TRỰC TIẾP Trực tiếp Toulouse vs Strasbourg: Toulouse nới rộng cách biệt 3-1 Toulouse và Strasbourg cùng cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý khi gặp nhau lúc 02:45 ngày 07/11/2026 trên sân Stadium Municipal. Hai đội kém nhau một bậc trên bảng xếp hạng và cùng có 10 điểm.

Toulouse 3 - 1 Strasbourg Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Toulouse 3 - 1 Strasbourg.

90' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Toulouse 46% - 54% Strasbourg, dứt điểm 10 - 9 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 7 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 15 - 14, cứu thua 3 - 2.

90+2' Thay người Phút 90+2' (Toulouse): Alexis Vossah vào sân thay Ismaïl Diallo.

88' Thẻ vàng Phút 88': Jacobo Ortega (Strasbourg) nhận thẻ vàng (Foul).

77' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Toulouse 43% - 57% Strasbourg, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 5 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 14 - 12, cứu thua 2 - 2.

77' Thay người Phút 77' (Strasbourg): Pape Demba Diop vào sân thay Dario Essugo.

76' BÀN THẮNG! Toulouse (3-1) Phút 76': Thomas Jorgensen (Toulouse) lập công (kiến tạo: Rasmus Nicolaisen). Tỷ số: 3 - 1.

72' Thay người Phút 72' (Toulouse): Ilyas Azizi vào sân thay Sion Oppong.

70' Thay người Phút 70' (Strasbourg): Diogo Sousa vào sân thay Giovanni Reyna.

67' Thay người Phút 67' (Toulouse): Jacen Russell-Rowe vào sân thay Santiago Hidalgo.

67' BÀN THẮNG! Strasbourg (2-1) Phút 67': Giovanni Reyna (Strasbourg) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

65' Strasbourg ép sân Cầm bóng: Toulouse 42% - 58% Strasbourg, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 12 - 11, cứu thua 2 - 2.

62' Thay người Phút 62' (Strasbourg): Jacobo Ortega vào sân thay Conrad Harder.

62' Thay người Phút 62' (Strasbourg): Sebastian Nanasi vào sân thay Gessime Yassine.

62' Thay người Phút 62' (Strasbourg): Samuel Amo-Ameyaw vào sân thay Martial Godo.

60' Thẻ vàng Phút 60': Niko Sigur (Toulouse) nhận thẻ vàng (Foul).

56' BÀN THẮNG! Toulouse (2-0) Phút 56': Mark McKenzie (Toulouse) lập công (kiến tạo: Cristian Casseres). Tỷ số: 2 - 0.

51' Strasbourg ép sân Cầm bóng: Toulouse 39% - 61% Strasbourg, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 10 - 8, cứu thua 2 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

45+4' VAR Phút 45+4': Bàn thắng được công nhận — Santiago Hidalgo (Toulouse).

45+1' BÀN THẮNG! Toulouse (1-0) Phút 45+1': Santiago Hidalgo (Toulouse) lập công (kiến tạo: Sion Oppong). Tỷ số: 1 - 0.

40' Thẻ vàng Phút 40': Thomas Jorgensen (Toulouse) nhận thẻ vàng (Foul).

38' Strasbourg ép sân Cầm bóng: Toulouse 41% - 59% Strasbourg, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 5.

38' Thẻ vàng Phút 38': Gessime Yassine (Strasbourg) nhận thẻ vàng (Argument).

38' Thẻ vàng Phút 38': Christ Tape (Toulouse) nhận thẻ vàng (Argument).

27' Thẻ vàng Phút 27': Abdoul Karim Coulibaly (Strasbourg) nhận thẻ vàng (Foul).

24' Strasbourg ép sân Cầm bóng: Toulouse 38% - 62% Strasbourg, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 3.

12' Strasbourg ép sân Cầm bóng: Toulouse 27% - 73% Strasbourg, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Toulouse tiếp đón Strasbourg.

Cập nhật lúc 04:37 07/11/2026

Đội hình chính thức Toulouse Sơ đồ 4-4-2 · HLV Jens Berthel Askou Strasbourg Sơ đồ 4-3-3 · HLV Hugo Oliveira 16 G. Restes 94 I. Diallo 3 M. McKenzie 2 R. Nicolaisen 12 C. Tapé 8 T. Jørgensen 14 N. Sigur 23 C. Cásseres 11 S. Oppong 9 S. Hidalgo 20 C. Tengstedt 1 F. Jörgensen 24 L. Høgsberg 6 I. Doukouré 31 Abdoul Karim Coulibaly 36 Oso 14 Dário Essugo 29 El Mourabet 10 G. Reyna 80 Gessime Yassine 40 C. Harder 20 M. Godo Dự bị Toulouse 44 G. Bakhouche 37 Y. Azizi 49 Aymen Amaaouch 5 S. Koumbassa 60 M. Niflore 13 Russell-Rowe 31 N. Schmidt 7 Julián Vignolo 6 A. Vossah Strasbourg 12 Piekutowski 7 S. Amo-Ameyaw 43 Y. Becker 21 P. Diop 16 G. Antwi 23 Diogo Sousa 11 S. Nanasi 28 Tyrese Noubissie 30 J. Ortega Cập nhật đội hình lúc 02:17 07/11/2026

Toulouse Thống kê Strasbourg 46% Kiểm soát bóng 54% 10 Dứt điểm 9 5 Trúng đích 4 7 Phạt góc 1 15 Phạm lỗi 14 1 Việt vị 1 3 Thủ môn cứu thua 2

Toulouse và Strasbourg bước vào trận đấu tại Stadium Municipal lúc 02:45 ngày 07/11/2026 với chung một nhu cầu: tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi trận không như ý. Hai đội đang đứng liền kề nhau ở nửa dưới bảng xếp hạng, và cùng có 10 điểm nên mỗi bàn thắng đều có thể làm thay đổi cục diện.

Toulouse thiếu sự ổn định

Chủ nhà hiện đứng thứ 12 với 10 điểm. Trong 5 trận gần nhất, Toulouse thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận, trong đó trận gần nhất là một thất bại. Đáng chú ý, đội bóng này chỉ thua và hòa xen kẽ chứ chưa tạo được mạch kết quả tốt kéo dài.

Trước sức ép phải sớm lấy lại thăng bằng, Toulouse có lợi thế thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên, phong độ chập chờn cho thấy đội chủ nhà cần sự tập trung cao độ ở cả hai đầu sân.

Strasbourg mang theo tia hy vọng

Strasbourg đứng thứ 13, kém Toulouse đúng một bậc dù cùng có 10 điểm. Đội khách thua 4 và thắng 1 trong 5 trận gần nhất. Dù vậy, chiến thắng mới nhất đã chấm dứt chuỗi 4 trận thua liên tiếp trước đó và có thể giúp tinh thần đội bóng khởi sắc.

Vấn đề của Strasbourg là chuỗi kết quả tiêu cực kéo dài khiến đội bóng khó tìm được sự tự tin. Trận đấu này là cơ hội để họ chứng minh chiến thắng gần nhất không phải sự ngẫu nhiên.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Toulouse thắng 2 trận, hòa 1 trận và Strasbourg cũng thắng 2 trận. Lịch sử đối đầu gần đây cho thấy chưa bên nào áp đảo, nên không có cơ sở để xem trận này nghiêng hẳn về một phía.

Điểm then chốt của trận đấu

Với hai đội cùng điểm và phong độ không ổn định, yếu tố tâm lý có thể quyết định cục diện. Đội nào vào trận chắc chắn hơn, hạn chế sai sót và tận dụng tốt cơ hội đầu tiên sẽ có lợi thế lớn. Toulouse cần chứng minh sân nhà vẫn là điểm tựa, trong khi Strasbourg muốn biến chiến thắng gần nhất thành bước khởi đầu cho chuỗi kết quả tốt hơn.

Nhận định

Có thể thấy đây là cuộc đối đầu giữa hai đội cùng khát thắng, cùng đứng cạnh nhau trên bảng xếp hạng và có thành tích đối đầu cân bằng. Toulouse có lợi thế sân nhà, còn Strasbourg mang theo động lực từ trận thắng gần nhất. Một trận đấu giằng co, chặt chẽ và có thể được định đoạt bởi những chi tiết nhỏ là kịch bản hợp lý nhất.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Toulouse · 2 thắng 1 hòa Strasbourg · 2 thắng Strasbourg 1 - 2 Toulouse TOU Toulouse 1 - 0 Strasbourg TOU Strasbourg 2 - 1 Toulouse STR Toulouse 1 - 2 Strasbourg STR Toulouse 0 - 0 Strasbourg Hòa

Toulouse 5 trận gần nhất B H T H B 9 Trận 2-4-3 T-H-B 12 Ghi (TB 1.3) 13 Thủng lưới Strasbourg 9 Trận 3-1-5 T-H-B 17 Ghi (TB 1.9) 19 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 9 6 2 1 +11 20 T T T T T 2 Lille 9 5 3 1 +6 18 T H H T B 3 Lyon 9 5 2 2 +8 17 T B T B T … 11 Lorient 9 3 3 3 -1 12 B H T T B 12 Toulouse 9 2 4 3 -1 10 B H T H T 13 Strasbourg 9 3 1 5 -2 10 T B B B B 14 Auxerre 9 3 1 5 -10 10 B H T B T …

Tình hình lực lượng Toulouse ✚ A. Donnum (Yellow Cards) ✚ R. Messali (Thigh Injury) ✚ M. Niflore (Knee Injury) ✚ A. Donnum (Yellow Cards) ✚ R. Messali (Thigh Injury) ✚ M. Niflore (Knee Injury) Strasbourg ✚ J. Panichelli (Knee Injury) ✚ F. Balde (Leg Injury) ✚ J. Panichelli (Knee Injury) ✚ F. Balde (Leg Injury)