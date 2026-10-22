TRỰC TIẾP Trực tiếp Trabzonspor vs Heart Of Midlothian: Đội hình xuất phát Trabzonspor còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đứng hạng 3 với 3 điểm, đang thắng 3 trận liên tiếp. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 22/10 tại Papara Park.

Trabzonspor vs Heart Of Midlothian SẮP BẮT ĐẦU • 23:45 23:45 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Trabzonspor và Heart Of Midlothian đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 23:45.

Cập nhật lúc 23:22 22/10/2026

Đội hình chính thức Trabzonspor Sơ đồ 4-3-3 Heart Of Midlothian Sơ đồ 4-3-3 24 André Onana 57 Melih Kabasakal 4 Samet Akaydın 39 Cenk Özkaçar 55 Sidny Lopes Cabral 26 Tim Jabol-Folcarelli 3 Batista Mendy 8 Benjamin Bouchouari 10 Mohamed Salah 9 Franculino Djú 70 Noah Saviolo 1 Beau Reus 23 Jordi Altena 64 Malachi Fagan-Walcott 5 Jamie McCart 2 Christian Borchgrevink 10 Cláudio Braga 22 Tomas Magnusson 19 Severin Sabri Guendouz 7 Calvin Miller 21 James Wilson 74 Rogers Mato Dự bị Trabzonspor 1 Ahmet Doğan Yıldırım 96 Erol Can Çolak 20 Wagner Pina 27 Chibuike Nwaiwu 81 Mustafa Kuzey Akcay 6 Fabinho 7 Ernest Muçi 11 Ozan Tufan 90 Oğuzhan Ertem Heart Of Midlothian 28 Zander Clark 30 Ryan Fulton 3 Stephen Kingsley 15 Josh McPake 38 Gus Stevenson 78 Laurent Mendy 9 Jerome Williams 11 Pierre Landry Kaboré 29 Sabah Kerjota Cập nhật đội hình lúc 23:22 22/10/2026

Trabzonspor bước vào trận gặp Heart Of Midlothian với cơ hội bám đuổi ngôi đầu trong tay. Đội chủ nhà đang đứng hạng 3 với 3 điểm và mang theo mạch thắng 3 trận liên tiếp. Ở chiều ngược lại, Heart Of Midlothian đang xếp hạng 19 với 1 điểm và cần một kết quả tích cực để thoát khỏi nhóm cuối bảng.

Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 22/10/2026 trên sân Papara Park.

Trabzonspor: Mạch thắng đưa đội chủ nhà áp sát nhóm đầu

Trong 5 trận gần nhất, Trabzonspor thắng 4 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, đội chủ nhà đang thắng liên tiếp 3 trận gần đây nhất, trước đó là một trận thua, rồi một chiến thắng ở trận cũ hơn.

Chuỗi kết quả này cho thấy Trabzonspor có sự ổn định cần thiết của một đội đứng top đầu. Vị trí thứ 3 với 3 điểm chưa phải là khoảng cách an toàn, nhưng đủ để đội bóng nhìn lên ngôi đầu bằng sự tự tin. Một chiến thắng trên sân nhà sẽ giúp họ củng cố vị thế bám đuổi.

Heart Of Midlothian: Chuỗi kết quả chưa ổn định

Heart Of Midlothian đang có phong độ thiếu thuyết phục. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Họ cũng thua ở trận gần nhất, trước đó là một trận hòa, một chiến thắng, một trận hòa nữa và một trận thua ở trận cũ nhất.

Việc chỉ có 1 điểm và đứng hạng 19 khiến Heart Of Midlothian chịu áp lực lớn khi làm khách. Dù vậy, hai trận hòa trong chuỗi 5 trận gần nhất cho thấy đội bóng này vẫn có khả năng giữ được điểm trước những đối thủ khó chịu.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng và bài toán tâm lý

Giữa hạng 3 và hạng 19 là một khoảng cách rõ rệt về vị thế. Trabzonspor có động lực nâng cao thành tích để tiếp tục áp sát nhóm dẫn đầu, trong khi Heart Of Midlothian cần những điểm số đầu tiên để cải thiện hình ảnh của mình.

Trong bối cảnh đó, yếu tố tâm lý có thể đóng vai trò quan trọng. Đội chủ nhà được thi đấu trên sân nhà với mạch thắng đang lên, còn đội khách phải tìm cách thoát khỏi chuỗi phong độ chập chờn.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với phong độ đang tốt, Trabzonspor nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát thế trận và gây sức ép ngay từ đầu để sớm tạo lợi thế. Sự tự tin từ ba chiến thắng liên tiếp là nền tảng để đội chủ nhà đẩy cao nhịp độ trước đối thủ đang xếp cuối bảng.

Về phía Heart Of Midlothian, bài toán đặt ra là giữ sự kỷ luật và hạn chế sai sót trong những phút đầu. Nếu trụ vững được trước sức ép của chủ nhà, đội khách mới có cơ hội tìm kiếm điểm số từ những tình huống chuyển trạng thái.

Nhận định

Nhìn chung, các yếu tố về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng đều nghiêng về Trabzonspor. Đội chủ nhà có mạch thắng, có lợi thế sân nhà và có động lực bám đuổi ngôi đầu. Heart Of Midlothian cần một màn trình diễn chắc chắn và hiệu quả hơn nhiều so với những gì họ thể hiện gần đây để làm khó đối thủ.

Trabzonspor 5 trận gần nhất T T T B T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 4 Ghi (TB 4.0) 2 Thủng lưới Heart Of Midlothian 5 trận gần nhất B H T H B 3 Trận 1-2-0 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Brighton 1 1 0 0 +4 3 T 2 FC Copenhagen 1 1 0 0 +3 3 T 3 Trabzonspor 1 1 0 0 +2 3 T 4 Atalanta 1 1 0 0 +2 3 T … 8 FC Lugano 1 1 0 0 +1 3 T 9 Monaco 1 1 0 0 +1 3 T … 18 Kairat Almaty 1 0 1 0 0 1 H 19 Heart Of Midlothian 1 0 1 0 0 1 H 20 Egnatia Rrogozhinë 1 0 1 0 0 1 H … 24 FK Crvena Zvezda 1 0 0 1 -1 0 B 25 Ajax 1 0 0 1 -1 0 B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại