Trong 5 trận gần nhất, Toulouse thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận, trong đó trận gần nhất là một thất bại. Đáng chú ý, đội bóng này chỉ thua và hòa xen kẽ chứ chưa tạo được mạch kết quả tốt kéo dài.

Trước sức ép phải sớm lấy lại thăng bằng, Toulouse có lợi thế thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên, phong độ chập chờn cho thấy đội chủ nhà cần sự tập trung cao độ ở cả hai đầu sân.

Strasbourg mang theo tia hy vọng

Strasbourg đứng thứ 13, kém Toulouse đúng một bậc dù cùng có 10 điểm. Đội khách thua 4 và thắng 1 trong 5 trận gần nhất. Dù vậy, chiến thắng mới nhất đã chấm dứt chuỗi 4 trận thua liên tiếp trước đó và có thể giúp tinh thần đội bóng khởi sắc.

Vấn đề của Strasbourg là chuỗi kết quả tiêu cực kéo dài khiến đội bóng khó tìm được sự tự tin. Trận đấu này là cơ hội để họ chứng minh chiến thắng gần nhất không phải sự ngẫu nhiên.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Toulouse thắng 2 trận, hòa 1 trận và Strasbourg cũng thắng 2 trận. Lịch sử đối đầu gần đây cho thấy chưa bên nào áp đảo, nên không có cơ sở để xem trận này nghiêng hẳn về một phía.

Điểm then chốt của trận đấu

Với hai đội cùng điểm và phong độ không ổn định, yếu tố tâm lý có thể quyết định cục diện. Đội nào vào trận chắc chắn hơn, hạn chế sai sót và tận dụng tốt cơ hội đầu tiên sẽ có lợi thế lớn. Toulouse cần chứng minh sân nhà vẫn là điểm tựa, trong khi Strasbourg muốn biến chiến thắng gần nhất thành bước khởi đầu cho chuỗi kết quả tốt hơn.

Nhận định

Có thể thấy đây là cuộc đối đầu giữa hai đội cùng khát thắng, cùng đứng cạnh nhau trên bảng xếp hạng và có thành tích đối đầu cân bằng. Toulouse có lợi thế sân nhà, còn Strasbourg mang theo động lực từ trận thắng gần nhất. Một trận đấu giằng co, chặt chẽ và có thể được định đoạt bởi những chi tiết nhỏ là kịch bản hợp lý nhất.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Toulouse · 2 thắng1 hòaStrasbourg · 2 thắng
03/05/2026
Strasbourg
1 - 2
Toulouse
TOU
07/12/2025
Toulouse
1 - 0
Strasbourg
TOU
16/03/2025
Strasbourg
2 - 1
Toulouse
STR
12/01/2025
Toulouse
1 - 2
Strasbourg
STR
07/04/2024
Toulouse
0 - 0
Strasbourg
Hòa
Toulouse
5 trận gần nhất
BHTHB
9
Trận
2-4-3
T-H-B
12
Ghi (TB 1.3)
13
Thủng lưới
Strasbourg
9
Trận
3-1-5
T-H-B
17
Ghi (TB 1.9)
19
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Paris Saint Germain9621+1120TTTTT
2Lille9531+618THHTB
3Lyon9522+817TBTBT
11Lorient9333-112BHTTB
12Toulouse9243-110BHTHT
13Strasbourg9315-210TBBBB
14Auxerre9315-1010BHTBT
Tình hình lực lượng
Toulouse
A. Donnum (Yellow Cards)
R. Messali (Thigh Injury)
M. Niflore (Knee Injury)
A. Donnum (Yellow Cards)
R. Messali (Thigh Injury)
M. Niflore (Knee Injury)
Strasbourg
J. Panichelli (Knee Injury)
F. Balde (Leg Injury)
J. Panichelli (Knee Injury)
F. Balde (Leg Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Toulouse vs Strasbourg: Toulouse dẫn 1-0
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