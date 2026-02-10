TRỰC TIẾP Trực tiếp Trung Quốc vs Palestine: Palestine nới rộng cách biệt 0-4 Cuộc so tài giữa Trung Quốc và Palestine hứa hẹn kịch bản đôi công cởi mở khi hàng công đôi bên duy trì hiệu suất làm bàn ấn tượng trước giờ bóng lăn.

Trung Quốc 0 - 4 Palestine Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Trung Quốc 0 - 4 Palestine.

85' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Trung Quốc 43% - 57% Palestine, dứt điểm 12 - 13 (trúng đích 3 - 7), phạt góc 1 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 10 - 10, cứu thua 3 - 3.

83' Thay người Phút 83' (Palestine): Y. Hamed vào sân thay K. El Haija.

83' Thay người Phút 83' (Palestine): A. Shhade vào sân thay A. Manzur.

82' Thay người Phút 82' (Palestine): A. Kaied vào sân thay A. Al Hamlawi.

82' Thay người Phút 82' (Palestine): A. Al Qaq vào sân thay O. Dabbagh.

73' Palestine ép sân Cầm bóng: Trung Quốc 40% - 60% Palestine, dứt điểm 7 - 12 (trúng đích 3 - 7), phạt góc 0 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 9 - 9, cứu thua 3 - 3.

73' Thay người Phút 73' (Palestine): A. Taha vào sân thay W. Nabhan.

73' Thay người Phút 73' (Palestine): M. Al Battat vào sân thay Z. Qunbar.

73' Thay người Phút 73' (Palestine): T. Seyam vào sân thay A. Mahajneh.

72' Thay người Phút 72' (Palestine): H. Hamdan vào sân thay A. Sawafta.

69' Thay người Phút 69' (Trung Quốc): Dai Wai-Tsun vào sân thay Gao Zhunyi.

68' Thẻ vàng Phút 68': Gao Zhunyi (Trung Quốc) nhận thẻ vàng.

62' Thay người Phút 62' (Trung Quốc): Xie Wenneng vào sân thay Wei Shihao.

61' Palestine ép sân Cầm bóng: Trung Quốc 39% - 61% Palestine, dứt điểm 3 - 11 (trúng đích 2 - 7), phạt góc 0 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 3 - 2.

61' Thay người Phút 61' (Palestine): H. Aladin vào sân thay K. Al Nabris.

56' Thay người Phút 56' (Trung Quốc): Wang Ziming vào sân thay Huang Shenghao.

54' BÀN THẮNG! Palestine (0-4) Phút 54': O. Dabbagh (Palestine) lập công. Tỷ số: 0 - 4.

50' Thẻ vàng Phút 50': K. Al Nabris (Palestine) nhận thẻ vàng.

49' Palestine ép sân Cầm bóng: Trung Quốc 40% - 60% Palestine, dứt điểm 2 - 9 (trúng đích 1 - 6), phạt góc 0 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 3 - 1.

46' Thay người Phút 46' (Trung Quốc): Yan Junling vào sân thay Yan Bingliang.

46' Thay người Phút 46' (Trung Quốc): Zhao Songyuan vào sân thay Tao Qianglong.

46' Thay người Phút 46' (Trung Quốc): Y. Li vào sân thay Chen Pu.

46' Thay người Phút 46' (Trung Quốc): Abdusalam Bunyamin vào sân thay Yang Mingrui.

46' Thay người Phút 46' (Trung Quốc): Huang Jiahui vào sân thay Wei Zhen.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 3.

45+5' BÀN THẮNG! Palestine (0-3) Phút 45+5': O. Dabbagh (Palestine) lập công (kiến tạo: A. Mahajneh). Tỷ số: 0 - 3.

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: Trung Quốc 47% - 53% Palestine, dứt điểm 0 - 4 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 0 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 1 - 0.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Trung Quốc 49% - 51% Palestine, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 2.

22' BÀN THẮNG! Palestine (0-2) Phút 22': A. Al Hamlawi (Palestine) lập công (kiến tạo: Z. Qunbar). Tỷ số: 0 - 2.

16' BÀN THẮNG! Palestine (0-1) Phút 16': A. Al Hamlawi (Palestine) lập công (kiến tạo: O. Dabbagh). Tỷ số: 0 - 1.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Trung Quốc 56% - 44% Palestine, dứt điểm 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Trung Quốc tiếp đón Palestine.

