Trực tiếp Twente vs PSV Eindhoven: PSV Eindhoven ép sân, chưa có bàn thắng

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Twente vs PSV Eindhoven: PSV Eindhoven ép sân, chưa có bàn thắng

Văn Thể20/09/2026 14:37

Twente tiếp đón PSV Eindhoven tại De Grolsch Veste khi cả hai đều sở hữu phong độ ấn tượng, hứa hẹn tạo nên thế trận chặt chẽ và đầy tính toán chiến thuật.

Twente0 - 0PSV EindhovenHiệp 1 — phút 13'
  • 13'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 13'PSV Eindhoven ép sân

    Cầm bóng: Twente 21% - 79% PSV Eindhoven, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; cứu thua 1 - 0.

  • 10'Thay người

    Phút 10' (PSV Eindhoven): Sven Mijnans vào sân thay Ricardo Pepi.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Twente tiếp đón PSV Eindhoven.

Cập nhật lúc 19:44 20/09/2026

Đội hình chính thức
Twente
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. van den Brom
PSV Eindhoven
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV P. Bosz
1
L. Unnerstall
28
B. van Rooij
38
M. Bruns
3
R. Pröpper
4
R. Nijstad
6
R. Zerrouki
8
D. Weidmann
17
Thorvaldsen
10
Y. Taha
27
S. Ørjasæter
9
W. Weghorst
32
M. Kovář
8
S. Dest
2
L. Geertruida
4
A. Obispo
17
Mauro Júnior
24
K. Sano
10
P. Wanner
5
I. Perišić
20
G. Til
7
R. van Bommel
9
R. Pepi
Dự bị
Twente
25 Lucas Vennegoor of Hesselink20 van den Belt37 N. Ünüvar11 D. Rots2 M. Rosiak7 M. Pjaca22 R. Pasveer24 K. Kurowski16 J. Drommel
PSV Eindhoven
6 R. Flamingo51 T. Smolenaars35 A. Santos1 N. Olij21 S. Mijnans27 D. Man18 F. Kostić3 Yarek Gasiorowski31 N. Fernandez
Cập nhật đội hình lúc 19:03 20/09/2026
TwenteThống kêPSV Eindhoven
21%
Kiểm soát bóng
79%
0
Dứt điểm
1
0
Trúng đích
1
0
Phạt góc
1
1
Thủ môn cứu thua
0

Cuộc chạm trán giữa Twente và PSV Eindhoven diễn ra lúc 19:30 ngày 20/09/2026 trên sân vận động De Grolsch Veste thu hút sự chú ý khi cả hai đội đều đang có phong độ rất cao. Với màn trình diễn ổn định trong những lần ra sân vừa qua, cả hai hứa hẹn sẽ mang đến một màn so tài chuyên môn kịch tính và giàu tính tổ chức.

Màn so tài giữa hai tập thể đạt phong độ ấn tượng

Đội khách PSV Eindhoven bước vào trận đấu này với vị thế dẫn đầu bảng xếp hạng khi tích lũy được 16 điểm. Chuỗi thành tích gần đây của họ thể hiện phong độ hủy diệt với trọn vẹn 5 chiến thắng liên tiếp trong 5 lần ra sân gần nhất. Sự ổn định và tính gắn kết trong lối chơi giúp đội khách duy trì vị trí số một một cách vững chắc.

Ở chiều ngược lại, Twente cũng đang sở hữu giai đoạn thi đấu rất thuyết phục. Đội chủ sân De Grolsch Veste hiện đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 13 điểm. Trong 5 trận gần nhất, Twente đã giành được 4 chiến thắng và có 1 trận hòa, cho thấy sự cân bằng và tính kỷ luật cao trong cách triển khai thế trận.

Rào cản từ thành tích đối đầu

Mặc dù Twente đang có điểm tựa phong độ cao, lịch sử đối đầu gần đây lại đang nghiêng hoàn toàn về phía đại diện đến từ Eindhoven. Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất cho thấy PSV Eindhoven đã giành trọn vẹn 5 chiến thắng, không để Twente có được bất kỳ trận hòa hay trận thắng nào.

Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng hiện chỉ là 3 điểm. Sự chênh lệch này thúc đẩy quyết tâm thi đấu của Twente trên sân nhà, dù họ phải đối mặt với thử thách lớn trước một đối thủ đã quen giành kết quả tốt trong các lần gặp nhau trước đây.

Đánh giá cục diện trận đấu

Cả Twente và PSV Eindhoven đều đang đạt trạng thái thi đấu rất ổn định, tạo tiền đề cho một thế trận chặt chẽ và toan tính. Đội chủ nhà Twente với chuỗi 5 trận bất bại sẽ nỗ lực tận dụng lợi thế sân bãi để hạn chế sức ép, trong khi PSV Eindhoven với chuỗi toàn thắng 5 trận liên tiếp có đủ sự tự tin để chủ động kiểm soát nhịp độ thi đấu.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Twente · 0 thắng0 hòaPSV Eindhoven · 5 thắng
17/05/2026
PSV Eindhoven
5 - 1
Twente
PE
17/08/2025
Twente
0 - 2
PSV Eindhoven
PE
25/04/2025
Twente
1 - 3
PSV Eindhoven
PE
07/12/2024
PSV Eindhoven
6 - 1
Twente
PE
18/03/2024
PSV Eindhoven
1 - 0
Twente
PE
Twente
5 trận gần nhất
TTHTT
6
Trận
4-1-1
T-H-B
12
Ghi (TB 2.0)
5
Thủng lưới
PSV Eindhoven
5 trận gần nhất
THTTT
6
Trận
5-1-0
T-H-B
22
Ghi (TB 3.7)
7
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1PSV Eindhoven6510+1516TTTTT
2AZ Alkmaar6510+1116HTTTT
3Feyenoord6420+1314TTHTH
4Ajax7421+1214HTTBT
5Twente6411+713TTHTT
6Fortuna Sittard7412-113TBTTB
Tình hình lực lượng
Twente
K. Hlynsson (Inactive)
S. Lemkin (Injury)
K. Hlynsson (Inactive)
S. Lemkin (Injury)
PSV Eindhoven
S. Lammers (Lacking Match Fitness)
A. Nagalo (Injury)
S. Ouaissa (Muscle Injury)
A. Plea (Injury)
J. Schouten (Knee Injury)
K. Sildillia (Injury)
S. Lammers (Lacking Match Fitness)
A. Nagalo (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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