Trực tiếp Twente vs Pafos: Pafos mở tỷ số

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Twente vs Pafos: Pafos mở tỷ số

Văn Thể05/11/2026 22:14

Twente đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 6 điểm, còn Pafos ở hạng 27. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 06/11/2026 tại De Grolsch Veste.

Twente0 - 1PafosHiệp 1 — phút 45'
  • 45'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Twente 0 - 1 Pafos.

  • 40'BÀN THẮNG! Pafos (0-1)

    Phút 40': Lele (Pafos) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

  • 40'Thẻ vàng

    Phút 40': Lele (Pafos) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

  • 37'Twente ép sân

    Cầm bóng: Twente 79% - 21% Pafos, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 1 - 2.

  • 34'Thẻ vàng

    Phút 34': R. Nijstad (Twente) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • 25'Twente ép sân

    Cầm bóng: Twente 80% - 20% Pafos, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 13'Twente ép sân

    Cầm bóng: Twente 80% - 20% Pafos, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Twente tiếp đón Pafos.

Cập nhật lúc 03:49 06/11/2026

Đội hình chính thức
Twente
Sơ đồ 4-2-3-1
Pafos
Sơ đồ 4-5-1
16
Joël Drommel
28
Bart van Rooij
3
Robin Pröpper
4
Ruud Nijstad
29
Aske Adelgaard
6
Ramiz Zerrouki
8
Daouda Weidmann
11
Daan Rots
10
Younes Taha
27
Sondre Ørjasæter
9
Wout Weghorst
99
Radosław Majecki
7
Bruno
3
Samy Mmaee
4
David Luiz
14
Nikolas Ioannou
77
João Correia
50
Alexandre Brito
26
Ivan Šunjić
30
Vlad Dragomir
12
Ken Sema
18
Lelê
Dự bị
Twente
22 Remko Pasveer31 Yannick Gerritsen2 Michał Rosiak39 Jip Meilink14 Kristian Hlynsson18 Jordy Bawuah20 Thomas Van den Belt24 Krzysztof Kurowski26 Benjamin Nagel
Pafos
71 Michalis Papastylianou82 Petros Petrou61 Melinos Kais72 Kosmas Ioannou6 Guga8 Domingos Quina60 Christos Evzonas33 Anderson Silva42 Georgios Michael
Cập nhật đội hình lúc 02:32 06/11/2026
TwenteThống kêPafos
79%
Kiểm soát bóng
21%
4
Dứt điểm
2
2
Trúng đích
1
3
Phạt góc
0
5
Phạm lỗi
5
1
Thủ môn cứu thua
2

Twente đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 6 điểm. Pafos tiếp đón trong thế ngược lại: họ đứng hạng 27 với 1 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 06/11/2026 trên sân De Grolsch Veste, nơi chủ nhà muốn giữ vững vị trí trong nhóm đầu.

Twente giữ nhịp tốt ở nhóm đầu

Thứ hạng của Twente phản ánh một giai đoạn ổn định. Đội bóng này thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, họ thắng liên tiếp 3 trận mới nhất, trước đó thua 1 trận rồi mới đến một chiến thắng khác.

Chuỗi kết quả ấy giúp Twente có 6 điểm và hạng 5. Với khoảng cách 5 điểm so với Pafos, chủ nhà bước vào trận với tâm thế của đội đang được củng cố bởi đà thắng.

Pafos chật vật tìm chiến thắng

Ở chiều ngược lại, Pafos chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất. Họ hòa 4 trận liên tiếp gần đây nhất và thua 1 trận trước đó. Chuỗi hòa kéo dài cho thấy đội khách không dễ bị đánh bại, nhưng cũng chưa tìm được cách biến thế trận cân bằng thành 3 điểm.

Hệ quả là Pafos chỉ có 1 điểm, xếp hạng 27. Với họ, bước ngoặt đến khi biết chuyển những trận hòa thành chiến thắng.

Điểm then chốt của trận đấu

Sự tương phản về phong độ và thứ hạng tạo nên kịch bản khá rõ. Twente cần duy trì sự tự tin để tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục, trong khi Pafos cần giữ vững kỷ luật như các trận hòa gần đây và tìm thêm sự sắc bén ở khâu hoàn tất.

Nếu Twente sớm kiểm soát nhịp độ trên sân nhà, áp lực sẽ đè lên một Pafos đang khát chiến thắng. Ngược lại, nếu đội khách tiếp tục thi đấu chắc chắn, chủ nhà sẽ phải kiên nhẫn hơn để mở khóa thế trận.

Nhận định

Xét phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Twente được đánh giá nhỉnh hơn. Đội chủ nhà có đà thắng, thứ hạng cao và lợi thế sân nhà. Tuy vậy, chuỗi trận khó bị đánh bại của Pafos là lý do để không xem nhẹ đội khách. Trận đấu hứa hẹn là phép thử cho tham vọng của Twente trong cuộc đua nhóm đầu.

Twente
5 trận gần nhất
TTTBT
6
Trận
4-1-1
T-H-B
18
Ghi (TB 3.0)
6
Thủng lưới
Pafos
5 trận gần nhất
HHHHB
4
Trận
1-2-1
T-H-B
7
Ghi (TB 1.8)
7
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Panathinaikos2200+56TT
2FC Lugano2200+46TT
3Brann2200+46TT
4Trabzonspor2200+46TT
5Twente2200+46TT
6Monaco2200+46TT
8HNK Hajduk Split2200+26TT
9Brighton2110+44HT
24FK Jablonec2011-11HB
25FC Midtjylland2011-11BH
26Aarhus2011-11HB
27Pafos2011-21HB
28Heart Of Midlothian2011-21BH
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Twente vs Pafos: Pafos mở tỷ số
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