Cập nhật lúc 20:32 02/10/2026

Đội hình chính thức Trung Quốc Sơ đồ 4-4-2 Palestine Sơ đồ 4-2-3-1 30 Yan Bingliang 2 Guangtai Jiang 5 Zhen Wei 4 Zhunyi Gao 19 Yang Liu 25 Yang Mingrui 13 Shenghao Huang 6 Shangyuan Wang 29 Chen Pu 20 Qianglong Tao 10 Wei Shihao 22 Rami Hamada 2 Wajdi Nabhan 15 Michel Termanini 20 Amid Mahajna 3 Khalid Abu El Haija 19 Agustín Manzur 5 Ameed Sawafta 11 Oday Dabbagh 21 Zaid Qunbar 10 Khaled Alnabrisi 12 Assad Al-Hamlawi Dự bị Trung Quốc 12 Liu Dianzuo 1 Yan Junling 21 Yang Li 3 Gengrui Wang 24 Zhang Aihui 7 Wenneng Xie 14 Jiahui Huang 23 Yihao Zhong 11 Dai Wai Tsun Palestine 1 Abed Yassin 27 Brayan Morales 17 Emilio Saba 4 Yaser Hamed 7 Mus'ab Al Battat 8 Hamed Hemdan 26 Abdel Hadi Rashed 14 Ahmed Taha 13 Ayham Shhade Cập nhật đội hình lúc 18:13 02/10/2026

Trung Quốc Thống kê Palestine 43% Kiểm soát bóng 57% 12 Dứt điểm 13 3 Trúng đích 7 1 Phạt góc 4 10 Phạm lỗi 10 2 Việt vị 1 3 Thủ môn cứu thua 3

Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Palestine diễn ra vào lúc 18:35 ngày 02/10/2026 trên sân vận động Chongqing Longxing Football Stadium thu hút sự chú ý khi cả hai đội đều đang sở hữu hàng công đạt hiệu quả cao. Lối chơi cởi mở cùng khả năng chuyển đổi trạng thái nhịp nhàng hứa hẹn mang đến một màn so tài đôi công mãn nhãn cho người hâm mộ.

Trung Quốc và điểm tựa sân nhà

Đội tuyển Trung Quốc bước vào màn so tài này với hành trang là sự tự tin lớn khi được chơi trên sân nhà Chongqing Longxing Football Stadium. Về mặt phong độ, trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng đã giành được 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ phải nhận 1 thất bại. Tuyến đầu của đội chủ nhà cho thấy khả năng tận dụng thời cơ tương đối sắc bén, luôn sẵn sàng trừng phạt sai lầm của đối phương.

Dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, các cầu thủ Trung Quốc nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt nhịp độ ngay sau hồi còi khai cuộc. Sự phối hợp linh hoạt giữa các tuyến giúp họ duy trì được áp lực liên tục lên phần sân đối diện, tạo tiền đề cho những tình huống hãm thành nguy hiểm.

Sự lỳ lợm và tính tổ chức của Palestine

Ở bên kia chiến tuyến, Palestine cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Thống kê trong 5 trận ra quân gần đây nhất chỉ ra rằng Palestine đang duy trì mạch bất bại đáng nể với 1 chiến thắng và 4 trận hòa. Dù chia điểm khá nhiều, nhưng việc không để thua chứng minh tính kỷ luật chiến thuật và sự gắn kết chặt chẽ trong đội hình của đại diện Tây Á.

Điểm mạnh đáng gờm của Palestine nằm ở những pha phản công tốc độ và khả năng chớp thời cơ của hàng công. Mỗi khi giành lại quyền kiểm soát bóng, đội bóng này triển khai phương án tiếp cận cầu môn rất trực diện và hiệu quả, sẵn sàng trừng phạt bất kỳ khoảng trống nào mà đối thủ để lộ.

Tương quan chạm trán và kỳ vọng thế trận đôi công

Xét trong 2 lần chạm trán gần nhất, Trung Quốc đang nắm giữ lợi thế với 1 chiến thắng và 1 trận hòa, trong khi Palestine chưa có lần nào hưởng niềm vui trọn vẹn. Tuy nhiên, sự tiến bộ về mặt tổ chức lối chơi của Palestine gần đây sẽ là thử thách không hề đơn giản đối với đội chủ nhà.

Với việc hàng công đôi bên đều thể hiện khả năng săn bàn ổn định và phong độ tích cực thời gian qua, trận đấu tại Chongqing Longxing Football Stadium được kỳ vọng sẽ diễn ra với tốc độ cao. Cả hai đội đều có lý do để theo đuổi lối đá tấn công chủ động nhằm tìm kiếm kết quả thuận lợi, hứa hẹn tạo nên 90 phút tranh tài sôi nổi và kịch tính.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Trung Quốc · 1 thắng 1 hòa Palestine · 0 thắng Trung Quốc 2 - 0 Palestine TQ Trung Quốc 1 - 1 Palestine Hòa

Trung Quốc 5 trận gần nhất B T H T B 5 Trận 2-2-1 T-H-B 7 Ghi (TB 1.4) 6 Thủng lưới Palestine 5 trận gần nhất H T H H 5 Trận 1-4-0 T-H-B 8 Ghi (TB 1.6) 6 Thủng lưới