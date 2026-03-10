TRỰC TIẾP Trực tiếp Truro City vs Cirencester Town: Truro City nới rộng cách biệt 4-0 Cirencester Town thể hiện phong độ ổn định thời gian qua nhưng Truro City lại nắm lợi thế tâm lý lớn nhờ thành tích bất bại ở các lần đối đầu gần nhất.

Truro City 4 - 0 Cirencester Town Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Truro City 4 - 0 Cirencester Town.

79' BÀN THẮNG! Truro City (4-0) Phút 79': H. Greenslade (Truro City) lập công. Tỷ số: 4 - 0.

74' BÀN THẮNG! Truro City (3-0) Phút 74': B. Starkie (Truro City) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

37' BÀN THẮNG! Truro City (2-0) Phút 37': T. Harvey (Truro City) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

8' BÀN THẮNG! Truro City (1-0) Phút 8': B. Starkie (Truro City) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Truro City tiếp đón Cirencester Town.

Cập nhật lúc 22:50 03/10/2026

Cuộc so tài giữa Truro City và Cirencester Town diễn ra vào lúc 21h00 ngày 03/10/2026 mang đến nhiều nét hấp dẫn về mặt chuyên môn. Cirencester Town bước vào chuyến hành quân này với sự tự tin rất lớn nhờ bản lĩnh thi đấu xa nhà đáng nể, nhưng họ sẽ phải đối mặt với một Truro City luôn biết cách tạo ra ưu thế khi đôi bên chạm trán nhau.

Điểm tựa phong độ và bản lĩnh thi đấu

Cirencester Town đang duy trì một chuỗi trận hết sức tích cực trong giai đoạn gần đây. Cụ thể, đội bóng này đã giành được 2 chiến thắng và 1 trận hòa ở 3 lần ra sân gần nhất, cho thấy tính ổn định cao trong lối chơi cũng như khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả, đặc biệt trong các chuyến thi đấu xa nhà.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Truro City cũng không hề tỏ ra kém cạnh về mặt tinh thần. Đội chủ nhà sở hữu chuỗi 2 trận bất bại liên tiếp gần đây với 1 chiến thắng cùng 1 trận hòa. Khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu và duy trì sự chắc chắn ở tuyến dưới giúp Truro City luôn là đối thủ khó bị khuất phục.

Lợi thế từ tiếng nói đối đầu

Dù Cirencester Town đang thể hiện phong độ ấn tượng, lịch sử đối đầu lại hoàn toàn nghiêng về phía đội chủ nhà. Trong 3 lần chạm trán gần nhất giữa hai bên, Truro City chiếm thế áp đảo khi giành tới 2 chiến thắng và có 1 kết quả hòa, trong khi Cirencester Town chưa một lần được tận hưởng niềm vui trọn vẹn.

Sự vượt trội trong những lần so tài trước đó mang lại cho Truro City ưu thế tâm lý rất rõ rệt khi bước vào 90 phút sắp tới. Việc nắm giữ thành tích bất bại trước đối thủ là cơ sở để ban huấn luyện Truro City triển khai các phương án chiến thuật chủ động nhằm hướng tới kết quả thuận lợi.

Nhận định cục diện trận đấu

Màn đối đầu giữa Truro City và Cirencester Town hứa hẹn diễn ra với thế trận chặt chẽ và giằng co. Cirencester Town với phong độ vào phom sẽ nỗ lực phá vỡ cái dớp không thắng trước đối thủ, dựa trên bản lĩnh và tính kỷ luật vốn có trên sân khách.

Tuy nhiên, Truro City có điểm tựa vững vàng từ thành tích đối đầu vượt trội cùng sự tự tin sau những kết quả bất bại gần đây. Nếu tiếp tục phát huy được lối chơi chặt chẽ và tận dụng tốt thời cơ, đội chủ nhà hoàn toàn có khả năng tạo ra thế trận áp đảo để kiểm soát trận đấu theo ý muốn.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Truro City · 2 thắng 1 hòa Cirencester Town · 0 thắng Truro City 1 - 0 Cirencester Town TC Cirencester Town 0 - 1 Truro City TC Truro City 2 - 2 Cirencester Town Hòa

Truro City 5 trận gần nhất T T H B H 2 Trận 1-1-0 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 1 Thủng lưới Cirencester Town 5 trận gần nhất T H T B H 3 Trận 2-1-0 T-H-B 7 Ghi (TB 2.3) 3 Thủng lưới