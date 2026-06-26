Trực tiếp Tunisia vs Hà Lan: Hà Lan dẫn 2-0 Trận đấu giữa Tunisia và Hà Lan tại Arrowhead Stadium chứng kiến nỗ lực tìm kiếm điểm số của đại diện châu Phi sau hai trận thua, đối đầu với một Hà Lan đang có phong độ ổn định với mạch bất bại.

Tunisia 0 - 2 Hà Lan ● Hiệp 1 — phút 27' 7' BÀN THẮNG! Hà Lan (1-1) Phút 7': Brian Brobbey (Hà Lan) lập công (kiến tạo: Virgil van Dijk). Tỷ số: 1 - 1.

3' BÀN THẮNG! Tunisia (1-0) Phút 3': Ellyes Skhiri (Hà Lan) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Tunisia tiếp đón Hà Lan.

Cập nhật lúc 06:26 26/06/2026

Bối cảnh trận đấu tại Arrowhead Stadium

Cuộc đối đầu giữa Tunisia và Hà Lan trong khuôn khổ World Cup diễn ra tại sân vận động Arrowhead Stadium vào lúc 06:00 ngày 26/06/2026. Đây là thời điểm quan trọng để cả hai đội bóng khẳng định sức mạnh và tham vọng của mình tại giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tunisia: Nỗ lực tìm lại chính mình

Đại diện đến từ Bắc Phi đang đối mặt với nhiều áp lực sau những kết quả không như ý. Trong hai trận đấu gần nhất, Tunisia đã phải nhận hai thất bại liên tiếp. Chuỗi phong độ này buộc ban huấn luyện phải có những điều chỉnh kịp thời về mặt chiến thuật lẫn tinh thần thi đấu. Để có thể tạo nên bất ngờ trước một đối thủ mạnh, Tunisia cần cải thiện đáng kể khả năng phòng ngự và tận dụng tối đa các cơ hội phản công.

Hà Lan: Duy trì sự ổn định

Trái ngược với đối thủ, Hà Lan bước vào trận đấu này với tâm thế tự tin hơn. Trong hai lần ra sân gần đây, đội bóng xứ sở hoa Tulip đã giành được một chiến thắng và một trận hòa. Việc duy trì được mạch bất bại cho thấy sự ổn định trong lối chơi và khả năng kiểm soát trận đấu hiệu quả của các cầu thủ Hà Lan. Với lực lượng đồng đều, Hà Lan được kỳ vọng sẽ tiếp tục áp đặt lối chơi tấn công đa dạng để tìm kiếm kết quả thuận lợi.

Nhận định thế trận

Dựa trên phong độ hiện tại, Hà Lan đang nắm giữ lợi thế về mặt tâm lý và sự ổn định. Tuy nhiên, Tunisia với tinh thần chiến đấu quật cường của các đội bóng châu Phi chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Trận đấu dự kiến sẽ là màn so tài giữa sự kỷ luật, khoa học của bóng đá châu Âu và lối chơi giàu thể lực, quyết tâm từ đại diện châu Phi. Mục tiêu của Hà Lan là củng cố vị thế, trong khi Tunisia cần một kết quả khả quan để vực dậy niềm tin nơi người hâm mộ.

Phong độ gần đây của Tunisia

21/06/2026: Tunisia 0-4 Nhật Bản (Thua)

15/06/2026: Thụy Điển 5-1 Tunisia (Thua)

06/06/2026: Bỉ 5-0 Tunisia (Thua)

02/06/2026: Áo 1-0 Tunisia (Thua)

01/04/2026: Canada 0-0 Tunisia (Hòa)

Phong độ gần đây của Hà Lan

21/06/2026: Hà Lan 5-1 Thụy Điển (Thắng)

15/06/2026: Hà Lan 2-2 Nhật Bản (Hòa)

09/06/2026: Hà Lan 2-1 Uzbekistan (Thắng)

04/06/2026: Hà Lan 0-1 Algeria (Thua)

01/04/2026: Hà Lan 1-1 Ecuador (Hòa)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ

Phong độ và thống kê đội

Tunisia (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: LL

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 2 (1 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 1 bàn (TB: 0.5 bàn/trận)

Thủng lưới: 9 bàn (TB: 4.5 bàn/trận)

Hà Lan (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: DW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 1 (0 sân khách)

Hòa: 1 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 7 bàn (TB: 3.5 bàn/trận)

Thủng lưới: 3 bàn (TB: 1.5 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Tunisia: Không có thông tin chấn thương

Netherlands: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Netherlands

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 0%

Hòa: 50%

Khách thắng: 50%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -1.5 bàn

Khách: -4.5 bàn

Lời khuyên: Combo Winner : Netherlands and +2.5 goals

Cập nhật đội hình lúc 05:21 26/06/2026

Đội hình chính thức

Tunisia

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Hervé Renard

Đội hình xuất phát:

16. A. Dahmen (G)

20. Y. Valery (D)

3. M. Talbi (D)

2. A. Abdi (D)

21. A. Ben Hmida (D)

17. E. Skhiri (M)

13. R. Khedira (M)

25. A. Ben Slimane (M)

10. H. Mejbri (M)

11. Ismaël Gharbi (M)

9. H. Mastouri (F)

Dự bị:

22. S. Ben Hsan

6. D. Bronn

12. M. Ben Ouanes

19. F. Chaouat

4. O. Rekik

7. E. Achouri

26. S. Tounekti

15. H. Mahmoud

1. C. Abdelmouhib

8. E. Saad

24. R. Chikhaoui

14. K. Ayari

18. R. Elloumi

Hà Lan

Sơ đồ: 4-3-3

HLV: R. Koeman

Đội hình xuất phát:

1. B. Verbruggen (G)

22. D. Dumfries (D)

6. J. van Hecke (D)

4. V. van Dijk (D)

5. N. Aké (D)

8. R. Gravenberch (M)

21. F. de Jong (M)

14. T. Reijnders (M)

18. D. Malen (F)

19. B. Brobbey (F)

11. C. Gakpo (F)

Dự bị: