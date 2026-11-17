TRỰC TIẾP Trực tiếp Trung Quốc vs Bahrain: Bahrain nhân đôi cách biệt Trung Quốc và Bahrain cùng vừa thắng ở trận gần nhất sau ba trận thua liền trước đó, gặp nhau ở trận giao hữu 19:00 ngày 17/11/2026 tại Tianhe Stadium.

Trung Quốc 0 - 2 Bahrain Hiệp 1 — phút 36' 36' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Trung Quốc 0 - 2 Bahrain.

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: Trung Quốc 44% - 56% Bahrain, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 2 - 1.

31' Thẻ vàng Phút 31': Han Pengfei (Trung Quốc) nhận thẻ vàng.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Trung Quốc 47% - 53% Bahrain, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 0 - 0.

20' BÀN THẮNG! Bahrain (0-2) Phút 20': A. Bughammar (Bahrain) lập công (kiến tạo: M. A. Kayoum). Tỷ số: 0 - 2.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Trung Quốc 48% - 52% Bahrain, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 0 - 0.

2' BÀN THẮNG! Bahrain (0-1) Phút 2': M. A. Kayoum (Bahrain) lập công (kiến tạo: A. Khaled Rabeea). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Trung Quốc tiếp đón Bahrain.

Cập nhật lúc 19:36 17/11/2026

Đội hình chính thức Trung Quốc Sơ đồ 4-4-2 Bahrain Sơ đồ 4-2-3-1 16 Hao Li 23 Xi Yang 18 Han Pengfei 5 Liu Haofan 19 Yang Liu 25 Yang Ming-Yang 13 Bin Xu 6 Shangyuan Wang 11 Lin Liangming 17 Baihelamu Abuduwaili 7 Wang Yudong 24 Mohamed El Garably 5 Ahmed Ali 17 Ahmed Bughammar 3 Waleed Al Hayam 23 Abdulla Al-Khalasi 12 Jasim Khelaif 10 Komail Al Aswad 7 Ali Madan 8 Mohamed Marhoon 28 Mohammed Qayoom 26 Husain Abdulkarim Dự bị Trung Quốc 30 Yan Bingliang 1 Yan Junling 20 Weijie Mao 24 Peng Xiao 4 Yusup Umidjan 2 Hu Hetao 28 Shenglong Jiang 29 Dun Ba 26 Shenghao Huang Bahrain 22 Ebrahim Lutfalla 1 Omar Salem 25 Bader Al-Asam 14 Vincent Emmanuel 19 Hazaa Ali 2 Amine Benadi 4 Sayed Dhiya Saeed 27 Saud Mohsin 20 Jassem Kacem Benjemia Cập nhật đội hình lúc 18:31 17/11/2026

Trung Quốc Thống kê Bahrain 44% Kiểm soát bóng 56% 1 Dứt điểm 4 0 Trúng đích 2 2 Phạt góc 3 2 Phạm lỗi 1

Trung Quốc và Bahrain bước vào trận giao hữu đội tuyển quốc gia với hoàn cảnh khá giống nhau: cả hai cùng thắng ở trận gần nhất, sau chuỗi ba trận thua liền trước đó. Trận đấu diễn ra lúc 19:00 ngày 17/11/2026 trên sân Tianhe Stadium.

Cùng tìm lại cảm giác chiến thắng

Trong bốn trận gần nhất, Trung Quốc thắng 1 trận và thua 3 trận. Chiến thắng nằm ở trận mới nhất, còn ba thất bại đến trước đó.

Bahrain có thành tích tương tự: thắng 1 trận, thua 3 trận, với chiến thắng cũng ở lần ra sân gần đây nhất. Vì vậy, cả hai đội đều bước vào trận đấu với tinh thần vừa được cải thiện sau giai đoạn không thuận lợi.

Thế đối đầu nghiêng về Trung Quốc

Trong ba lần chạm trán gần nhất, Trung Quốc thắng 2 trận và hòa 1 trận. Bahrain chưa thắng lần nào trong chuỗi này.

Thành tích ấy mang lại cho đội chủ nhà một lợi thế nhất định về mặt tâm lý. Tuy nhiên, phong độ gần đây của hai đội khá tương đồng, nên một trận giao hữu như thế này vẫn có thể diễn ra cân bằng.

Điều cần theo dõi

Với đội bóng vừa thắng sau chuỗi thua, điều quan trọng là duy trì được mạch kết quả tích cực. Trung Quốc muốn tiếp tục kéo dài thế không thua trước Bahrain, còn Bahrain tìm cách phá vỡ lịch sử đối đầu chưa mấy thuận lợi với họ.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Trung Quốc · 2 thắng 1 hòa Bahrain · 0 thắng Trung Quốc 1 - 0 Bahrain TQ Bahrain 0 - 1 Trung Quốc TQ Bahrain 0 - 0 Trung Quốc Hòa

Trung Quốc 5 trận gần nhất T B B B 8 Trận 3-2-3 T-H-B 9 Ghi (TB 1.1) 12 Thủng lưới Bahrain 5 trận gần nhất T B B B 2 Trận 1-0-1 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 3 Thủng lưới