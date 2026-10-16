Trực tiếp Twente vs FC Thun: Twente mở tỷ số

Về Báo Hà Tĩnh

TRỰC TIẾPTrực tiếp Twente vs FC Thun: Twente mở tỷ số

Văn Thể16/10/2026 00:14

Twente đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Họ tiếp FC Thun lúc 02h00 ngày 16/10/2026 trên sân De Grolsch Veste.

Twente1 - 0FC ThunHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Twente 1 - 0 FC Thun.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Twente): T. van den Belt vào sân thay D. Weidmann.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (FC Thun): T. Strannegard vào sân thay O. Mambwa.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (FC Thun): R. Braschi vào sân thay B. Labeau.

  • 79'Twente ép sân

    Cầm bóng: Twente 71% - 29% FC Thun, dứt điểm 15 - 5 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 6 - 1; phạm lỗi 5 - 17, cứu thua 0 - 2.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Twente): F. Thorvaldsen vào sân thay S. Orjasaeter.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Twente): M. Pjaca vào sân thay D. Rots.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Twente): K. Hlynsson vào sân thay Y. Taha.

  • 66'Twente ép sân

    Cầm bóng: Twente 70% - 30% FC Thun, dứt điểm 13 - 5 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 5 - 1; phạm lỗi 4 - 15, cứu thua 0 - 2.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (FC Thun): N. Maier vào sân thay F. Dursun.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (FC Thun): L. Passavant vào sân thay N. Reichmuth.

  • 65'BÀN THẮNG! Twente (1-0)

    Phút 65': R. Zerrouki (Twente) lập công (kiến tạo: D. Weidmann). Tỷ số: 1 - 0.

  • 60'Thẻ đỏ

    Phút 60': P. Kristal (FC Thun) nhận thẻ đỏ (Serious foul).

  • 53'Twente ép sân

    Cầm bóng: Twente 71% - 29% FC Thun, dứt điểm 10 - 5 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 1; phạm lỗi 3 - 13, cứu thua 0 - 2.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (FC Thun): N. Zoukit vào sân thay J. Bamert.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 43'Thẻ vàng

    Phút 43': A. Adelgaard (Twente) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • 39'Twente ép sân

    Cầm bóng: Twente 70% - 30% FC Thun, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 1 - 9, cứu thua 0 - 1.

  • 31'Thẻ vàng

    Phút 31': F. Fehr (FC Thun) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 27'Twente ép sân

    Cầm bóng: Twente 72% - 28% FC Thun, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 0 - 4, cứu thua 0 - 1.

  • 24'VAR

    Phút 24': Goal Disallowed - Foul — D. Weidmann (Twente).

  • 13'Twente ép sân

    Cầm bóng: Twente 72% - 28% FC Thun; phạm lỗi 0 - 2.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Twente tiếp đón FC Thun.

Cập nhật lúc 03:49 16/10/2026

Đội hình chính thức
Twente
Sơ đồ 4-2-3-1
FC Thun
Sơ đồ 4-4-2
16
Joël Drommel
28
Bart van Rooij
4
Ruud Nijstad
3
Robin Pröpper
29
Aske Adelgaard
6
Ramiz Zerrouki
8
Daouda Weidmann
11
Daan Rots
10
Younes Taha
27
Sondre Ørjasæter
9
Wout Weghorst
1
Niklas Steffen
47
Fabio Fehr
5
Nicolas Bürgy
19
Jan Bamert
2
Olivier Mambwa
70
Nils Reichmuth
16
Justin Roth
14
Mattias Käit
15
Patrik Kristal
96
Brighton Labeau
9
Furkan Dursun
Dự bị
Twente
31 Yannick Gerritsen22 Remko Pasveer39 Jip Meilink24 Krzysztof Kurowski2 Michał Rosiak26 Benjamin Nagel18 Jordy Bawuah17 Filip Thorvaldsen14 Kristian Hlynsson
FC Thun
22 Dario Walti25 Tim Spycher18 Tom Strannegård37 Lucien Dähler54 Louis Passavant13 Nassim Zoukit21 Dorian Derbaci20 Riccardo Braschi26 Noah Christoffersson
Cập nhật đội hình lúc 01:32 16/10/2026
TwenteThống kêFC Thun
71%
Kiểm soát bóng
29%
15
Dứt điểm
5
3
Trúng đích
0
6
Phạt góc
1
5
Phạm lỗi
17
0
Thủ môn cứu thua
2

Twente đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và bước vào trận gặp FC Thun với tâm thế của đội đang có chuỗi kết quả rất tốt. Trận đấu diễn ra lúc 02h00 ngày 16/10/2026 tại De Grolsch Veste, nơi chủ nhà muốn giữ nhịp thăng hoa trước một đối thủ có phong độ chập chờn.

Twente giữ mạch phong độ ấn tượng

Trong 5 trận gần nhất, Twente thắng 4 trận, hòa 1 trận và chưa nếm mùi thất bại. Đáng chú ý, trận hòa là kết quả mới nhất, còn 4 trận thắng liên tiếp đến trước đó. Chuỗi bất bại này cho thấy đội chủ nhà có sự ổn định cần thiết của một ứng viên cạnh tranh ở nhóm đầu.

Hiện Twente đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng với 0 điểm. Với phong độ vừa nêu, đội bóng này có đủ lý do để tin rằng mình có thể tiếp tục đi lên ở những vòng đấu tới.

FC Thun thiếu sự ổn định

Ngược lại, FC Thun có chuỗi kết quả thiếu ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 trận và thua 3 trận, trong đó trận thua gần nhất vừa diễn ra. Hai chiến thắng nằm xen giữa hai chuỗi thất bại cho thấy họ chưa tìm được sự đều tay.

FC Thun đang xếp thứ 26 trên bảng xếp hạng với 0 điểm. Khoảng cách 16 bậc so với Twente phản ánh vị thế đang khác biệt của hai đội trước trận này.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Hiệu số phong độ đang nghiêng rõ về phía chủ nhà. Twente thắng 4 trong 5 trận gần nhất, còn FC Thun chỉ thắng 2 trận. Điều đó cho thấy Twente có nhiều tự tin hơn khi kiểm soát nhịp độ trận đấu trên sân nhà.

Với FC Thun, bài toán lớn nhất là chấm dứt mạch kết quả thất thường. Một khởi đầu chắc chắn sẽ giúp đội khách hạn chế áp lực khi làm khách tại De Grolsch Veste. Nếu để Twente sớm vào guồng, họ sẽ khó cản bước đội chủ nhà đang hưng phấn.

Nhận định

Nhìn chung, Twente có lợi thế về phong độ lẫn vị trí trên bảng xếp hạng, cộng với yếu tố sân nhà. FC Thun cần sự tập trung cao độ để tận dụng cơ hội hiếm hoi và gây bất ngờ. Dù vậy, xét trên những gì hai đội thể hiện gần đây, Twente là bên có nhiều cơ sở hơn để hướng tới một kết quả tích cực.

Twente
5 trận gần nhất
HTTTT
4
Trận
2-1-1
T-H-B
13
Ghi (TB 3.3)
5
Thủng lưới
FC Thun
5 trận gần nhất
BTTBB
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Mjallby AIF000000
2Brighton000000
3Monaco000000
8Atalanta000000
9Ajax000000
10Twente000000
11Getafe000000
24FC Lugano000000
25FK Crvena Zvezda000000
26FC Thun000000
27Trabzonspor000000
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Trực tiếp Twente vs FC Thun: Twente mở tỷ số
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO