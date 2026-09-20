TRỰC TIẾP Trực tiếp Twente vs PSV Eindhoven: PSV Eindhoven ép sân, chưa có bàn thắng Twente tiếp đón PSV Eindhoven tại De Grolsch Veste khi cả hai đều sở hữu phong độ ấn tượng, hứa hẹn tạo nên thế trận chặt chẽ và đầy tính toán chiến thuật.

Twente 0 - 0 PSV Eindhoven Hiệp 1 — phút 13' 13' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

13' PSV Eindhoven ép sân Cầm bóng: Twente 21% - 79% PSV Eindhoven, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; cứu thua 1 - 0.

10' Thay người Phút 10' (PSV Eindhoven): Sven Mijnans vào sân thay Ricardo Pepi.

0' Trận đấu bắt đầu Twente tiếp đón PSV Eindhoven.

Cập nhật lúc 19:44 20/09/2026

Đội hình chính thức Twente Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. van den Brom PSV Eindhoven Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV P. Bosz 1 L. Unnerstall 28 B. van Rooij 38 M. Bruns 3 R. Pröpper 4 R. Nijstad 6 R. Zerrouki 8 D. Weidmann 17 Thorvaldsen 10 Y. Taha 27 S. Ørjasæter 9 W. Weghorst 32 M. Kovář 8 S. Dest 2 L. Geertruida 4 A. Obispo 17 Mauro Júnior 24 K. Sano 10 P. Wanner 5 I. Perišić 20 G. Til 7 R. van Bommel 9 R. Pepi Dự bị Twente 25 Lucas Vennegoor of Hesselink 20 van den Belt 37 N. Ünüvar 11 D. Rots 2 M. Rosiak 7 M. Pjaca 22 R. Pasveer 24 K. Kurowski 16 J. Drommel PSV Eindhoven 6 R. Flamingo 51 T. Smolenaars 35 A. Santos 1 N. Olij 21 S. Mijnans 27 D. Man 18 F. Kostić 3 Yarek Gasiorowski 31 N. Fernandez Cập nhật đội hình lúc 19:03 20/09/2026

Twente Thống kê PSV Eindhoven 21% Kiểm soát bóng 79% 0 Dứt điểm 1 0 Trúng đích 1 0 Phạt góc 1 1 Thủ môn cứu thua 0

Cuộc chạm trán giữa Twente và PSV Eindhoven diễn ra lúc 19:30 ngày 20/09/2026 trên sân vận động De Grolsch Veste thu hút sự chú ý khi cả hai đội đều đang có phong độ rất cao. Với màn trình diễn ổn định trong những lần ra sân vừa qua, cả hai hứa hẹn sẽ mang đến một màn so tài chuyên môn kịch tính và giàu tính tổ chức.

Màn so tài giữa hai tập thể đạt phong độ ấn tượng

Đội khách PSV Eindhoven bước vào trận đấu này với vị thế dẫn đầu bảng xếp hạng khi tích lũy được 16 điểm. Chuỗi thành tích gần đây của họ thể hiện phong độ hủy diệt với trọn vẹn 5 chiến thắng liên tiếp trong 5 lần ra sân gần nhất. Sự ổn định và tính gắn kết trong lối chơi giúp đội khách duy trì vị trí số một một cách vững chắc.

Ở chiều ngược lại, Twente cũng đang sở hữu giai đoạn thi đấu rất thuyết phục. Đội chủ sân De Grolsch Veste hiện đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 13 điểm. Trong 5 trận gần nhất, Twente đã giành được 4 chiến thắng và có 1 trận hòa, cho thấy sự cân bằng và tính kỷ luật cao trong cách triển khai thế trận.

Rào cản từ thành tích đối đầu

Mặc dù Twente đang có điểm tựa phong độ cao, lịch sử đối đầu gần đây lại đang nghiêng hoàn toàn về phía đại diện đến từ Eindhoven. Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất cho thấy PSV Eindhoven đã giành trọn vẹn 5 chiến thắng, không để Twente có được bất kỳ trận hòa hay trận thắng nào.

Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng hiện chỉ là 3 điểm. Sự chênh lệch này thúc đẩy quyết tâm thi đấu của Twente trên sân nhà, dù họ phải đối mặt với thử thách lớn trước một đối thủ đã quen giành kết quả tốt trong các lần gặp nhau trước đây.

Đánh giá cục diện trận đấu

Cả Twente và PSV Eindhoven đều đang đạt trạng thái thi đấu rất ổn định, tạo tiền đề cho một thế trận chặt chẽ và toan tính. Đội chủ nhà Twente với chuỗi 5 trận bất bại sẽ nỗ lực tận dụng lợi thế sân bãi để hạn chế sức ép, trong khi PSV Eindhoven với chuỗi toàn thắng 5 trận liên tiếp có đủ sự tự tin để chủ động kiểm soát nhịp độ thi đấu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Twente · 0 thắng 0 hòa PSV Eindhoven · 5 thắng PSV Eindhoven 5 - 1 Twente PE Twente 0 - 2 PSV Eindhoven PE Twente 1 - 3 PSV Eindhoven PE PSV Eindhoven 6 - 1 Twente PE PSV Eindhoven 1 - 0 Twente PE

Twente 5 trận gần nhất T T H T T 6 Trận 4-1-1 T-H-B 12 Ghi (TB 2.0) 5 Thủng lưới PSV Eindhoven 5 trận gần nhất T H T T T 6 Trận 5-1-0 T-H-B 22 Ghi (TB 3.7) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 PSV Eindhoven 6 5 1 0 +15 16 T T T T T 2 AZ Alkmaar 6 5 1 0 +11 16 H T T T T 3 Feyenoord 6 4 2 0 +13 14 T T H T H 4 Ajax 7 4 2 1 +12 14 H T T B T 5 Twente 6 4 1 1 +7 13 T T H T T 6 Fortuna Sittard 7 4 1 2 -1 13 T B T T B …

Tình hình lực lượng Twente ✚ K. Hlynsson (Inactive) ✚ S. Lemkin (Injury) ✚ K. Hlynsson (Inactive) ✚ S. Lemkin (Injury) PSV Eindhoven ✚ S. Lammers (Lacking Match Fitness) ✚ A. Nagalo (Injury) ✚ S. Ouaissa (Muscle Injury) ✚ A. Plea (Injury) ✚ J. Schouten (Knee Injury) ✚ K. Sildillia (Injury) ✚ S. Lammers (Lacking Match Fitness) ✚ A. Nagalo (Injury)