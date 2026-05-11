TRỰC TIẾP Trực tiếp Twente vs Pafos: Pafos mở tỷ số Twente đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 6 điểm, còn Pafos ở hạng 27. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 06/11/2026 tại De Grolsch Veste.

Twente 0 - 1 Pafos Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Twente 0 - 1 Pafos.

40' BÀN THẮNG! Pafos (0-1) Phút 40': Lele (Pafos) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

40' Thẻ vàng Phút 40': Lele (Pafos) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

37' Twente ép sân Cầm bóng: Twente 79% - 21% Pafos, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 1 - 2.

34' Thẻ vàng Phút 34': R. Nijstad (Twente) nhận thẻ vàng (Tripping).

25' Twente ép sân Cầm bóng: Twente 80% - 20% Pafos, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 0 - 1.

13' Twente ép sân Cầm bóng: Twente 80% - 20% Pafos, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Twente tiếp đón Pafos.

Cập nhật lúc 03:49 06/11/2026

Đội hình chính thức Twente Sơ đồ 4-2-3-1 Pafos Sơ đồ 4-5-1 16 Joël Drommel 28 Bart van Rooij 3 Robin Pröpper 4 Ruud Nijstad 29 Aske Adelgaard 6 Ramiz Zerrouki 8 Daouda Weidmann 11 Daan Rots 10 Younes Taha 27 Sondre Ørjasæter 9 Wout Weghorst 99 Radosław Majecki 7 Bruno 3 Samy Mmaee 4 David Luiz 14 Nikolas Ioannou 77 João Correia 50 Alexandre Brito 26 Ivan Šunjić 30 Vlad Dragomir 12 Ken Sema 18 Lelê Dự bị Twente 22 Remko Pasveer 31 Yannick Gerritsen 2 Michał Rosiak 39 Jip Meilink 14 Kristian Hlynsson 18 Jordy Bawuah 20 Thomas Van den Belt 24 Krzysztof Kurowski 26 Benjamin Nagel Pafos 71 Michalis Papastylianou 82 Petros Petrou 61 Melinos Kais 72 Kosmas Ioannou 6 Guga 8 Domingos Quina 60 Christos Evzonas 33 Anderson Silva 42 Georgios Michael Cập nhật đội hình lúc 02:32 06/11/2026

Twente Thống kê Pafos 79% Kiểm soát bóng 21% 4 Dứt điểm 2 2 Trúng đích 1 3 Phạt góc 0 5 Phạm lỗi 5 1 Thủ môn cứu thua 2

Twente đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 6 điểm. Pafos tiếp đón trong thế ngược lại: họ đứng hạng 27 với 1 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 06/11/2026 trên sân De Grolsch Veste, nơi chủ nhà muốn giữ vững vị trí trong nhóm đầu.

Twente giữ nhịp tốt ở nhóm đầu

Thứ hạng của Twente phản ánh một giai đoạn ổn định. Đội bóng này thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, họ thắng liên tiếp 3 trận mới nhất, trước đó thua 1 trận rồi mới đến một chiến thắng khác.

Chuỗi kết quả ấy giúp Twente có 6 điểm và hạng 5. Với khoảng cách 5 điểm so với Pafos, chủ nhà bước vào trận với tâm thế của đội đang được củng cố bởi đà thắng.

Pafos chật vật tìm chiến thắng

Ở chiều ngược lại, Pafos chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất. Họ hòa 4 trận liên tiếp gần đây nhất và thua 1 trận trước đó. Chuỗi hòa kéo dài cho thấy đội khách không dễ bị đánh bại, nhưng cũng chưa tìm được cách biến thế trận cân bằng thành 3 điểm.

Hệ quả là Pafos chỉ có 1 điểm, xếp hạng 27. Với họ, bước ngoặt đến khi biết chuyển những trận hòa thành chiến thắng.

Điểm then chốt của trận đấu

Sự tương phản về phong độ và thứ hạng tạo nên kịch bản khá rõ. Twente cần duy trì sự tự tin để tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục, trong khi Pafos cần giữ vững kỷ luật như các trận hòa gần đây và tìm thêm sự sắc bén ở khâu hoàn tất.

Nếu Twente sớm kiểm soát nhịp độ trên sân nhà, áp lực sẽ đè lên một Pafos đang khát chiến thắng. Ngược lại, nếu đội khách tiếp tục thi đấu chắc chắn, chủ nhà sẽ phải kiên nhẫn hơn để mở khóa thế trận.

Nhận định

Xét phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Twente được đánh giá nhỉnh hơn. Đội chủ nhà có đà thắng, thứ hạng cao và lợi thế sân nhà. Tuy vậy, chuỗi trận khó bị đánh bại của Pafos là lý do để không xem nhẹ đội khách. Trận đấu hứa hẹn là phép thử cho tham vọng của Twente trong cuộc đua nhóm đầu.

Twente 5 trận gần nhất T T T B T 6 Trận 4-1-1 T-H-B 18 Ghi (TB 3.0) 6 Thủng lưới Pafos 5 trận gần nhất H H H H B 4 Trận 1-2-1 T-H-B 7 Ghi (TB 1.8) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Panathinaikos 2 2 0 0 +5 6 T T 2 FC Lugano 2 2 0 0 +4 6 T T 3 Brann 2 2 0 0 +4 6 T T 4 Trabzonspor 2 2 0 0 +4 6 T T 5 Twente 2 2 0 0 +4 6 T T 6 Monaco 2 2 0 0 +4 6 T T … 8 HNK Hajduk Split 2 2 0 0 +2 6 T T 9 Brighton 2 1 1 0 +4 4 H T … 24 FK Jablonec 2 0 1 1 -1 1 H B 25 FC Midtjylland 2 0 1 1 -1 1 B H 26 Aarhus 2 0 1 1 -1 1 H B 27 Pafos 2 0 1 1 -2 1 H B 28 Heart Of Midlothian 2 0 1 1 -2 1 B H … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại