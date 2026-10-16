TRỰC TIẾP Trực tiếp Twente vs FC Thun: Twente mở tỷ số Twente đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Họ tiếp FC Thun lúc 02h00 ngày 16/10/2026 trên sân De Grolsch Veste.

Twente 1 - 0 FC Thun Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Twente 1 - 0 FC Thun.

84' Thay người Phút 84' (Twente): T. van den Belt vào sân thay D. Weidmann.

81' Thay người Phút 81' (FC Thun): T. Strannegard vào sân thay O. Mambwa.

81' Thay người Phút 81' (FC Thun): R. Braschi vào sân thay B. Labeau.

79' Twente ép sân Cầm bóng: Twente 71% - 29% FC Thun, dứt điểm 15 - 5 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 6 - 1; phạm lỗi 5 - 17, cứu thua 0 - 2.

78' Thay người Phút 78' (Twente): F. Thorvaldsen vào sân thay S. Orjasaeter.

67' Thay người Phút 67' (Twente): M. Pjaca vào sân thay D. Rots.

67' Thay người Phút 67' (Twente): K. Hlynsson vào sân thay Y. Taha.

66' Twente ép sân Cầm bóng: Twente 70% - 30% FC Thun, dứt điểm 13 - 5 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 5 - 1; phạm lỗi 4 - 15, cứu thua 0 - 2.

66' Thay người Phút 66' (FC Thun): N. Maier vào sân thay F. Dursun.

66' Thay người Phút 66' (FC Thun): L. Passavant vào sân thay N. Reichmuth.

65' BÀN THẮNG! Twente (1-0) Phút 65': R. Zerrouki (Twente) lập công (kiến tạo: D. Weidmann). Tỷ số: 1 - 0.

60' Thẻ đỏ Phút 60': P. Kristal (FC Thun) nhận thẻ đỏ (Serious foul).

53' Twente ép sân Cầm bóng: Twente 71% - 29% FC Thun, dứt điểm 10 - 5 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 1; phạm lỗi 3 - 13, cứu thua 0 - 2.

46' Thay người Phút 46' (FC Thun): N. Zoukit vào sân thay J. Bamert.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

43' Thẻ vàng Phút 43': A. Adelgaard (Twente) nhận thẻ vàng (Tripping).

39' Twente ép sân Cầm bóng: Twente 70% - 30% FC Thun, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 1 - 9, cứu thua 0 - 1.

31' Thẻ vàng Phút 31': F. Fehr (FC Thun) nhận thẻ vàng (Foul).

27' Twente ép sân Cầm bóng: Twente 72% - 28% FC Thun, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 0 - 4, cứu thua 0 - 1.

24' VAR Phút 24': Goal Disallowed - Foul — D. Weidmann (Twente).

13' Twente ép sân Cầm bóng: Twente 72% - 28% FC Thun; phạm lỗi 0 - 2.

0' Trận đấu bắt đầu Twente tiếp đón FC Thun.

Cập nhật lúc 03:49 16/10/2026

Đội hình chính thức Twente Sơ đồ 4-2-3-1 FC Thun Sơ đồ 4-4-2 16 Joël Drommel 28 Bart van Rooij 4 Ruud Nijstad 3 Robin Pröpper 29 Aske Adelgaard 6 Ramiz Zerrouki 8 Daouda Weidmann 11 Daan Rots 10 Younes Taha 27 Sondre Ørjasæter 9 Wout Weghorst 1 Niklas Steffen 47 Fabio Fehr 5 Nicolas Bürgy 19 Jan Bamert 2 Olivier Mambwa 70 Nils Reichmuth 16 Justin Roth 14 Mattias Käit 15 Patrik Kristal 96 Brighton Labeau 9 Furkan Dursun Dự bị Twente 31 Yannick Gerritsen 22 Remko Pasveer 39 Jip Meilink 24 Krzysztof Kurowski 2 Michał Rosiak 26 Benjamin Nagel 18 Jordy Bawuah 17 Filip Thorvaldsen 14 Kristian Hlynsson FC Thun 22 Dario Walti 25 Tim Spycher 18 Tom Strannegård 37 Lucien Dähler 54 Louis Passavant 13 Nassim Zoukit 21 Dorian Derbaci 20 Riccardo Braschi 26 Noah Christoffersson Cập nhật đội hình lúc 01:32 16/10/2026

Twente Thống kê FC Thun 71% Kiểm soát bóng 29% 15 Dứt điểm 5 3 Trúng đích 0 6 Phạt góc 1 5 Phạm lỗi 17 0 Thủ môn cứu thua 2

Twente đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và bước vào trận gặp FC Thun với tâm thế của đội đang có chuỗi kết quả rất tốt. Trận đấu diễn ra lúc 02h00 ngày 16/10/2026 tại De Grolsch Veste, nơi chủ nhà muốn giữ nhịp thăng hoa trước một đối thủ có phong độ chập chờn.

Twente giữ mạch phong độ ấn tượng

Trong 5 trận gần nhất, Twente thắng 4 trận, hòa 1 trận và chưa nếm mùi thất bại. Đáng chú ý, trận hòa là kết quả mới nhất, còn 4 trận thắng liên tiếp đến trước đó. Chuỗi bất bại này cho thấy đội chủ nhà có sự ổn định cần thiết của một ứng viên cạnh tranh ở nhóm đầu.

Hiện Twente đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng với 0 điểm. Với phong độ vừa nêu, đội bóng này có đủ lý do để tin rằng mình có thể tiếp tục đi lên ở những vòng đấu tới.

FC Thun thiếu sự ổn định

Ngược lại, FC Thun có chuỗi kết quả thiếu ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 trận và thua 3 trận, trong đó trận thua gần nhất vừa diễn ra. Hai chiến thắng nằm xen giữa hai chuỗi thất bại cho thấy họ chưa tìm được sự đều tay.

FC Thun đang xếp thứ 26 trên bảng xếp hạng với 0 điểm. Khoảng cách 16 bậc so với Twente phản ánh vị thế đang khác biệt của hai đội trước trận này.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Hiệu số phong độ đang nghiêng rõ về phía chủ nhà. Twente thắng 4 trong 5 trận gần nhất, còn FC Thun chỉ thắng 2 trận. Điều đó cho thấy Twente có nhiều tự tin hơn khi kiểm soát nhịp độ trận đấu trên sân nhà.

Với FC Thun, bài toán lớn nhất là chấm dứt mạch kết quả thất thường. Một khởi đầu chắc chắn sẽ giúp đội khách hạn chế áp lực khi làm khách tại De Grolsch Veste. Nếu để Twente sớm vào guồng, họ sẽ khó cản bước đội chủ nhà đang hưng phấn.

Nhận định

Nhìn chung, Twente có lợi thế về phong độ lẫn vị trí trên bảng xếp hạng, cộng với yếu tố sân nhà. FC Thun cần sự tập trung cao độ để tận dụng cơ hội hiếm hoi và gây bất ngờ. Dù vậy, xét trên những gì hai đội thể hiện gần đây, Twente là bên có nhiều cơ sở hơn để hướng tới một kết quả tích cực.

Twente 5 trận gần nhất H T T T T 4 Trận 2-1-1 T-H-B 13 Ghi (TB 3.3) 5 Thủng lưới FC Thun 5 trận gần nhất B T T B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Mjallby AIF 0 0 0 0 0 0 2 Brighton 0 0 0 0 0 0 3 Monaco 0 0 0 0 0 0 … 8 Atalanta 0 0 0 0 0 0 9 Ajax 0 0 0 0 0 0 10 Twente 0 0 0 0 0 0 11 Getafe 0 0 0 0 0 0 … 24 FC Lugano 0 0 0 0 0 0 25 FK Crvena Zvezda 0 0 0 0 0 0 26 FC Thun 0 0 0 0 0 0 27 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại