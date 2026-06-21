Trực tiếp Tunisia vs Nhật Bản: Nhật Bản mở tỷ số Trận chiến tại Estadio BBVA giữa Tunisia và Nhật Bản hứa hẹn mang đến màn so tài kịch tính, nơi kỷ luật của Samurai Xanh đối đầu với sự thực dụng của đại diện Bắc Phi.

Tunisia 0 - 1 Nhật Bản ● Hiệp 1 — phút 8' 4' BÀN THẮNG! Nhật Bản (0-1) Phút 4': D. Kamada (Nhật Bản) lập công (kiến tạo: K. Nakamura). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Tunisia tiếp đón Nhật Bản.

Cập nhật lúc 11:07 21/06/2026

Vào lúc 11:00 ngày 21/06/2026, sân vận động Estadio BBVA sẽ trở thành tâm điểm với cuộc đối đầu giữa Tunisia và Nhật Bản trong khuôn khổ World Cup 2026. Đây là màn chạm trán quan trọng, có thể định đoạt cơ hội đi tiếp của cả hai đội tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Bối cảnh và phong độ hiện tại

Cả Tunisia và Nhật Bản đều bước vào giải đấu với sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Đối với Nhật Bản, đại diện từ châu Á luôn được đánh giá cao nhờ lối chơi kỷ luật, kỹ thuật cá nhân điêu luyện và khả năng chuyển đổi trạng thái cực nhanh. Trong khi đó, Tunisia đại diện cho sức mạnh và sự thực dụng của bóng đá Bắc Phi, một đội bóng luôn biết cách gây khó khăn cho các ông lớn nhờ hàng phòng ngự lùi sâu và khả năng phản công sắc bén.

Dưới đây là thống kê sơ bộ của hai đội trước thềm trận đấu:

Thông số Tunisia Nhật Bản Số trận đã chơi 0 0 Bàn thắng trung bình 0.0 0.0 Bàn thua trung bình 0.0 0.0 Tỷ lệ dự đoán thắng 10% 45%

Lịch sử đối đầu: Sự cân bằng thú vị

Nhìn vào lịch sử đối đầu gần đây, người hâm mộ có thể thấy sự kịch tính khi mỗi đội đều đã có những chiến thắng thuyết phục trước đối phương. Điều này cho thấy không có sự chênh lệch quá lớn về mặt tâm lý khi hai đội bước vào sân.

17/10/2023: Nhật Bản 2 - 0 Tunisia

Nhật Bản 2 - 0 Tunisia 14/06/2022: Nhật Bản 0 - 3 Tunisia

Trong khi Nhật Bản giành chiến thắng gần nhất vào năm 2023, Tunisia cũng từng khiến đội bóng xứ sở mặt trời mọc phải ôm hận với cách biệt 3 bàn không gỡ vào năm 2022. Sự biến thiên trong kết quả đối đầu cho thấy tính chất khó lường của cặp đấu này.

Phân tích chiến thuật và lực lượng

Về mặt lực lượng, cả hai đội hiện tại đều đang sở hữu đội hình mạnh nhất khi chưa ghi nhận thông tin về các ca chấn thương nghiêm trọng. Điều này cho phép hai huấn luyện viên có thể triển khai những quân bài chiến thuật tốt nhất của mình.

Tunisia: Lối chơi thực dụng

Tunisia dự kiến sẽ nhập cuộc với sự thận trọng cao độ. Với tỷ lệ thắng được dự báo chỉ ở mức 10%, đại diện Bắc Phi nhiều khả năng sẽ ưu tiên việc giữ sạch lưới trước khi nghĩ đến chuyện ghi bàn. Hệ thống phòng ngự nhiều lớp sẽ là chìa khóa để họ ngăn chặn các cầu thủ giàu tốc độ bên phía Nhật Bản.

Nhật Bản: Kiểm soát và áp đặt

Nhật Bản được đánh giá cao hơn với 45% khả năng giành chiến thắng. Lối chơi của "Samurai Xanh" thường xoay quanh việc kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân và tận dụng những đường chọc khe tinh tế. Khả năng dứt điểm đa dạng từ các tiền vệ công sẽ là vũ khí quan trọng để phá vỡ khối đội hình lùi sâu của Tunisia.

Dự đoán kết quả

Dựa trên các chỉ số thống kê và xác suất, trận đấu này có xu hướng nghiêng về một kết quả có lợi cho Nhật Bản. Tuy nhiên, khả năng một trận hòa cũng được đánh giá rất cao (45%).

Dự đoán: Nhật Bản thắng hoặc hòa.

Kịch bản khả thi: Một trận đấu có nhiều hơn 2.5 bàn thắng được ghi, với việc Nhật Bản là đội chủ động ép sân. Tunisia có thể tận dụng những tình huống cố định để tìm kiếm bàn thắng, nhưng bản lĩnh của người Nhật được kỳ vọng sẽ giúp họ có điểm tại Estadio BBVA.

Cập nhật đội hình lúc 10:27 21/06/2026

Đội hình chính thức

Tunisia

Sơ đồ: 3-4-2-1

HLV: Herve Renard

Đội hình xuất phát:

16. Aymen Dahmen (G)

4. Omar Rekik (D)

3. Montassar Talbi (D)

6. Dylan Bronn (D)

20. Yan Valery (M)

17. Ellyes Skhiri (M)

10. Hannibal Mejbri (M)

2. Ali Abdi (M)

8. Elias Saad (F)

26. Sebastian Tounekti (F)

25. Anis Ben Slimane (F)

Dự bị:

1. Abdelmouhib Chamakh

22. Sabri Ben Hessen

5. Adem Arous

21. Amine Ben Hmida

23. Moataz Nefati

24. Raed Chikhaoui

7. Elias Achouri

11. Ismael Gharbi

15. Mohamed Belhadj Mahmoud

12. Mortadha Ben Ouanes

13. Rani Khedira

9. Hazem Mastouri

19. Firas Chaouat

14. Khalil Ayari

18. Rayan Elloumi

Nhật Bản

Sơ đồ: 3-4-2-1

HLV: Hajime Moriyasu

Đội hình xuất phát:

1. Zion Suzuki (G)

22. Takehiro Tomiyasu (D)

4. Ko Itakura (D)

21. Hiroki Itō (D)

10. Ritsu Doan (M)

24. Kaishu Sano (M)

15. Daichi Kamada (M)

13. Keito Nakamura (M)

14. Junya Ito (F)

7. Ao Tanaka (F)

18. Ayase Ueda (F)

Dự bị: