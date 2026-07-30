TRỰC TIẾP Trực tiếp Trabzonspor vs Al Sadd: Hết hiệp 1, Al Sadd dẫn 1-0 Trabzonspor chạm trán Al Sadd tại Medical Park Stadyumu trong khuôn khổ Giao hữu CLB, với trận đấu diễn ra lúc 22h30 ngày 30/07/2026

Trabzonspor 0 - 1 Al Sadd Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

43' Thẻ vàng Phút 43': Stefan Savic () nhận thẻ vàng.

40' Thẻ vàng Phút 40': Tarek Salman () nhận thẻ vàng.

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: Trabzonspor 57 - 43 Al Sadd, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 9.

35' BÀN THẮNG! Al Sadd (0-1) Phút 35': Roberto Firmino () lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 1.

24' Trabzonspor ép sân Cầm bóng: Trabzonspor 60 - 40 Al Sadd, dứt điểm 1 - 1, phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 8.

12' Trabzonspor ép sân Cầm bóng: Trabzonspor 67 - 33 Al Sadd, dứt điểm 2 - 0, phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 4.

0' Trận đấu bắt đầu Trabzonspor tiếp đón Al Sadd.

Cập nhật lúc 23:49 30/07/2026

Đội hình chính thức Trabzonspor Sơ đồ 4-4-2 Al Sadd Sơ đồ 4-2-3-1 24 André Onana 20 Wagner Pina 27 Chibuike Nwaiwu 15 Stefan Savic 55 Sidny Lopes Cabral 70 Noah Jose Saviolo 26 Tim Jabol-Folcarelli 8 Benjamin Bouchouari 58 Aral Şimşir 10 Ernest Muci 30 Paul Onuachu 1 Saad Al-Sheeb 3 Younes El Hannach 5 Tarek Salman 81 Abdessamed Bounacer 6 Paulo Otávio 18 Guilherme 33 Claudinho 80 Agustín Soria 9 Roberto Firmino 23 Hashim Ali 19 Rafa Mujica Dự bị Trabzonspor 1 Ahmet Yıldırım 4 Samet Akaydin 7 Mustafa Eskihellaç 9 Metehan Mimaroğlu 11 Ozan Tufan 14 Umut Nayir 17 Ruslan Malinovskyi 19 René Mitongo 25 Onuralp Çevikkan Cập nhật đội hình lúc 23:12 30/07/2026

Trabzonspor Thống kê Al Sadd 57% Kiểm soát bóng 43% 1 Dứt điểm 3 0 Trúng đích 1 2 Phạt góc 2 4 Phạm lỗi 9 2 Việt vị 0

Trabzonspor sẽ đối đầu Al Sadd trong khuôn khổ Giao hữu CLB (Friendlies Clubs). Trận đấu diễn ra lúc 22h30 ngày 30/07/2026 tại Medical Park Stadyumu.

Bối cảnh trận đấu

Đây là cuộc so tài giữa Trabzonspor và Al Sadd trong một trận giao hữu cấp câu lạc bộ. Với tính chất này, trận đấu có thể là dịp để hai đội kiểm tra sự vận hành trên sân, nhưng chưa có đủ thông tin để xác định mục tiêu cụ thể hoặc mức độ ưu tiên của mỗi bên.

Thông tin đáng chú ý

Medical Park Stadyumu là địa điểm tổ chức cuộc đối đầu. Thời gian thi đấu được ấn định vào 22h30 ngày 30/07/2026.

Hiện chưa có thông tin về phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí tại giải đấu, lực lượng vắng mặt hoặc đội hình dự kiến của Trabzonspor và Al Sadd. Vì vậy, chưa thể đưa ra đánh giá đáng tin cậy về tương quan thực lực, cách bố trí chiến thuật hay xu hướng kết quả của trận đấu.

Nhận định

Trận đấu giữa Trabzonspor và Al Sadd sẽ được quyết định bởi cách hai đội tiếp cận một màn so tài giao hữu tại Medical Park Stadyumu. Những thông tin về đội hình xuất phát, nhân sự được sử dụng và diễn biến thực tế trên sân sẽ là cơ sở quan trọng để đánh giá màn trình diễn của mỗi đội.

Nhìn chung, dữ liệu hiện có mới xác nhận cặp đấu, thời gian, địa điểm và khuôn khổ thi đấu. Chưa có cơ sở để dự đoán tỷ số cụ thể hoặc khẳng định đội nào chiếm ưu thế trước giờ bóng lăn.

Trabzonspor 5 trận gần nhất B Al Sadd 5 trận gần nhất B

Tình hình lực lượng Trabzonspor ✚ Arseniy Batagov (Knee Surgery) ✚ Mustafa Eskihellaç (Unknown Injury) ✚ Chibuike Nwaiwu (Torn Lateral Knee Ligament) ✚ Okay Yokuşlu (Cartilage Damage) ✚ André Onana (Foot Injury) Al Sadd ✚ Giovani (Unknown Injury) ✚ Mohamed Camara (Unknown Injury)